Intel’in yeni Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcisinin oyun performansı

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Tam Boyutta Gör Intel, Tayvan’da Xe2 GPU'ya sahip yeni nesil Lunar Lake işlemcilerine dair merak edilen mimari detaylarını paylaştı. Teknoloji devi sadece detayları paylaşmak kalmadı aynı zamanda oyun performansına dair bazı demolar da gösterdi. Bunlardan birisi de XeSS teknolojisini destekleyen F1 24 oyunu. Görünüşe göre Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemciler bu oyunu rahatlıkla oynayabilecek.

Xe2 GPU’lu Lunar Lake CPU, F1 24’te 60FPS alıyor

Intel, Lunar Lake işlemcilerinin mimari özelinde ayrıntılarını paylaşsa da herhangi bir işlemci modelini tanıtmadı. Dolayısıyla F1 24 oyun demosunda çalışan işlemci hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak işlemcinin 17W’lık bir bütçe dahilinde çalıştığı belirtiliyor.

Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcinin F1 24’te ise yüksek ayarlarda 1920x1080 çözünürlükte (FHD) test edildi. Demoda ışın izlemeli gölgeler etkinleştirilerek her iki XeSS Performans modu da kullanıldı. Aktarılanlara göre bu konfigürasyonda F1 24’te stabil 60 FPS performansa erişildi. Bunun Intel’e ait bir söylem olduğunu da belirtelim. Ancak firma eğer doğruyu söylüyorsa ince ve hafif dizüstülerde oyun oynamak isteyenler için bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Lunar Lake yongalarındaki Xe2 GPU'nun 3DMark testinde önceki nesil Meteor Lake'e göre aynı performans seviyesinde çok daha az güç kullandığı görülüyor. Intel, sunumunda Lunar Lake’in güç tüketimi ciddi oranda azalttıklarını ancak bununla birlikte performansı da artırdıklarını söylemişti.

Intel Lunar Lake mimarisinin tüm ayrıntıları ve özellikleri 3 gün önce eklendi

Intel, Xe2 GPU’larında önceki nesle göre performansı yüzde 50 artırırken mimarinin hemen her yerinde değişiklikler yapıyor. Bu mimari sadece dizüstü bilgisayarlarda değil aynı şekilde masaüstü yani ayrık GPU’larda da kullanılacak. Yani yaklaşmakta olan yeni nesil Arc Battlemage ekran kartlarında bunları göreceğiz.

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Intel’in yeni Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcisinin oyun performansı