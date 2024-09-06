Çip dünyasında bomba iddia: Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünü satın alabilir!

Qualcomm, gözünü Intel'in tasarım birimine dikti
Qualcomm'un özellikle Intel’in PC tasarım iş birimine ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte kaynaklar, Qualcomm’un Intel’in tüm tasarım birimlerini inceleme aşamasında olduğunu, ancak sunucu segmenti gibi bazı birimlerin şirket için daha az cazip olabileceğini ifade etti.
Intel tarafında ise henüz resmi bir teklif bulunmuyor. Intel’in sözcüsü, şirketin PC işine "derin bir bağlılık" duyduğunu ifade ederek, şu aşamada herhangi bir anlaşma görüşmesinin olmadığını belirtti. Qualcomm ise bu konuda yorum yapmayı reddetti.
Qualcomm, Apple gibi dev müşterilere çip sağlayan, 184 milyar dolarlık bir teknoloji devi olarak biliniyor. Şirketin, Intel’in bazı iş birimlerini satın alma konusundaki ilgisi aylardır gündemde olsa da henüz somut bir adım atılmış değil. Kaynaklar, Qualcomm’un planlarının henüz nihai olmadığını ve ilerleyen dönemde değişiklik gösterebileceğini vurguluyor. Qualcomm, Snapdragon X işlemcileriyle kişisel bilgisayar pazarına giriş yaparak portföyünü genişletmişti.
Intel, tarihinin en zor, kritik ve önemli bir döneminden geçiyor. Firma, gelir üretemeyen birimlerini elinden çıkarmak veya bölmek istiyor. Bu durum da deyim yerindeyse akbabaların şirketin üstünde dolaşmasına neden oluyor. Intel, geçtiğimiz ay yayınladığı ikinci çeyrek raporunda büyük bir mali gerileme yaşadığını duyurmuştu. Şirket, yüzde 15'lik bir personel azaltımına giderek, temettü ödemelerine ara verdi.
Intel, birkaç gün önce dizüstü bilgisayarlara yönelik Lunar Lake kod adlı Core Ultra 200V işlemcileri tanıttı. Ancak bu işlemcilerin önemli bir kısmının TSMC fabrikalarında üretildiği biliniyor. Firma, geçmişte işlemcilerini kendi bünyesinde üretiyordu. Bununla birlikte Intel’in yönetim kurulu bu ay içinde kritik bir toplantı yapacak. CEO'su Pat Gelsinger ve diğer yöneticilerin nakit tasarrufu sağlayacak ve bazı varlıkları elden çıkartacak radikal planlarını bu toplantıda açıklaması bekleniyor. En olası seçenekler arasında programlanabilir çip birimi Altera'nın satışı da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.