Intel için kritik dönemeç yaklaştı: Bazı varlıklar elden çıkarılacak

Intel, keskin önlemler almaya hazırlanıyor
Eylül ortasında gerçekleşmesi beklenen bu toplantıda sunulacak plan, programlanabilir çip birimi Altera da dahil olmak üzere, Intel'in artık şirketin bir zamanlar büyük olan kârından finanse edemeyeceği işletmeleri satarak genel maliyetlerin nasıl azaltılacağına dair fikirleri içerecek.
Gelsinger’in yapacağı sunumda detaylandıracağı plan henüz Intel'i bölme ve fason üretim operasyonunu ya da dökümhanesini (Intel Fondry) TSMC gibi bir alıcıya satma planlarını içermiyor. Intel halihazırda döküm işini tasarım işinden ayırmış durumda ve bu yılın ilk çeyreğinden bu yana mali sonuçlarını ayrı olarak raporluyor.
Planın bir diğer önemli parçası, Intel’in sermaye harcamalarını azaltma yönündeki adımları olacak. Şirketin Almanya’da 32 milyar dolarlık fabrika projesini durdurma veya tamamen iptal etme olasılığı üzerinde duruluyor. Bu proje, son dönemde gecikmelerle karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca, Intel’in sermaye harcamalarını 2025 yılına kadar yüzde 17 oranında düşürmeyi ve 21,5 milyar dolara çekmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.
Altera neşteri yiyebilir
Intel için Eylül ortasında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı, şirketin geleceği açısından hayati bir önem taşıyacak. Ağustos ayında açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçları felaket niteliğinde olmuştu. Bu raporların ardından şirketin temettü ödemeleri askıya alındı ve maliyetleri azaltmak amacıyla yüzde 15 oranında iş gücü kesintisine gidildi. Bu gelişmelerin ışığında, Intel’in yönetim kurulu, hangi iş kollarının korunacağı ve hangilerinin elden çıkarılacağı konusunda kritik kararlar almak zorunda kalacak.
Intel, yapay zeka çağına ayak uydurma çabaları kapsamında zor bir dönemde. Değer 3 trilyon doları bulan Nvidia gibi devlerle rekabet etmekte zorlanan Intel’in piyasa değeri, kötüleşen mali performans nedeniyle 100 milyar doların altına gerilemiş durumda. CEO Pat Gelsinger, bu zor süreçte yatırımcıları rahatlatmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtiyor. Ancak, şirketin gerçek anlamda bir dönüşüm geçirip geçiremeyeceği, Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
Intel'in, danışmanlık hizmetleri almak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi finans devleriyle iş birliği yapması, şirketin ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.