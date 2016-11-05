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Intel i5-7600K Benchmarkları Sızdı

Intel'in merakla beklenen yeni nesil 14nm+ üretim geometrisiyle verimliliği arttırdığı Kaby Lake-S serisi işlemcilerinin yavaş yavaş testleri de gelmeye başladı.
2 yıl
7,1b
1
43
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Intel'in önümüzdeki sene ile birlikte kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı Kaby Lake-S serisi işlemcilerin testleri de gelmeye başladı. Haberimize konu olan model ise i5 7600K.

Arttırılmış verimlilik ve frekans

Daha önceki haberimizde işlemci modellerinin adları, frekansları ve TDP değerleri sızmıştı. Şimdi ise 7. nesil i5 7600K modelinin bazı benchmark sonuçları Çin'deki kaynaklardan yayınlandı.
i5 6600K modelinin yerini alacak olan i5 7600K  muadilinden 300MHz daha yüksek boost frekansı, 14nm+ üretim teknolojisi, arttırılmış verimlilik ve Speed Shift v2 teknolojisiyle göz dolduran işlemci ailesinin 6. nesile kıyasla ortalama %12 daha performanslı olacağı iddia ediliyor.
Paylaşılan test sonuçlarına göre i5 6600K ile i7 6700K arasında yer alan işlemci kimi zaman i7 6700K'yı yakalasa da genel olarak i5 6600K'nın hemen önünde yer alıyor. Galerimizden test sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 

http://www.guru3d.com/news-story/core-i5-7600k-benchmark-review-published.html Yorum Yaz
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XavierPedro 2 yıl en beğenilen cenkakay08
cenkakay08
i6 6700K yeni çıktı galiba

Yorum yapmak için yorum yapmayın. Düzeltilmesi gereken bir yazım hatası diye belirtmek varken kendince laf sokuyorsun.
Mutlu oldun mu?
cenkakay08i6 6700K yeni çıktı galibaYorum yapmak için yorum yapmayın. Düzeltilmesi gereken bir yazım hatası diye belirtmek varke...
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2 Yanıt Yanıtla +57
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comarsavar 2 yıl
intel 4. nesilden beri aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor sizde alıyorsunuz almayın kardeşim? tüm işlemciler bir öncekinin OC edilmiş versiyonu olarak çıkıyor artık en büyük fark entegre grafik tarafında yaşanıyor ki o da litografi sürecinin gelişmesinin sonucu zaten.
şu işlemcinin bir öncekinden hiçbir farkı yoktur ama çakal intel soket değiştiriyor sonrada pc satışları dibe vurdu kullanıcılar mobile kayıyor diye ağlıyorlar iyi oluyor size ak beter olun!
intel 4. nesilden beri aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor sizde alıyorsunuz almayın kardeşim? tüm işlemciler bir öncekinin OC edilmiş versiyonu olar...
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caneycaney 2 yıl
Klasik intel her sene %10 koyuyor üzerine max.
Sorarım i7 2600ksı olan bir adam neden yeni nesil cpu alsın?Max %40 falan fark vardır
2 Yanıt Yanıtla +24
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DH Misafiri 2 yıl
tipik intel politikası
performans % 10 artar max.
fiyat %15 min.
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Want to 2 yıl
PC'Lerde 2012'den Bu yana Ekran kartları hariç bir gelişme görmüyorum. Aynı işlemci Overclock edilip %10 Performans artırılıp yeniden piyasaya sürülüyor. AMD Desek FX'den bu yana yeni bir mimari sunmadı. Zen gelecek diyorlar. Umarım iyi bir mimari ile gelirde piyasa yeniden hızlanır. Yoksa işlemci piyasası intelin eline kalacak bu gidişle.
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General Darknes 2 yıl
Maalesef pazar intel tekelinde olduğu için böyle komik ürünler piyasaya sunuyorlar.
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Rizeli55 2 yıl
Yanlış hesaplamadıysam %7-8 gibi bir fak var....Bu kadarsa gerçekten çok az...
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saint42 2 yıl
inteli oldum olası sevmedim en son kullandığım intel core 2 duo e4600 idi neden sevmediğim konusuna gelirsek bildiğin soyguncu adamlar sistem paralarına işlemci satıyorlar. uyumluluk süreci ayrı bir kabus bir işlemci değiştireyim desen anakart değişiyor yeni çıkan işlemciler ile bir önceki nesil arasındaki fark 300 mhz ? yine pin değiştirip kösecekler yani az önceki yazdığım cümleyi pekiştiriyor pin değiştir yapıştır gitsin.
o yuzden amd ile gayet mutluyum sebep para=performans=geriye dönük uyumluluk orta direk ve durumu iyi olmayan insanlar kesinlikle amd tarafında kalmalılar.
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sky__walker 2 yıl
Yeni nesil işlemciler ne zaman gelecek?
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gcb1903 2 yıl
Baba parasıyla her sene yeni sistem toplayan, orda burda Amd batsın diye konuşan veletler dışında biz gerçek kullanıcılar için nasıl bir felaket gördük, yaşıyoruz değil mi? Rekabetsizlik işte böyle bir şey. Ekran kartı tarafında Amd bu sene 2009'dan sonra adam gibi bir şey yaptı piyasayı gördük değil mi? Rekabet her şeydir. Bir markayı çok sevebilirsiniz, kapitalizmin kölesi de olabilirsiniz ama kendi menfaatinizi de bir gram düşünün.
Intel belki hatta muhtemelen istese % 50 daha güçlüsünü sunabilir evet ama sunmak gibi bir ihtiyacı yok. Zira tek rakibi 2011 2012 gibi işlemci üretti hala yeni seri bekleniyor.
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BalistikBomba 2 yıl gcb1903
gcb1903
Baba parasıyla her sene yeni sistem toplayan, orda burda Amd batsın diye konuşan veletler dışında biz gerçek kullanıcılar için nasıl bir felaket gördük, yaşıyoruz değil mi? Rekabetsizlik işte böyle bir şey. Ekran kartı tarafında Amd bu sene 2009'dan sonra adam gibi bir şey yaptı piyasayı gördük değil mi? Rekabet her şeydir. Bir markayı çok sevebilirsiniz, kapitalizmin kölesi de olabilirsiniz ama kendi menfaatinizi de bir gram düşünün.
Intel belki hatta muhtemelen istese % 50 daha güçlüsünü sunabilir evet ama sunmak gibi bir ihtiyacı yok. Zira tek rakibi 2011 2012 gibi işlemci üretti hala yeni seri bekleniyor.

Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu fanboy olanların kafa yapısını anlamak zor. Neticede babanın firması değil ki bunlar!
Kör fanboyluk futbolda takım tutmakta olursa anlarım da paranla rezil olmayı anlamıyorum! Amd Zen iyi bir işlemci çıkarırsa güzel olur. Yoksa yine yolunacağız gibime geliyor.
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pUnduli 2 yıl
AMD i5 fiyatına i6/i6.5 performansı versin yeter, ne diye hem ucuz olsun hem de i8 performansı versin derdinde ki millet?
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St Batuhan 2 yıl
Intel keşke şu dahili gpu yu en azından k serisinde tamamen çıkartmış olsa. 2011 sokettekiler gibi değerlendirmeye alsa o seviyeyi de en azından verdiğimiz paranın hakkını sunan işlemciler olsa. i5 2500k yı değiştirmek istiyorum ama değiştirecek ürün bulamıyorum zira dahili gpu kadar saçma bir şey yok böyle bir üründe.
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Firaristt 2 yıl St Batuhan
Neden yapsın ki? Rekabet yok. 5 sene önceki i5 ve i7'ler AMD'yi zaten geçiyordu. Ayrıca iGPU'yu çıkarmak farklı bir işlemci üretmek demek. Bu da maliyet demek.Yeri geldiğinde iGPU oldukça faydalı olabiliyor. Özellikle bazı hızlandırma işlemlerinde.
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Musty3535123 2 yıl
ulan bi ekran kartlarına bak bide işlemcilere. ekran kartları nerden nereye geldi ama işlemcilerde fark üstlerine yeni seri yazılması...
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