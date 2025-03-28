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    Anlık Bildirim

    Intel’in üst düzey ekran kartlarını iptal ettiği bildirildi

    Intel’in üst seviyeye hitap etmesi beklenen Xe2 Arc Battlemage “BMG-G31” ekran kartlarını iptal ettiği bildirildi. Görünüşe göre firma, ana akım ve bütçe dostu çözümlere odaklanacak.
    Intel’in üst düzey ekran kartlarını iptal ettiği bildirildi Tam Boyutta Gör
    Intel'in üst düzey Xe2 tabanlı Arc Battlemage "BMG-G31" ekran kartlarını iptal ettiği iddia ediliyor. Bu hamle, şirketin yüksek performanslı ekran kartı pazarından geri adım attığına işaret ediyor.

    Sektörün güvenilir kaynaklarından gelen son bilgilere göre, Intel’in 2024’ün üçüncü çeyreğinden bu yana üst düzey Arc Battlemage "BMG-G31" GPU planlarını durdurduğu belirtiliyor. İlk etapta 24 GB VRAM kapasitesine sahip, 256-bit bellek veri yolu sunan ve 32 adede kadar Xe2 çekirdeği içeren güçlü bir GPU tasarımı üzerinde çalışıldığı iddia ediliyordu. Ancak bu modellerin perakende satışa sunulma planlarının iptal edildiği bildiriliyor.

    Intel henüz üst seviyeye adım atmıyor

    İddiaya göre, Intel bazı BMG-G31 yongalarını 2024'ün sonlarına doğru test veya değerlendirme amacıyla sevk etti. Ancak bu çiplerin piyasaya sürülme ihtimali ortadan kalkmış gibi görünüyor.

    Intel, Arc serisiyle Nvidia ve AMD’ye karşı rekabetçi bir alternatif sunmayı hedefliyordu. Özellikle orta segmentte piyasaya sürdüğü Arc B580 ve B570 modelleri, fiyat-performans açısından dikkat çekmişti. Ancak, üst düzey oyun pazarında rekabet etmekten kaçınması, şirketin ana akıma ve entegre çözümlere odaklandığını gösteriyor.

    Şirketin gelecekte piyasaya sürmesi beklenen Celestial "Xe3" mimarisi için de henüz bir güncelleme yapılmadı. Bu mimarinin, Intel’in 18A üretim sürecine dayalı Panther Lake işlemcileriyle entegre grafik çözümlerinde kullanılacağı biliniyor. Ancak bağımsız ekran kartı formunda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsizliğini koruyor.

    Her ne kadar üst düzey Battlemage GPU'larının iptali hayal kırıklığı yaratsa da Intel’in entegre grafik çözümlerine ve bütçe dostu bağımsız ekran kartlarına odaklanmaya devam edeceği belirtiliyor. Arc Battlemage serisi, AMD’nin RDNA 3.5 tabanlı grafik çözümleriyle rekabet edecek kapasitede performans sunuyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

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