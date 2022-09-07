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    Nvidia, RTX 30 serisine üç yeni model ekleyebilir

    Yeni nesil Nvidia ekran kartlarının çıkış tarihi yaklaşırken, mevcut RTX 3060, 3060Ti ve 3070Ti modellerine yeni varyantlar eklenebilir. İşte yeni kartların detayları
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    Nvidia, RTX 30 serisine üç yeni model ekleyebilir
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    Yakında Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıtmaya hazırlanan Nvidia, RTX 30 serisini çeşitlendirmeye devam edecek gibi görünüyor. MEGAsizeGPU tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Nvidia’nın RTX 3060 8GB, GDDR6X bellek ile güçlendirilen RTX 3060Ti ve GA102 yongalı RTX 3070Ti üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

    Seriye üç yeni model eklenebilir

    Bildirilenlere göre yeni kartlar arasından 8GB’lık bir bellek çözümü ile güncellenen RTX 3060, 12GB bellek ve 192 bit bellek veri yoluna sahip olan ana modele kıyasla daha az bellek kapasitesi ve 128 bit veri yolu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece orta seviye kartlar arasında uygun fiyatlı yeni bir alternatif olması beklenen RTX 3060 8GB, selefinden 120GB/sn daha az 240 GB/sn bellek bant genişliği sunacak.

    Diğer kartlara gelince sızıntı kaynağı, GA104 yongasına ev sahipliği yapan RTX 3070Ti modelinin gelecekte RTX 3080 ve RTX 3090 modellerine güç veren GA102 yongası ile güncelleneceğini söylüyor. Ancak bu yeni konfigürasyonda Nvidia’nın 4608 CUDA çekirdeğini devre dışı bırakacağı düşünüldüğünde, kesinlikle daha az güç verimliliği sunacağını söyleyebiliriz.

    Son gelişme ise NVIDIA'nın en popüler orta sınıf ekran kartı RTX 3060Ti modelinde yaşanacak. Henüz ayrıntıları paylaşılmamış olsa da, kartın GDDR6X bellekler ile güncellenmesi ve daha yüksek bant genişliği sunması bekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 41 dakika önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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