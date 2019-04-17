Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor

Henüz yeni nesil konsollarla ilgili bir detay yok ancak oyun geliştirme çalışmaları başlamış durumda. Battlefield: Bad Company serisinin son oyunu yeni nesil konsollara özel olarak hazırlanıyor.

Yeni fırsat

Daha önce sızan bir bilgi PS5 konsolunun Zen 2 tabanlı bir işlemci ve Navi 20 grafik biriminden oluşan yarı özel bir APU barındıracağı, yanında da 24GB GDDR6 bellek olacağı iddiasını gündeme getirmişti. Aynı sızıntı Battlefield: Bad Company 3 ile ilgili de bilgiler veriyor.

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Üçüncü taraf bir oyun stüdyosu çalışanına ait olduğu belirtilen sızıntı DICE imzasını taşıyan Battlefield: Bad Company 3 konsolunun PS5 ve yeni Xbox konsolu için hazırlandığını iddia ediyor. Şunu belirtmek gerek ki sızıntıların tarihi geçen yıl Aralık ayına gidiyor. Yani bazı şartlar değişmiş olabilir.

Yeni nesil konsolların daha güçlü donanımları haliyle Frostbite oyun motorunun elde geçirilmesini sağlayacak. Bu da fiziksel ve çevresel yıkım konusunda radikal gelişmeler sağlayabilir.

DICE popüler bir geliştirici olmasına rağmen son Battlefield oyunları ile eleştiri oklarına hedef olmuştu. Özellikle Battlefield 1 ve Battlefield V yapımlarındaki hatalar oyuncu sayısının düşmesine sebebiyet vermişti. Uzmanlar Battlefield: Bad Company 3 ile bu eleştirilerin giderilebileceğini ve DICE’ın yine oyuncuların gönlünü kazanabileceğini düşünüyor.