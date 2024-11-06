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    Anlık Bildirim

    Intel, Almanya’da kuracağı dev tesisi 5 yıl süreyle erteledi

    Intel’in Almanya’da kuracağı Magdeburg fabrikasının 2029/2030 yıllarına ertelendiği bildirildi. Intel’ın bu yatırım için aldığı sübvansiyonun da Alman bütçesine geri dönmesi bekleniyor.
    Intel, Almanya’da kuracağı dev tesisi 5 yıl süreyle erteledi Tam Boyutta Gör
    Intel, Almanya’nın Magdeburg kenti yakınlarında kurmayı planladığı yarı iletken fabrikası "Fab 29" projesini 2029-2030 yıllarına erteleme kararı aldı. Bu erteleme kararı, Alman hükümetinin projeye sağladığı 10 milyar Euro’luk devlet desteğinin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Kaynaklara göre Intel’in inşaatı ertelemesi nedeniyle bu fonların federal bütçeye geri dönmesi gündemde.

    Intel, dev Almanya fabrikasını erteledi

    Alman hükümeti, Intel’in Magdeburg fabrikası için İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan ayrılan 10 milyar Euro’luk desteğin 3,96 milyar Euro'luk kısmını 2024 yılı için planlamıştı. Ancak, Intel'in finansal sebeplerden dolayı projeyi en az 5 yıl ertelemesi ve dökümhane işlerinde yavaşlamaya gitmesi, bu fonların kullanımını şüpheli hale getirdi. Intel, bu projeye tam 33,4 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Intel zaten geçtiğimiz aylarda bu çip üretim tesisinin yaklaşık 2 yıl süreyle ertelendiğini duyurmuştu.

    Bu gecikme, Almanya'nın yarı iletken sektöründe güçlü bir oyuncu olma hedefini tehlikeye atarken, hükümetin bu devasa desteği nasıl değerlendireceği konusunda politik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bu fonların yeniden tahsis edilmesinin ekonomik olarak daha uygun olacağını savunurken, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, fonun ekonomiyi büyütme ve iklim hedeflerini destekleme amacını koruması gerektiğini belirtiyor.

    Öte yandan Intel’in erteleme kararı, fabrikanın geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor. Projenin yeniden hayata geçirilmesi için yeni koşulların müzakere edilmesi bile gerekebilir. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nden (DIW) Alexander Schiersch bu yılın başlarında Intel'in içinde bulunduğu mali sıkıntılar göz önüne alındığında Magdeburg projesine geri dönme ihtimalinin yüzde 50'den fazla olmadığını söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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