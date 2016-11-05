Intel i5-7600K Benchmarkları Sızdı

Intel'in önümüzdeki sene ile birlikte kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı Kaby Lake-S serisi işlemcilerin testleri de gelmeye başladı. Haberimize konu olan model ise i5 7600K.
Arttırılmış verimlilik ve frekans
Daha önceki haberimizde işlemci modellerinin adları, frekansları ve TDP değerleri sızmıştı. Şimdi ise 7. nesil i5 7600K modelinin bazı benchmark sonuçları Çin'deki kaynaklardan yayınlandı.
i5 6600K modelinin yerini alacak olan i5 7600K muadilinden 300MHz daha yüksek boost frekansı, 14nm+ üretim teknolojisi, arttırılmış verimlilik ve Speed Shift v2 teknolojisiyle göz dolduran işlemci ailesinin 6. nesile kıyasla ortalama %12 daha performanslı olacağı iddia ediliyor.
Paylaşılan test sonuçlarına göre i5 6600K ile i7 6700K arasında yer alan işlemci kimi zaman i7 6700K'yı yakalasa da genel olarak i5 6600K'nın hemen önünde yer alıyor. Galerimizden test sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
http://www.guru3d.com/news-story/core-i5-7600k-benchmark-review-published.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorum yapmak için yorum yapmayın. Düzeltilmesi gereken bir yazım hatası diye belirtmek varken kendince laf sokuyorsun.
Mutlu oldun mu?
şu işlemcinin bir öncekinden hiçbir farkı yoktur ama çakal intel soket değiştiriyor sonrada pc satışları dibe vurdu kullanıcılar mobile kayıyor diye ağlıyorlar iyi oluyor size ak beter olun!
Sorarım i7 2600ksı olan bir adam neden yeni nesil cpu alsın?Max %40 falan fark vardır