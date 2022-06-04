Intel'in 14.nesil işlemci ailesinden yeni detaylar ortaya çıktı: Soket değişebilir

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12.nesil işlemci ailesi ile birlikte LGA 1700 soketine geçiş yapan Intel’in, kullanıcı dostu bir politika izleyerek gelecek üç nesilde aynı soketi koruyacağı iddia ediliyordu. Yeni paylaşılan sızıntılara göre 13.nesil işlemcilerde LGA 1700 desteğini devam ettirmeyi planlayan şirket, 14.nesilde farklı bir sokete geçiş yapabilir.

Pin sayısı ve boyutlarda artış yaşanacak

Güvenilir sızıntı kaynağı Moore’s Law Is Dead’e (MLID) göre Intel, 2023’ün sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Meteor Lake kod adlı 14.nesil işlemcilerinde LGA 2551’e geçiş yapacak. Bununla birlikte 38 × 46 mm boyutlarındaki yeni soketin ilk görsellerine ulaşmayı başaran MLID, LGA 1700’e kıyasla yeni soketin yüzde 50 daha fazla pin sayısına sahip olacağını ve toplam genişlikte 0,5mm, uzunlukta ise 1mm’lik bir fark yaşanacağını söylüyor.

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Ayrıca yeni LGA 2551 soketinin şirketin 15.nesil Arrow Lake işlemcilerine de destek sunması beklenirken, soket hakkındaki tüm detaylar önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkabilir.

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