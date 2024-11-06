Intel, Almanya’da kuracağı dev tesisi 5 yıl süreyle erteledi

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Tam Boyutta Gör Intel, Almanya’nın Magdeburg kenti yakınlarında kurmayı planladığı yarı iletken fabrikası "Fab 29" projesini 2029-2030 yıllarına erteleme kararı aldı. Bu erteleme kararı, Alman hükümetinin projeye sağladığı 10 milyar Euro’luk devlet desteğinin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Kaynaklara göre Intel’in inşaatı ertelemesi nedeniyle bu fonların federal bütçeye geri dönmesi gündemde.

Intel, dev Almanya fabrikasını erteledi

Alman hükümeti, Intel’in Magdeburg fabrikası için İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan ayrılan 10 milyar Euro’luk desteğin 3,96 milyar Euro'luk kısmını 2024 yılı için planlamıştı. Ancak, Intel'in finansal sebeplerden dolayı projeyi en az 5 yıl ertelemesi ve dökümhane işlerinde yavaşlamaya gitmesi, bu fonların kullanımını şüpheli hale getirdi. Intel, bu projeye tam 33,4 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Intel zaten geçtiğimiz aylarda bu çip üretim tesisinin yaklaşık 2 yıl süreyle ertelendiğini duyurmuştu.

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Bu gecikme, Almanya'nın yarı iletken sektöründe güçlü bir oyuncu olma hedefini tehlikeye atarken, hükümetin bu devasa desteği nasıl değerlendireceği konusunda politik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bu fonların yeniden tahsis edilmesinin ekonomik olarak daha uygun olacağını savunurken, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, fonun ekonomiyi büyütme ve iklim hedeflerini destekleme amacını koruması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Intel’in erteleme kararı, fabrikanın geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor. Projenin yeniden hayata geçirilmesi için yeni koşulların müzakere edilmesi bile gerekebilir. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nden (DIW) Alexander Schiersch bu yılın başlarında Intel'in içinde bulunduğu mali sıkıntılar göz önüne alındığında Magdeburg projesine geri dönme ihtimalinin yüzde 50'den fazla olmadığını söylemişti.

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