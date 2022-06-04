Intel'in 14.nesil işlemci ailesinden yeni detaylar ortaya çıktı: Soket değişebilir

12.nesil işlemci ailesi ile birlikte LGA 1700 soketine geçiş yapan Intel’in, kullanıcı dostu bir politika izleyerek gelecek üç nesilde aynı soketi koruyacağı iddia ediliyordu. Yeni paylaşılan sızıntılara göre 13.nesil işlemcilerde LGA 1700 desteğini devam ettirmeyi planlayan şirket, 14.nesilde farklı bir sokete geçiş yapabilir.
Pin sayısı ve boyutlarda artış yaşanacak
Güvenilir sızıntı kaynağı Moore’s Law Is Dead’e (MLID) göre Intel, 2023’ün sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Meteor Lake kod adlı 14.nesil işlemcilerinde LGA 2551’e geçiş yapacak. Bununla birlikte 38 × 46 mm boyutlarındaki yeni soketin ilk görsellerine ulaşmayı başaran MLID, LGA 1700’e kıyasla yeni soketin yüzde 50 daha fazla pin sayısına sahip olacağını ve toplam genişlikte 0,5mm, uzunlukta ise 1mm’lik bir fark yaşanacağını söylüyor.
Ayrıca yeni LGA 2551 soketinin şirketin 15.nesil Arrow Lake işlemcilerine de destek sunması beklenirken, soket hakkındaki tüm detaylar önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.