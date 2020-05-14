Intel, iki Çinli yarı iletken şirketine yatırım yaptığını duyurdu

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Intel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, risk sermayesi kolu Intel Capital'in iki Çin yarı iletken girişimine yatırım yaptığını duyurdu.

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Intel'den yonga üreticilerine yakın takip

İki Çinli şirketten birinin, gelişmiş cihaz modelleme ve hızlı devre simülasyon çözümleri sunan bir tasarım otomasyon (EDA) yazılım sağlayıcısı olan ProPlus olduğu belirtildi. ProPlus Başkanı ve CEO'su Zhihong Liu, daha önce Cadence Technologies'de Başkan Yardımcısı iken, müdürü Chenming Hu, TSMC'de Teknoloji Müdürü (CTO) idi.

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Yatırım yapılan ikinci şirket ise özel elektronik gazlar ve yonga üretimi için gerekli olan malzemeleri içeren Spectrum Materials oldu. Intel Capital, Çin'deki bu şirketler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki küçük yonga şirketlerine yatırım yapıyor. Şirket geçtiğimiz yıllarda da benzer yatırımları yapmıştı. Birkaç gün önce de Intel CEO'su Bob Swan, ABD Savunma Bakanlığı'na, ABD'de teknolojik bir liderlik sağlamak amacıyla ABD'de bir yonga tesisi kurmaya hazır olduğunu ifade eden bir mektup göndermişti.

https://www.reuters.com/article/us-intel-investments-china/intel-capital-invests-in-chinese-chip-companies-amid-tech-tensions-idUSKBN22P0GK

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