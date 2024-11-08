Intel Arc Battlemage oyuncu ekran kartları için Aralık ayı işaret edildi

Intel’in 2022 yılında piyasaya sürdüğü ilk nesil özel ekran kartı serisi olan Arc Alchemist’in devamı niteliğindeki Battlemage, daha gelişmiş bir teknolojiyle geliyor. Alchemist’in en güçlü modeli Arc A770, Nvidia’nın GeForce RTX 3060 modeli ile benzer performans sunarken, yeni Battlemage serisinin orta ve giriş seviyesindeki kartlara odaklanması bekleniyor. Özellikle BMG-G10, BMG-21 ve BMG-31 kodlarıyla ortaya çıkan üç model arasında, BMG-G10’un sadece özel sektör ve iş istasyonları gibi profesyonel kullanımlar için tasarlanacağı söyleniyor.
Arc Battlemage bu yıl tanıtılabilir
Öte yandan Intel’in CEO’su Pat Gelsinger, şirketin masaüstü GPU’lara olan yatırımını azaltacağını ve zayıflayan talep nedeniyle bu alanda büyük değişimlerin olabileceğini belirtti. Bu açıklama, Intel’in gelecek nesil Arc Celestial serisinin iptal edilebileceği ya da sınırlı bir çıkışla karşılaşabileceği anlamına geliyor. Intel’in halihazırda en kötü döneminden geçmesi, Alchemist serisinin çıkışında yaşanan gecikmeler ve sürücü sorunlarının yarattığı olumsuz etkiyle birleşince, şirketin GPU pazarındaki geleceğini belirsiz kılıyor.
Battlemage'ın "Xe2" mimarisi, Intel'in mobil Lunar Lake yongalarındaki entegre grafik birimlerinin verimlilik ve performansta nesilsel bir yükseltme sağlaması nedeniyle halihazırda kullanılıyor. Bu nedenle, bir masaüstü GPU'ya nasıl ölçeklendiğini görmek çok ilginç olacak. Diğer sızıntılar masaüstü Battlemage'ın TSMC 4nm üzerinde 32 adede kadar Xe2 çekirdeği, 16 GB VRAM ve 256 bit bellek veri yolu ile üretileceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über