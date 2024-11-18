Intel, yeni nesil ekran kartlarını Aralık ayında gösterecek

Intel Arc Battlemage çok yakında
Geçtiğimiz günlerde de farklı bir kaynak Intel’in yeni ekran kartları hakkında benzer bir açıklamada bulunmuş ve kartların Aralık ayında tanıtılacağını aktarmıştı. Battlemage veya Xe2 mimarisi, ilk kez Intel’in Lunar Lake (Core Ultra 200V) işlemcileriyle sahneye çıkmıştı. Ancak Arc Alchemist serisinden bu yana, Intel’in grafik birimi stratejileri bir sır perdesi altında ilerliyor. Bu durum, bazıları tarafından Arc biriminin kapanma olasılığına işaret olarak yorumlanmıştı.
Sızdırılan bilgilere göre, Intel’in Battlemage serisinde üç farklı GPU modeli bulunacak: Arc BMG-31, Arc BMG-20 ve Arc BMG-G10. Ailenin tepe modeli BMG-31'in 32 Xe-çekirdeğe sahip olacağı söyleniyor. Elbette performans konusunda net bir şey söylemek zor ancak Intel’in bu nesilde de ana akıma odaklanacağı belirtiliyor. Ayrıca eğer pazarda kalıcı olmak istiyorsa Intel’in özellikle sürücü performansı konusunda önemli adımlar atması gerekiyor. Bu arada, AMD ve Nvidia’nın yeni nesil kartlarını Ocak ayındaki CES 2025 kapsamında tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir