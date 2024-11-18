Intel, yeni nesil ekran kartlarını Aralık ayında gösterecek

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Tam Boyutta Gör Intel’in, uzun zamandır beklenen yeni nesil ekran kartı ailesi olan Battlemage için Aralık ayında bir lansman gerçekleştireceği iddiaları güçleniyor. Donanım dünyasının ünlü veri madencilerinden Tomasz Gawronski, Japonya merkezli Gazlog blogunda yer alan bir Battlemage SoC tanıtım görselini sızdırdı. Görselin doğruluğu henüz kesinleşmiş değil; ancak önceki sızıntılarla birleştiğinde, bu iddiaların gerçek olabileceği ihtimali oldukça güçlü.

Intel Arc Battlemage çok yakında

Geçtiğimiz günlerde de farklı bir kaynak Intel’in yeni ekran kartları hakkında benzer bir açıklamada bulunmuş ve kartların Aralık ayında tanıtılacağını aktarmıştı. Battlemage veya Xe2 mimarisi, ilk kez Intel’in Lunar Lake (Core Ultra 200V) işlemcileriyle sahneye çıkmıştı. Ancak Arc Alchemist serisinden bu yana, Intel’in grafik birimi stratejileri bir sır perdesi altında ilerliyor. Bu durum, bazıları tarafından Arc biriminin kapanma olasılığına işaret olarak yorumlanmıştı.

Intel’in grafik birimindeki son hamleleri, şirketin bu alandaki iddialarını net şekilde ortaya koyuyor. Gelen son karşılaştırma testi sonuçlarına göre, Intel, AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine yetişmiş görünüyor. Eğer Battlemage, RDNA 4’ten önce piyasaya çıkarsa, bu, Intel için önemli bir avantaj sağlayabilir. Ancak RDNA 4’ün ışın izleme (ray tracing) ve donanım tabanlı ölçekleme gibi yeniliklerle gelmesi bekleniyor; bu da rekabeti AMD lehine daha da kızıştırabilir.

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Sızdırılan bilgilere göre, Intel’in Battlemage serisinde üç farklı GPU modeli bulunacak: Arc BMG-31, Arc BMG-20 ve Arc BMG-G10. Ailenin tepe modeli BMG-31'in 32 Xe-çekirdeğe sahip olacağı söyleniyor. Elbette performans konusunda net bir şey söylemek zor ancak Intel’in bu nesilde de ana akıma odaklanacağı belirtiliyor. Ayrıca eğer pazarda kalıcı olmak istiyorsa Intel’in özellikle sürücü performansı konusunda önemli adımlar atması gerekiyor. Bu arada, AMD ve Nvidia’nın yeni nesil kartlarını Ocak ayındaki CES 2025 kapsamında tanıtması bekleniyor.

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Intel, yeni nesil ekran kartlarını Aralık ayında gösterecek