Intel, Almanya’da kuracağı dev tesisi 5 yıl süreyle erteledi

Intel, dev Almanya fabrikasını erteledi
Alman hükümeti, Intel’in Magdeburg fabrikası için İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan ayrılan 10 milyar Euro’luk desteğin 3,96 milyar Euro'luk kısmını 2024 yılı için planlamıştı. Ancak, Intel'in finansal sebeplerden dolayı projeyi en az 5 yıl ertelemesi ve dökümhane işlerinde yavaşlamaya gitmesi, bu fonların kullanımını şüpheli hale getirdi. Intel, bu projeye tam 33,4 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Intel zaten geçtiğimiz aylarda bu çip üretim tesisinin yaklaşık 2 yıl süreyle ertelendiğini duyurmuştu.
Bu gecikme, Almanya'nın yarı iletken sektöründe güçlü bir oyuncu olma hedefini tehlikeye atarken, hükümetin bu devasa desteği nasıl değerlendireceği konusunda politik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bu fonların yeniden tahsis edilmesinin ekonomik olarak daha uygun olacağını savunurken, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, fonun ekonomiyi büyütme ve iklim hedeflerini destekleme amacını koruması gerektiğini belirtiyor.
Öte yandan Intel’in erteleme kararı, fabrikanın geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor. Projenin yeniden hayata geçirilmesi için yeni koşulların müzakere edilmesi bile gerekebilir. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nden (DIW) Alexander Schiersch bu yılın başlarında Intel'in içinde bulunduğu mali sıkıntılar göz önüne alındığında Magdeburg projesine geri dönme ihtimalinin yüzde 50'den fazla olmadığını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über