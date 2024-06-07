Intel’in yeni Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcisinin oyun performansı

Xe2 GPU’lu Lunar Lake CPU, F1 24’te 60FPS alıyor
Intel, Lunar Lake işlemcilerinin mimari özelinde ayrıntılarını paylaşsa da herhangi bir işlemci modelini tanıtmadı. Dolayısıyla F1 24 oyun demosunda çalışan işlemci hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak işlemcinin 17W’lık bir bütçe dahilinde çalıştığı belirtiliyor.
Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcinin F1 24’te ise yüksek ayarlarda 1920x1080 çözünürlükte (FHD) test edildi. Demoda ışın izlemeli gölgeler etkinleştirilerek her iki XeSS Performans modu da kullanıldı. Aktarılanlara göre bu konfigürasyonda F1 24’te stabil 60 FPS performansa erişildi. Bunun Intel’e ait bir söylem olduğunu da belirtelim. Ancak firma eğer doğruyu söylüyorsa ince ve hafif dizüstülerde oyun oynamak isteyenler için bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
Intel, Xe2 GPU’larında önceki nesle göre performansı yüzde 50 artırırken mimarinin hemen her yerinde değişiklikler yapıyor. Bu mimari sadece dizüstü bilgisayarlarda değil aynı şekilde masaüstü yani ayrık GPU’larda da kullanılacak. Yani yaklaşmakta olan yeni nesil Arc Battlemage ekran kartlarında bunları göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.