Intel'in CEO'su Gelsinger: 18A teknolojimiz TSMC'nin N2'sinden "bir miktar" iyi

Gelsinger, yeni bir röportajında, "İyi bir transistörüm var; harika bir güç dağıtımım var" dedi. "Sanırım TSMC'nin gelecek üretim teknolojisi N2'nin biraz ilerisindeyim." sözlerini sarfetti.
18A ile iki yeni teknoloji geliyor
Intel'in 20A ve 18A üretim süreçleri iki büyük yenilik getiriyor: gate-all-around (GAA) RibbonFET transistörleri ve PowerVia arka taraftan güç dağıtım ağı (BSPDN). 20A düğümü, Intel'in GAA ve BSPDN'nin tüm özelliklerini öğrenmesine olanak tanıyan nispeten kısa ömürlü bir düğüm olması bekleniyor. 18A düğümünde ise Intel, yarı iletken endüstrisinde liderliği yeniden ele geçirmek istiyor. Sonuç olarak şirket bu düğüme büyük umut bağladı.
Intel 18A düğümüyle üretimin 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağını söylüyor. İlk ürünlerin de 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna karşılık TSMC, N2 üretim sürecinde üreteceği çipleri 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Ek olarak, TSMC'nin N2'si nanosheet GAA transistörlere sahip olsa da hâlâ daha az performanslı geleneksel güç dağıtımını kullanıyor. Bunun yanında TSMC, 2024'te kullanıma sunulacak performansı arttırılmış N3P teknolojisinin Intel 18A ile benzer güç, performans ve transistör yoğunluğu sunacağını söylüyor. N2 düğümünün ise N3P ve 18A'dan daha iyi olacağını iddia ediyor.
"Performans ve maliyet konusunda avantajlıyız"
Ancak Gelsinger, 18A'nın N2'ye göre, hem gelişmiş RibbonFET transistörleri, hem de arka taraftan güç sağlama teknolojisiyle özellikle performans konusunda önemli avantajlara sahip olacağını belirtiyor.
Gelsinger, "Sanırım herkes TSMC'nin N2'si ile bizim 18A transistörleri kıyaslıyor. Birinin diğerinden önemli ölçüde daha iyi olduğu net değil. Kimin en iyi olduğunu göreceğiz. Ancak herkes Intel'in arka taraftan güç dağıtımının ekstra puan kazandırdığını söylüyor. Bu teknoloji silikon için daha iyi alan verimliliği sağlıyor, bu da daha düşük maliyet anlamına geliyor. Daha iyi güç dağıtımı sağlıyor, bu da daha yüksek performans anlamına geliyor" açıklamalarında bulundu.
Gelsinger ayrıca, TSMC'nin N2'sinin çok pahalı bir üretim düğümü haline gelebileceğini, bunun da kurumsal kar marjlarına zarar vermeden daha yüksek maliyet verimliliği arayan müşterilerin Intel'in 20A ve 18A üretim süreçlerine yönelebileceğini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.