Intel’in 14. nesil işlemcileri beklenenden daha erken gelebilir

Intel tarafında olumlu gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Firmanın, 13. nesil Raptor Lake işlemcileri henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen 14. nesil Meteor Lake işlemcilerinin beklenenden daha erken piyasaya çıkabileceği söyleniyor. Meteor Lake işlemcilerinin AMD'nin Ryzen 7000 serisi ile yoğun rekabete girmesi bekleniyor.



Teknoloji devinin üretim kanadındaki sorunlarını gidermesiyle birlikte ivmelenen performansı, ürün gruplarının planlanandan daha erken piyasaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Intel 4 olarak adlandırılan 7nm üretim sürecinin bir ürünü olan Meteor Lake işlemcilerinin hacimli üretiminin yılın ikinci yarısında başlayabileceği aktarılıyor.



Intel’in 14. nesil işlemcileri aynı zamanda kurumsal düzeye yönelik Granite Rapids işlemcilerini de barındırıyor. Gelişmeler göz önüne alındığında önümüzdeki yılın 2. Çeyreğinde Intel tarafından yeni nesil işlemcileri görebiliriz.

Intel 14. nesil Meteor Lake işlemciler ne sunuyor

Sadece üretim süreci tarafındaki yaşanan gelişme sayesinde watt başına yüzde 20 performans artışı veya aynı saat hızlarında yüzde 40 daha az güç tüketiminin mümkün olduğu belirtiliyor. Bu, Intel tarafından çok daha agresif saat hızları görebileceğimize işaret ediyor.



Ayrıca esnek tasarım mimarisine geçilerek yonga bölümlere ayrılıyor. Bu sayede CPU, GPU ve diğer SoC kalıplarını ayrılmış kalıplarda göreceğiz. Yine melez çekirdek yapısının uygulanacağı işlemcilerde Redwood ve Crestmont çekirdeklerini göreceği. Öte yandan entegre grafik tarafında da önemli bir adım var. Yeni nesil grafık birimi tGPU olarak adlandırılıyor ve 192 yürütme birimi ile dikkat çekiyor.



Bu iyi gelişmelerin yanından kullanıcıları üzecek bir diğer haber ise 14. nesil Meteor Lake işlemcileri beraberinde yeni soket yapısını da getirebilir. 12. Nesil ile birlikte LGA 1700 soketine geçen Intel, 13. nesil işlemcilerinde de yine bu soketi kullanacak. Fakat önümüzdeki yıl Meteor Lake ile birlikte LGA 2551’e geçiş yapılabileceği söyleniyor.

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Intel’in 14. nesil işlemcileri beklenenden daha erken gelebilir