Intel, ikinci nesil ekran kartlarıyla geri dönüyor: Arc Battlemage "Xe2"

Intel Battlemage hazır
Intel'in "Talking Tech" serisinin son bölümünde, Thomas Petersen (TAP), Xe2 GPU mimarisinin sunduğu yenilikler hakkında bazı bilgiler verdi ve hazır olduklarının altını çizdi. Lunar Lake yongalarında ilk kez yer alan Xe2 mimarisi aynı zamanda Arc Battlemage GPU'larında da karşımıza çıkacak. TAP, bu yeni GPU'ların performansta yüzde 50'ye varan bir artış sunacağını ve önceki nesle göre birçok mimari değişiklikle geleceğini belirtti. Alchemist yongalarıyla oluşturulan sağlam yazılım altyapısının üzerine inşa edilen Battlemage GPU'ları, daha büyük konfigürasyonlar sunarak dikkat çekecek.
Intel'in Battlemage GPU'ları üzerindeki çalışmaları, Arc Alchemist mimarisi tamamlanır tamamlanmaz başladı. Yazılım ekibi, Alchemist üzerinde biraz daha uzun süre çalışmak zorunda kalmıştı zira Intel, ayrık ekran kartı tarafında ilk kez bu şekilde boy gösteriyordu. Şirket, bu alanda önemli bir ekosistem kurmak için zamana ihtiyaç duydu ancak Alchemist'in yazılım desteği sonunda olgunlaştı. Evet, halen eksiklikler var ancak Intel hızlı güncelleme yapabilme yeteneğini ortaya koymuş durumda.
Bununla birlikte, şimdi tüm gözler Xe2 grafik mimarisiyle desteklenen ve geçmiş nesle göre daha yüksek performans ve verimlilik sunan Arc Battlemage üzerinde. Aktarılanlara Xe2 tabanlı Battlemage GPU'ları, Lunar Lake SOC'larındaki entegre versiyonlardan daha büyük konfigürasyonlar ve daha hızlı bellek alt sistemleri ile donatılacak.
Xe2 GPU mimarisi, çekirdeklerin daha yüksek verimlilikle kullanılmasını sağlamak, iş dağılımını optimize etmek ve yazılım yükünü azaltmak için birçok değişiklik içeriyor. Ayrıca, 2. nesil Arc Ray-Tracing (Işın İzleme Birimleri), daha derin ve büyük önbellekler, FP16 ve INT8 gibi yeni AI talimat desteği, yeni medya ve ekran motorları da bu mimarinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Xe2 mimarisi neler sunuyor?
Xe2 mimarisinde yer alan Render Dilimleri, ölçeklenebilir yapısıyla gecikmeleri azaltmak ve donanım/yazılım uyumunu artırmak için optimize edilmiş. Ayrıca yeni Geometry Engine, 3 kat daha hızlı vertex işlemi ve mesh shading performansı sunarken, yeni Pixel Backend'ler iki kat daha fazla karıştırma kapasitesi ve yüzde 33 daha büyük bir piksel renk önbelleği ile dikkat çekiyor. Xe2'nin Ray Tracing Unit (RTU) ise önceki nesile göre daha büyük ve hızlı.
Dediğimiz gibi Xe2 mimarisini ilk kez kullanan ürün, Lunar Lake işlemcileriydi. Lunar Lake’i kullanan dizüstü bilgisayarları önümüzdeki ay göreceğiz. Lunar Lake, 8 Xe2 çekirdeği, 64 Vector Engine, 8 ray-tracing birimi ve 8 MB L2 önbellek ile donatılmıştı. Bu yeni yapı, Meteor Lake’e göre yüzde 50 daha yüksek performans sağlarken, enerji verimliliğinde de büyük iyileşmeler sunuyordu. Elbette tüm bunlar Intel’in kendi verilerine ait rakamlar. Gerçek dünya sonuçlarını cihazlar piyasaya çıktığında göreceğiz. Battlemage kartları ise muhtemelen bu yılın en sonunda veya daha muhtemel bir şekilde 2025'te göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.