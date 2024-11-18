Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, yeni nesil ekran kartlarını Aralık ayında gösterecek

    Intel'in Aralık ayında yeni nesil ekran kartı ailesi olan Battlemage için bir lansman etkinliği planladığı bildiriliyor. Böylelikle Intel, rakiplerinden önce ilk adımı atmış olacak.
    Intel, yeni nesil ekran kartlarını Aralık ayında gösterecek Tam Boyutta Gör
    Intel’in, uzun zamandır beklenen yeni nesil ekran kartı ailesi olan Battlemage için Aralık ayında bir lansman gerçekleştireceği iddiaları güçleniyor. Donanım dünyasının ünlü veri madencilerinden Tomasz Gawronski, Japonya merkezli Gazlog blogunda yer alan bir Battlemage SoC tanıtım görselini sızdırdı. Görselin doğruluğu henüz kesinleşmiş değil; ancak önceki sızıntılarla birleştiğinde, bu iddiaların gerçek olabileceği ihtimali oldukça güçlü.

    Intel Arc Battlemage çok yakında

    Geçtiğimiz günlerde de farklı bir kaynak Intel’in yeni ekran kartları hakkında benzer bir açıklamada bulunmuş ve kartların Aralık ayında tanıtılacağını aktarmıştı. Battlemage veya Xe2 mimarisi, ilk kez Intel’in Lunar Lake (Core Ultra 200V) işlemcileriyle sahneye çıkmıştı. Ancak Arc Alchemist serisinden bu yana, Intel’in grafik birimi stratejileri bir sır perdesi altında ilerliyor. Bu durum, bazıları tarafından Arc biriminin kapanma olasılığına işaret olarak yorumlanmıştı.

    Intel, yeni nesil ekran kartlarını Aralık ayında gösterecek
    Intel’in grafik birimindeki son hamleleri, şirketin bu alandaki iddialarını net şekilde ortaya koyuyor. Gelen son karşılaştırma testi sonuçlarına göre, Intel, AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine yetişmiş görünüyor. Eğer Battlemage, RDNA 4’ten önce piyasaya çıkarsa, bu, Intel için önemli bir avantaj sağlayabilir. Ancak RDNA 4’ün ışın izleme (ray tracing) ve donanım tabanlı ölçekleme gibi yeniliklerle gelmesi bekleniyor; bu da rekabeti AMD lehine daha da kızıştırabilir.

    Sızdırılan bilgilere göre, Intel’in Battlemage serisinde üç farklı GPU modeli bulunacak: Arc BMG-31, Arc BMG-20 ve Arc BMG-G10. Ailenin tepe modeli BMG-31'in 32 Xe-çekirdeğe sahip olacağı söyleniyor. Elbette performans konusunda net bir şey söylemek zor ancak Intel’in bu nesilde de ana akıma odaklanacağı belirtiliyor. Ayrıca eğer pazarda kalıcı olmak istiyorsa Intel’in özellikle sürücü performansı konusunda önemli adımlar atması gerekiyor. Bu arada, AMD ve Nvidia’nın yeni nesil kartlarını Ocak ayındaki CES 2025 kapsamında tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arcade paradise türkçe yama kenacort-a krem yutulursa ne olur doblo 1.3 multijet trafik sigortası ne kadar az kalorili market abur cuburlar pelet sobası kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X6 Pro 5G
    POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız