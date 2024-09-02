Intel için kritik dönemeç yaklaştı: Bazı varlıklar elden çıkarılacak

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında çip üretimi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Intel, zor bir dönemden geçiyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger, önümüzdeki haftalarda şirketin yönetim kuruluna maliyet kesintisi ve varlık satışı konularında kapsamlı bir plan sunmaya hazırlanıyor. Gelsinger ve diğer üst düzey yöneticilerin, Intel’in sermaye harcamalarını yeniden yapılandırmak ve gereksiz iş kollarından kurtulmak için stratejiler geliştirdiği bildirildi.

Intel, keskin önlemler almaya hazırlanıyor

Eylül ortasında gerçekleşmesi beklenen bu toplantıda sunulacak plan, programlanabilir çip birimi Altera da dahil olmak üzere, Intel'in artık şirketin bir zamanlar büyük olan kârından finanse edemeyeceği işletmeleri satarak genel maliyetlerin nasıl azaltılacağına dair fikirleri içerecek.

Gelsinger’in yapacağı sunumda detaylandıracağı plan henüz Intel'i bölme ve fason üretim operasyonunu ya da dökümhanesini (Intel Fondry) TSMC gibi bir alıcıya satma planlarını içermiyor. Intel halihazırda döküm işini tasarım işinden ayırmış durumda ve bu yılın ilk çeyreğinden bu yana mali sonuçlarını ayrı olarak raporluyor.

Planın bir diğer önemli parçası, Intel’in sermaye harcamalarını azaltma yönündeki adımları olacak. Şirketin Almanya’da 32 milyar dolarlık fabrika projesini durdurma veya tamamen iptal etme olasılığı üzerinde duruluyor. Bu proje, son dönemde gecikmelerle karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca, Intel’in sermaye harcamalarını 2025 yılına kadar yüzde 17 oranında düşürmeyi ve 21,5 milyar dolara çekmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

Altera neşteri yiyebilir

Tam Boyutta Gör Intel’in, bu maliyet kesinti planları kapsamında ilk etapta programlanabilir çip birimi Altera'yı elden çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor. Şirketin bir zamanlar önemli bir yatırım olarak gördüğü Altera, 2015 yılında 16,7 milyar dolara satın alınmıştı. Ancak artık Intel’in devasa kâr marjlarından beslenemediği için satışa çıkarılması gündemde. Altera'nın tamamen satılmasının yanı sıra, bu birimin ayrı bir yan kuruluş olarak yapılandırılması da olasılıklar arasında yer alıyor. Bu durum, çip üreticisi Marvell gibi potansiyel alıcılar için ilgi çekici bir fırsat oluşturabilir.

Intel, çip üretim bölümünü satabilir! 1 gün önce eklendi

Intel için Eylül ortasında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı, şirketin geleceği açısından hayati bir önem taşıyacak. Ağustos ayında açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçları felaket niteliğinde olmuştu. Bu raporların ardından şirketin temettü ödemeleri askıya alındı ve maliyetleri azaltmak amacıyla yüzde 15 oranında iş gücü kesintisine gidildi. Bu gelişmelerin ışığında, Intel’in yönetim kurulu, hangi iş kollarının korunacağı ve hangilerinin elden çıkarılacağı konusunda kritik kararlar almak zorunda kalacak.

Intel, yapay zeka çağına ayak uydurma çabaları kapsamında zor bir dönemde. Değer 3 trilyon doları bulan Nvidia gibi devlerle rekabet etmekte zorlanan Intel’in piyasa değeri, kötüleşen mali performans nedeniyle 100 milyar doların altına gerilemiş durumda. CEO Pat Gelsinger, bu zor süreçte yatırımcıları rahatlatmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtiyor. Ancak, şirketin gerçek anlamda bir dönüşüm geçirip geçiremeyeceği, Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Intel'in, danışmanlık hizmetleri almak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi finans devleriyle iş birliği yapması, şirketin ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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