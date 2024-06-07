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    Intel’in yeni Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcisinin oyun performansı

    Intel, Xe2 GPU'ya sahip yeni nesil Lunar Lake işlemcilerinin mimari detaylarını tanıttı. Firma aynı zamanda yeni platformunun oyun performansına dair ilk demoları da sergiledi.
    Intel’in yeni Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcisinin oyun performansı Tam Boyutta Gör
    Intel, Tayvan’da Xe2 GPU'ya sahip yeni nesil Lunar Lake işlemcilerine dair merak edilen mimari detaylarını paylaştı. Teknoloji devi sadece detayları paylaşmak kalmadı aynı zamanda oyun performansına dair bazı demolar da gösterdi. Bunlardan birisi de XeSS teknolojisini destekleyen F1 24 oyunu. Görünüşe göre Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemciler bu oyunu rahatlıkla oynayabilecek.

    Xe2 GPU’lu Lunar Lake CPU, F1 24’te 60FPS alıyor

    Intel, Lunar Lake işlemcilerinin mimari özelinde ayrıntılarını paylaşsa da herhangi bir işlemci modelini tanıtmadı. Dolayısıyla F1 24 oyun demosunda çalışan işlemci hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak işlemcinin 17W’lık bir bütçe dahilinde çalıştığı belirtiliyor.

    Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcinin F1 24’te ise yüksek ayarlarda 1920x1080 çözünürlükte (FHD) test edildi. Demoda ışın izlemeli gölgeler etkinleştirilerek her iki XeSS Performans modu da kullanıldı. Aktarılanlara göre bu konfigürasyonda F1 24’te stabil 60 FPS performansa erişildi. Bunun Intel’e ait bir söylem olduğunu da belirtelim. Ancak firma eğer doğruyu söylüyorsa ince ve hafif dizüstülerde oyun oynamak isteyenler için bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

    Intel’in yeni Xe2 GPU’lu Lunar Lake işlemcisinin oyun performansı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Lunar Lake yongalarındaki Xe2 GPU'nun 3DMark testinde önceki nesil Meteor Lake'e göre aynı performans seviyesinde çok daha az güç kullandığı görülüyor. Intel, sunumunda Lunar Lake’in güç tüketimi ciddi oranda azalttıklarını ancak bununla birlikte performansı da artırdıklarını söylemişti.

    Intel, Xe2 GPU’larında önceki nesle göre performansı yüzde 50 artırırken mimarinin hemen her yerinde değişiklikler yapıyor. Bu mimari sadece dizüstü bilgisayarlarda değil aynı şekilde masaüstü yani ayrık GPU’larda da kullanılacak. Yani yaklaşmakta olan yeni nesil Arc Battlemage ekran kartlarında bunları göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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