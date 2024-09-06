Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çip dünyasında bomba iddia: Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünü satın alabilir!

    Intel, tarihinin en kötü döneminden geçerken şirketin tepesinde kara bulutlar dolaşıyor. Son bilgilere göre Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünün bazı parçalarını satın almayı değerlendiriyor.
    Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünü satın alabilir! Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında hareketlilik devam ediyor. Mobil çip üreticisi Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümün bazı birimlerini satın alma olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynağa göre Qualcomm, ürün portföyünü genişletmek amacıyla Intel'in farklı iş birimlerine yönelik incelemelerde bulundu. Intel’in son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar ve iş birimlerinden bazılarını elden çıkarma planları bu tür stratejik hamlelerin önünü açmış olabilir.

    Qualcomm, gözünü Intel'in tasarım birimine dikti

    Qualcomm'un özellikle Intel’in PC tasarım iş birimine ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte kaynaklar, Qualcomm’un Intel’in tüm tasarım birimlerini inceleme aşamasında olduğunu, ancak sunucu segmenti gibi bazı birimlerin şirket için daha az cazip olabileceğini ifade etti.

    Intel tarafında ise henüz resmi bir teklif bulunmuyor. Intel’in sözcüsü, şirketin PC işine "derin bir bağlılık" duyduğunu ifade ederek, şu aşamada herhangi bir anlaşma görüşmesinin olmadığını belirtti. Qualcomm ise bu konuda yorum yapmayı reddetti.

    Qualcomm, Apple gibi dev müşterilere çip sağlayan, 184 milyar dolarlık bir teknoloji devi olarak biliniyor. Şirketin, Intel’in bazı iş birimlerini satın alma konusundaki ilgisi aylardır gündemde olsa da henüz somut bir adım atılmış değil. Kaynaklar, Qualcomm’un planlarının henüz nihai olmadığını ve ilerleyen dönemde değişiklik gösterebileceğini vurguluyor. Qualcomm, Snapdragon X işlemcileriyle kişisel bilgisayar pazarına giriş yaparak portföyünü genişletmişti.

    Intel, tarihinin en zor, kritik ve önemli bir döneminden geçiyor. Firma, gelir üretemeyen birimlerini elinden çıkarmak veya bölmek istiyor. Bu durum da deyim yerindeyse akbabaların şirketin üstünde dolaşmasına neden oluyor. Intel, geçtiğimiz ay yayınladığı ikinci çeyrek raporunda büyük bir mali gerileme yaşadığını duyurmuştu. Şirket, yüzde 15'lik bir personel azaltımına giderek, temettü ödemelerine ara verdi.

    Intel, birkaç gün önce dizüstü bilgisayarlara yönelik Lunar Lake kod adlı Core Ultra 200V işlemcileri tanıttı. Ancak bu işlemcilerin önemli bir kısmının TSMC fabrikalarında üretildiği biliniyor. Firma, geçmişte işlemcilerini kendi bünyesinde üretiyordu. Bununla birlikte Intel’in yönetim kurulu bu ay içinde kritik bir toplantı yapacak. CEO'su Pat Gelsinger ve diğer yöneticilerin nakit tasarrufu sağlayacak ve bazı varlıkları elden çıkartacak radikal planlarını bu toplantıda açıklaması bekleniyor. En olası seçenekler arasında programlanabilir çip birimi Altera'nın satışı da yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu sallabaş hastalığı isveç isviçre henry cavill boy, kilo dişinol neden kaldırıldı kare plaka muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25
    Samsung Galaxy A25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız