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    Nvidia, GPU'larında Intel'in 18A teknolojisini kullanabilir!

    Nvidia, gelecekte oyunculara yönelik GPU'larını Intel'in 18A üretim teknolojisiyle üretebilir. Başka firmaların da ilgi gösterdiği 18A üretim süreci, Intel için dönüm noktası olabilir.
    Nvidia, GPU'larında Intel'in 18A teknolojisini kullanabilir! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, gelecekte oyunculara yönelik GPU'larını Intel'in 18A üretim teknolojisiyle üretebilir. UBS analisti Timothy Arcuri, Broadcom ve Nvidia'nin ürünlerinde Intel'in yakında devreye alacağı en gelişmiş üretim teknolojisi olan 18A'yı kullanmayı planladığını iddia etti.

    Broadcom, Nvidia ve AMD ilgi gösteriyor

    Intel'in en büyük fabrisız çip tasarımcılarından biri olan Nvidia'dan sipariş alması, şüphesiz Intel Foundry için büyük bir kazanç ve belki de bir dönüm noktası olacak. Ancak Arcuri, Broadcom’a kıyasla Nvidia’nın Intel’i ikinci veya üçüncü tedarikçi olarak benimsemeye daha yakın olduğunu iddia ediyor. AMD de bu üretim sürecine ilgi gösteriyor, ancak bu düğümle ilgili ilerleme durumu belirsiz.

    18A-P süreci yolda

    Intel, 18A'ya ek olarak, aynı güçte performansı artırmayı veya aynı performansta güç tüsketimini azaltmayı vaat eden performans artırılmış 18A-P üretim teknolojisini hazırlıyor. Analist, bu üretim sürecinin güç tüketimini en aza indirirken performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyen harici müşterilere daha fazla hitap edeceğini söylüyor.

    İlk nesil 18A üretim teknolojisi, yeni nesil Panther Lake (Core Ultra 300) işlemcileri ve veri merkezleri için Xeon 7 "Clearwater Forest" işlemcileriyle karşımıza çıkacak. Daha optimize edilmiş ve performansı arttırılmış 18A-P ise, tıpkı TSMC'nin 3nm sürecinde olduğu gibi harici mişterilerin ilgisini daha çok çekebilir. 

    Intel'in yeni CEO'su Lip-Bu Tan'ın tıpkı eski CEO Pat Gelsinger gibi çip tasarımı ve dökümhane yeteneklerine odaklanacağı belirtiliyor. Gelsinger, bu yönde önemli adımlar atsa da, şirketin dökümhane işini toparlamayı başaramadı. Ancak gelen raporlar, şirketin üretim işinde önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor, bu da gelecek için umut vadediyor. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-is-reportedly-close-to-adopting-intel-foundrys-18a-process-node-for-gaming-gpus https://www.gurufocus.com/news/2749188/intels-ceo-resets-roadmap-with-fresh-play-for-nvidia-and-broadcom?r=caf6fe0e0db70d936033da5461e60141
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