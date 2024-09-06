Çip dünyasında bomba iddia: Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünü satın alabilir!

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında hareketlilik devam ediyor. Mobil çip üreticisi Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümün bazı birimlerini satın alma olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynağa göre Qualcomm, ürün portföyünü genişletmek amacıyla Intel'in farklı iş birimlerine yönelik incelemelerde bulundu. Intel’in son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar ve iş birimlerinden bazılarını elden çıkarma planları bu tür stratejik hamlelerin önünü açmış olabilir.

Qualcomm, gözünü Intel'in tasarım birimine dikti

Qualcomm'un özellikle Intel’in PC tasarım iş birimine ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte kaynaklar, Qualcomm’un Intel’in tüm tasarım birimlerini inceleme aşamasında olduğunu, ancak sunucu segmenti gibi bazı birimlerin şirket için daha az cazip olabileceğini ifade etti.

Intel tarafında ise henüz resmi bir teklif bulunmuyor. Intel’in sözcüsü, şirketin PC işine "derin bir bağlılık" duyduğunu ifade ederek, şu aşamada herhangi bir anlaşma görüşmesinin olmadığını belirtti. Qualcomm ise bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Qualcomm, Apple gibi dev müşterilere çip sağlayan, 184 milyar dolarlık bir teknoloji devi olarak biliniyor. Şirketin, Intel’in bazı iş birimlerini satın alma konusundaki ilgisi aylardır gündemde olsa da henüz somut bir adım atılmış değil. Kaynaklar, Qualcomm’un planlarının henüz nihai olmadığını ve ilerleyen dönemde değişiklik gösterebileceğini vurguluyor. Qualcomm, Snapdragon X işlemcileriyle kişisel bilgisayar pazarına giriş yaparak portföyünü genişletmişti.

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Intel, tarihinin en zor, kritik ve önemli bir döneminden geçiyor. Firma, gelir üretemeyen birimlerini elinden çıkarmak veya bölmek istiyor. Bu durum da deyim yerindeyse akbabaların şirketin üstünde dolaşmasına neden oluyor. Intel, geçtiğimiz ay yayınladığı ikinci çeyrek raporunda büyük bir mali gerileme yaşadığını duyurmuştu. Şirket, yüzde 15'lik bir personel azaltımına giderek, temettü ödemelerine ara verdi.

Intel, birkaç gün önce dizüstü bilgisayarlara yönelik Lunar Lake kod adlı Core Ultra 200V işlemcileri tanıttı. Ancak bu işlemcilerin önemli bir kısmının TSMC fabrikalarında üretildiği biliniyor. Firma, geçmişte işlemcilerini kendi bünyesinde üretiyordu. Bununla birlikte Intel’in yönetim kurulu bu ay içinde kritik bir toplantı yapacak. CEO'su Pat Gelsinger ve diğer yöneticilerin nakit tasarrufu sağlayacak ve bazı varlıkları elden çıkartacak radikal planlarını bu toplantıda açıklaması bekleniyor. En olası seçenekler arasında programlanabilir çip birimi Altera'nın satışı da yer alıyor.

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Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünü satın alabilir!