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    Anlık Bildirim

    Intel için kritik dönemeç yaklaştı: Bazı varlıklar elden çıkarılacak

    Intel, şirket tarihinin en kötü dönemlerinden birisinden geçiyor. Son bilgilere göre ise Intel CEO'su, şirket varlıklarını elden çıkarma ve maliyetleri düşürme planlarını yönetim kuruluna sunacak.
    Intel, bazı varlıklarını elden çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında çip üretimi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Intel, zor bir dönemden geçiyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger, önümüzdeki haftalarda şirketin yönetim kuruluna maliyet kesintisi ve varlık satışı konularında kapsamlı bir plan sunmaya hazırlanıyor. Gelsinger ve diğer üst düzey yöneticilerin, Intel’in sermaye harcamalarını yeniden yapılandırmak ve gereksiz iş kollarından kurtulmak için stratejiler geliştirdiği bildirildi.

    Intel, keskin önlemler almaya hazırlanıyor

    Eylül ortasında gerçekleşmesi beklenen bu toplantıda sunulacak plan, programlanabilir çip birimi Altera da dahil olmak üzere, Intel'in artık şirketin bir zamanlar büyük olan kârından finanse edemeyeceği işletmeleri satarak genel maliyetlerin nasıl azaltılacağına dair fikirleri içerecek.

    Gelsinger’in yapacağı sunumda detaylandıracağı plan henüz Intel'i bölme ve fason üretim operasyonunu ya da dökümhanesini (Intel Fondry) TSMC gibi bir alıcıya satma planlarını içermiyor. Intel halihazırda döküm işini tasarım işinden ayırmış durumda ve bu yılın ilk çeyreğinden bu yana mali sonuçlarını ayrı olarak raporluyor.

    Planın bir diğer önemli parçası, Intel’in sermaye harcamalarını azaltma yönündeki adımları olacak. Şirketin Almanya’da 32 milyar dolarlık fabrika projesini durdurma veya tamamen iptal etme olasılığı üzerinde duruluyor. Bu proje, son dönemde gecikmelerle karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca, Intel’in sermaye harcamalarını 2025 yılına kadar yüzde 17 oranında düşürmeyi ve 21,5 milyar dolara çekmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

    Altera neşteri yiyebilir

    Intel, bazı varlıklarını elden çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Intel’in, bu maliyet kesinti planları kapsamında ilk etapta programlanabilir çip birimi Altera'yı elden çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor. Şirketin bir zamanlar önemli bir yatırım olarak gördüğü Altera, 2015 yılında 16,7 milyar dolara satın alınmıştı. Ancak artık Intel’in devasa kâr marjlarından beslenemediği için satışa çıkarılması gündemde. Altera'nın tamamen satılmasının yanı sıra, bu birimin ayrı bir yan kuruluş olarak yapılandırılması da olasılıklar arasında yer alıyor. Bu durum, çip üreticisi Marvell gibi potansiyel alıcılar için ilgi çekici bir fırsat oluşturabilir.

    Intel için Eylül ortasında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı, şirketin geleceği açısından hayati bir önem taşıyacak. Ağustos ayında açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçları felaket niteliğinde olmuştu. Bu raporların ardından şirketin temettü ödemeleri askıya alındı ve maliyetleri azaltmak amacıyla yüzde 15 oranında iş gücü kesintisine gidildi. Bu gelişmelerin ışığında, Intel’in yönetim kurulu, hangi iş kollarının korunacağı ve hangilerinin elden çıkarılacağı konusunda kritik kararlar almak zorunda kalacak.

    Intel, yapay zeka çağına ayak uydurma çabaları kapsamında zor bir dönemde. Değer 3 trilyon doları bulan Nvidia gibi devlerle rekabet etmekte zorlanan Intel’in piyasa değeri, kötüleşen mali performans nedeniyle 100 milyar doların altına gerilemiş durumda. CEO Pat Gelsinger, bu zor süreçte yatırımcıları rahatlatmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtiyor. Ancak, şirketin gerçek anlamda bir dönüşüm geçirip geçiremeyeceği, Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

    Intel'in, danışmanlık hizmetleri almak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi finans devleriyle iş birliği yapması, şirketin ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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