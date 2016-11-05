Intel i5-7600K Benchmarkları Sızdı

Intel'in önümüzdeki sene ile birlikte kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı Kaby Lake-S serisi işlemcilerin testleri de gelmeye başladı. Haberimize konu olan model ise i5 7600K.

Arttırılmış verimlilik ve frekans

Daha önceki haberimizde işlemci modellerinin adları, frekansları ve TDP değerleri sızmıştı. Şimdi ise 7. nesil i5 7600K modelinin bazı benchmark sonuçları Çin'deki kaynaklardan yayınlandı.

i5 6600K modelinin yerini alacak olan i5 7600K muadilinden 300MHz daha yüksek boost frekansı, 14nm+ üretim teknolojisi, arttırılmış verimlilik ve Speed Shift v2 teknolojisiyle göz dolduran işlemci ailesinin 6. nesile kıyasla ortalama %12 daha performanslı olacağı iddia ediliyor.

Paylaşılan test sonuçlarına göre i5 6600K ile i7 6700K arasında yer alan işlemci kimi zaman i7 6700K'yı yakalasa da genel olarak i5 6600K'nın hemen önünde yer alıyor. Galerimizden test sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news-story/core-i5-7600k-benchmark-review-published.html