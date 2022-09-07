Intel duyurdu: RTX 3060 katili Arc A750 ve A770 yakında geliyor

Yeni nesil Nvidia ve AMD ekran kartlarının çıkış tarihi yaklaşırken işlemci pazarının dev isimlerinden Intel, Arc Alchemist modelleri ile sektörde yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde PC Games ve Digital Foundry ile yapılan bir röportajda bulunan Intel’den Tom Petersen ve Ryan Shrout, şirketin orta üst seviye ekran kartları Arc A750 ve A770'in"çok yakında" piyasaya sürüleceğini söyledi.
RTX 3060 ve RTX 3060Ti rakibi olacak
Kartlara gelecek olursak, serinin tepe modellerinden Arc A770 1080p ışın izleme testlerinde RTX 3060’tan daha iyi performans gösterebilecek bir kart olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Intel, A770’in RTX 3060Ti modeline rakip olacağını, A750’nin ise RTX 3060’ın karşısına konumlandırılacağını söylüyor.
Gerçekleştirilen röportajda her iki çalışanda özel A770 modellerinin hem 8GB hem de 16GB bellek seçeneği ile geleceğini Limited Edition sürümünün de yalnızca 16GB belleğe sahip olacağını onayladı. Bir alt model Arc A750 ise 8GB bellek kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak.
Ayrıca yeni kartların öne çıkan bir diğer noktası DLSS'e rakip olan XeSS yapay zeka hızlandırma teknolojisi ve Microsoft'un DirectStorage teknolojisine tam destek sunması. Ancak ön yükleme sürelerinin büyük oranda azaltılmasını sağlayan DirectStorage teknolojisini görmek için, kullanıcıların gelecek yıl çıkış yapacak Forspoken'ı beklemeleri gerekecek. XeSS tarafında ise Intel, teknolojinin performans modunda iki kattan fazla FPS artışı sağlayacağını iddia ediyor.
Intel, Arc serisinin giriş modeli olan Arc A380'i küresel pazara getirmeye başlamış olsa da serinin üst modellerinin hangi bölgelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan günümüzde madenciliğin zayıflaması ve yeni nesil kartların yaklaşması sebebiyle güncel AMD ve Nvidia ekran kartlarının fiyatları düşmeye devam ederken, bu durum Intel'in pazara girişini daha zor hale getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler