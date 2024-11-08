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    Intel Arc Battlemage oyuncu ekran kartları için Aralık ayı işaret edildi

    Intel'in ikinci nesil masaüstü ekran kartlarını 2024'ün sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Intel Arc Battlemage sersinin CES yoğunluğundan kaçınabileceği belirtiliyor.
    Intel Arc Battlemage ekran kartları için Aralık ayı işaret edildi Tam Boyutta Gör
    Intel'in oyun dünyasındaki ikinci büyük atılımı olan Arc Battlemage ekran kartlarının, beklenen çıkış tarihi giderek yaklaşıyor. 2024 yılı sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan bu yeni nesil ekran kartları, son gelişmelere göre Aralık ayında oyuncularla buluşabilir.

    Intel’in 2022 yılında piyasaya sürdüğü ilk nesil özel ekran kartı serisi olan Arc Alchemist’in devamı niteliğindeki Battlemage, daha gelişmiş bir teknolojiyle geliyor. Alchemist’in en güçlü modeli Arc A770, Nvidia’nın GeForce RTX 3060 modeli ile benzer performans sunarken, yeni Battlemage serisinin orta ve giriş seviyesindeki kartlara odaklanması bekleniyor. Özellikle BMG-G10, BMG-21 ve BMG-31 kodlarıyla ortaya çıkan üç model arasında, BMG-G10’un sadece özel sektör ve iş istasyonları gibi profesyonel kullanımlar için tasarlanacağı söyleniyor.

    Arc Battlemage bu yıl tanıtılabilir

    Intel Arc Battlemage ekran kartları için Aralık ayı işaret edildi Tam Boyutta Gör
    Battlemage serisinin, AMD’nin Radeon RX 8000 serisi ve Nvidia’nın üst segmentte konumlandırdığı yeni RTX 50 serisi modellerinin hemen öncesinde Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor. AMD ve Nvidia’nın bu yeni nesil kartlarının ise CES 2025 fuarında tanıtılacağı ve yılın ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor. Ancak her iki seri için de farklı çıkış tarihlerini içeren söylentiler de bulunuyor. Öte yandan özellikle Nvidia’nın 32GB GDDR7 VRAM ve 600W TDP’ye sahip RTX 5090 modeli, yüksek performans segmentinde rakipsiz olmayı hedeflerken, Intel Battlemage orta ve giriş segmentte geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Dolayısıyla firmanın AMD ile benzer bir planı bulunuyor.

    Öte yandan Intel’in CEO’su Pat Gelsinger, şirketin masaüstü GPU’lara olan yatırımını azaltacağını ve zayıflayan talep nedeniyle bu alanda büyük değişimlerin olabileceğini belirtti. Bu açıklama, Intel’in gelecek nesil Arc Celestial serisinin iptal edilebileceği ya da sınırlı bir çıkışla karşılaşabileceği anlamına geliyor. Intel’in halihazırda en kötü döneminden geçmesi, Alchemist serisinin çıkışında yaşanan gecikmeler ve sürücü sorunlarının yarattığı olumsuz etkiyle birleşince, şirketin GPU pazarındaki geleceğini belirsiz kılıyor.

    Battlemage'ın "Xe2" mimarisi, Intel'in mobil Lunar Lake yongalarındaki entegre grafik birimlerinin verimlilik ve performansta nesilsel bir yükseltme sağlaması nedeniyle halihazırda kullanılıyor. Bu nedenle, bir masaüstü GPU'ya nasıl ölçeklendiğini görmek çok ilginç olacak. Diğer sızıntılar masaüstü Battlemage'ın TSMC 4nm üzerinde 32 adede kadar Xe2 çekirdeği, 16 GB VRAM ve 256 bit bellek veri yolu ile üretileceğine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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