Intel’in çip üretim işi 2027’ye kadar “anlamlı” bir gelir üretmeyecek

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Tam Boyutta Gör Intel, tarihinin en zorlu, en kritik ve muhtemelen en önemli döneminden geçiyor. Yaklaşık 15 bin çalışanı ile yollarına ayıracak olan şirket, büyük bir yeniden yapılanma süreci içinde. Geçmiş dönemlerde atılan yanlış adımların yansımasıyla yüzleşen şirketin çip üretim işi Intel Foundry’nin de üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Birkaç gün önce firmanın çip üretim biriminin bölüp satabileceği gündeme gelmişti. Şimdi ise Intel’in çip üretim işinin 2027’ye kadar anlamlı bir gelir üretemeyeceği açıklandı.

Intel, çip üretiminden bir süre para kazanmayacak

Intel, çip üretim işinden 2027 yılında "anlamlı" bir gelir elde etmeye başlayacağını duyurdu. Şirketin CFO'su David Zinsner, yatırımcı konferansında, Intel’in 2026’da bazı müşterilerden gelir elde etmeyi, 2027’de ise bu gelirin artmasını beklediğini açıkladı. Şirket şu anda 12 potansiyel müşteri ile görüşmelerde bulunuyor.

Zinsner, Intel’in 20A üretim sürecini iptal ettiğini ve daha gelişmiş olan 18A üretim sürecine odaklanacağını belirtti. Şu anda, Intel’in dökümhane işinin gelişmiş paketleme işinden gelir elde ettiği ifade ediliyor. Bu arada CFO, Intel’in Broadcom için uygun test wafer’ları üretemediği yönündeki iddialara ise değinmedi.

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Öte yandan Intel bir dizi iş kolunu küçültme ve personel sayısında yüzde 15 oranında bir kesintiyi içeren bir dönüşüm planı hazırlığı içinde. CEO Pat Gelsinger ve diğer üst düzey yöneticilerin, Eylül ortasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu planları sunmaları bekleniyor. Bu toplantıdan radikal kararlar çıkması muhtemel. Zinsner ise şirketin mevcut çeyrek kazanç raporunu açıklamadan önce personel kesintilerinin büyük ölçüde tamamlanacağını söyledi.

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Intel’in çip üretim işi 2027’ye kadar anlamlı bir gelir etmeyecek