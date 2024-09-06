Intel’in çip üretim işi 2027’ye kadar “anlamlı” bir gelir üretmeyecek

Intel, çip üretiminden bir süre para kazanmayacak
Intel, çip üretim işinden 2027 yılında "anlamlı" bir gelir elde etmeye başlayacağını duyurdu. Şirketin CFO'su David Zinsner, yatırımcı konferansında, Intel’in 2026’da bazı müşterilerden gelir elde etmeyi, 2027’de ise bu gelirin artmasını beklediğini açıkladı. Şirket şu anda 12 potansiyel müşteri ile görüşmelerde bulunuyor.
Zinsner, Intel’in 20A üretim sürecini iptal ettiğini ve daha gelişmiş olan 18A üretim sürecine odaklanacağını belirtti. Şu anda, Intel’in dökümhane işinin gelişmiş paketleme işinden gelir elde ettiği ifade ediliyor. Bu arada CFO, Intel’in Broadcom için uygun test wafer’ları üretemediği yönündeki iddialara ise değinmedi.
Öte yandan Intel bir dizi iş kolunu küçültme ve personel sayısında yüzde 15 oranında bir kesintiyi içeren bir dönüşüm planı hazırlığı içinde. CEO Pat Gelsinger ve diğer üst düzey yöneticilerin, Eylül ortasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu planları sunmaları bekleniyor. Bu toplantıdan radikal kararlar çıkması muhtemel. Zinsner ise şirketin mevcut çeyrek kazanç raporunu açıklamadan önce personel kesintilerinin büyük ölçüde tamamlanacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.