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    Anlık Bildirim

    Intel, ikinci nesil ekran kartlarıyla geri dönüyor: Arc Battlemage "Xe2"

    Intel, Xe2 çekirdek mimarisinden güç alan Battlemage kod adlı 2. Nesil Arc ayrık ekran kartlarıyla pazara girmeye hazır. Yeni Xe2 mimarisinin büyük performans artışı getirmesi bekleniyor.
    Intel ikinci nesil ekran kartlarıyla geri dönüyor: Arc Battlemage Tam Boyutta Gör
    Intel, oyuncular için ekran kartı pazarına ikinci nesil GPU’larıyla yeniden girmeye hazırlanıyor. Battlemage kod adlı bu yeni GPU'lar, Xe2 çekirdek mimarisiyle güçlendirilmiş olarak gelecek. Intel, ilk nesil Arc Alchemist GPU'larından öğrendiklerini Battlemage üzerine inşa ederek performansı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

    Intel Battlemage hazır

    Intel'in "Talking Tech" serisinin son bölümünde, Thomas Petersen (TAP), Xe2 GPU mimarisinin sunduğu yenilikler hakkında bazı bilgiler verdi ve hazır olduklarının altını çizdi. Lunar Lake yongalarında ilk kez yer alan Xe2 mimarisi aynı zamanda Arc Battlemage GPU'larında da karşımıza çıkacak. TAP, bu yeni GPU'ların performansta yüzde 50'ye varan bir artış sunacağını ve önceki nesle göre birçok mimari değişiklikle geleceğini belirtti. Alchemist yongalarıyla oluşturulan sağlam yazılım altyapısının üzerine inşa edilen Battlemage GPU'ları, daha büyük konfigürasyonlar sunarak dikkat çekecek.

    Intel'in Battlemage GPU'ları üzerindeki çalışmaları, Arc Alchemist mimarisi tamamlanır tamamlanmaz başladı. Yazılım ekibi, Alchemist üzerinde biraz daha uzun süre çalışmak zorunda kalmıştı zira Intel, ayrık ekran kartı tarafında ilk kez bu şekilde boy gösteriyordu. Şirket, bu alanda önemli bir ekosistem kurmak için zamana ihtiyaç duydu ancak Alchemist'in yazılım desteği sonunda olgunlaştı. Evet, halen eksiklikler var ancak Intel hızlı güncelleme yapabilme yeteneğini ortaya koymuş durumda.

    Bununla birlikte, şimdi tüm gözler Xe2 grafik mimarisiyle desteklenen ve geçmiş nesle göre daha yüksek performans ve verimlilik sunan Arc Battlemage üzerinde. Aktarılanlara Xe2 tabanlı Battlemage GPU'ları, Lunar Lake SOC'larındaki entegre versiyonlardan daha büyük konfigürasyonlar ve daha hızlı bellek alt sistemleri ile donatılacak.

    Xe2 GPU mimarisi, çekirdeklerin daha yüksek verimlilikle kullanılmasını sağlamak, iş dağılımını optimize etmek ve yazılım yükünü azaltmak için birçok değişiklik içeriyor. Ayrıca, 2. nesil Arc Ray-Tracing (Işın İzleme Birimleri), daha derin ve büyük önbellekler, FP16 ve INT8 gibi yeni AI talimat desteği, yeni medya ve ekran motorları da bu mimarinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

    Xe2 mimarisi neler sunuyor?

    Intel ikinci nesil ekran kartlarıyla geri dönüyor: Arc Battlemage Tam Boyutta Gör
    Xe2 mimarisinin temelini oluşturan ikinci nesil Xe çekirdeği, yeniden yapılandırılmış SIMD16 motorları ve 8 adet 512-bit Vector Engine ile donatılmış durumda. Bu yeni çekirdek, matematiksel işlemleri ve FP64 işlemlerini destekleyen genişletilmiş bir hesaplama kabiliyetine sahip. Ayrıca Xe Matrix Extensions (XMX) motorları, INT2, INT4, INT8 ve FP16 gibi daha fazla veri tipini destekleyerek daha hızlı çalışıyor.

    Xe2 mimarisinde yer alan Render Dilimleri, ölçeklenebilir yapısıyla gecikmeleri azaltmak ve donanım/yazılım uyumunu artırmak için optimize edilmiş. Ayrıca yeni Geometry Engine, 3 kat daha hızlı vertex işlemi ve mesh shading performansı sunarken, yeni Pixel Backend'ler iki kat daha fazla karıştırma kapasitesi ve yüzde 33 daha büyük bir piksel renk önbelleği ile dikkat çekiyor. Xe2'nin Ray Tracing Unit (RTU) ise önceki nesile göre daha büyük ve hızlı.

    Dediğimiz gibi Xe2 mimarisini ilk kez kullanan ürün, Lunar Lake işlemcileriydi. Lunar Lake’i kullanan dizüstü bilgisayarları önümüzdeki ay göreceğiz. Lunar Lake, 8 Xe2 çekirdeği, 64 Vector Engine, 8 ray-tracing birimi ve 8 MB L2 önbellek ile donatılmıştı. Bu yeni yapı, Meteor Lake’e göre yüzde 50 daha yüksek performans sağlarken, enerji verimliliğinde de büyük iyileşmeler sunuyordu. Elbette tüm bunlar Intel’in kendi verilerine ait rakamlar. Gerçek dünya sonuçlarını cihazlar piyasaya çıktığında göreceğiz. Battlemage kartları ise muhtemelen bu yılın en sonunda veya daha muhtemel bir şekilde 2025'te göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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