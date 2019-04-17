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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor

Battlefield serisi ile oyuncuları pek sevindirememiş olsa da yeni nesil konsollar ile DICE bir çıkış yakalayabilir. Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara gelecek.
1 ay
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz yeni nesil konsollarla ilgili bir detay yok ancak oyun geliştirme çalışmaları başlamış durumda. Battlefield: Bad Company serisinin son oyunu yeni nesil konsollara özel olarak hazırlanıyor.

Yeni fırsat

Daha önce sızan bir bilgi PS5 konsolunun Zen 2 tabanlı bir işlemci ve Navi 20 grafik biriminden oluşan yarı özel bir APU barındıracağı, yanında da 24GB GDDR6 bellek olacağı iddiasını gündeme getirmişti. Aynı sızıntı Battlefield: Bad Company 3 ile ilgili de bilgiler veriyor.

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Üçüncü taraf bir oyun stüdyosu çalışanına ait olduğu belirtilen sızıntı DICE imzasını taşıyan Battlefield: Bad Company 3 konsolunun PS5 ve yeni Xbox konsolu için hazırlandığını iddia ediyor. Şunu belirtmek gerek ki sızıntıların tarihi geçen yıl Aralık ayına gidiyor. Yani bazı şartlar değişmiş olabilir.

Yeni nesil konsolların daha güçlü donanımları haliyle Frostbite oyun motorunun elde geçirilmesini sağlayacak. Bu da fiziksel ve çevresel yıkım konusunda radikal gelişmeler sağlayabilir.

DICE popüler bir geliştirici olmasına rağmen son Battlefield oyunları ile eleştiri oklarına hedef olmuştu. Özellikle Battlefield 1 ve Battlefield V yapımlarındaki hatalar oyuncu sayısının düşmesine sebebiyet vermişti. Uzmanlar Battlefield: Bad Company 3 ile bu eleştirilerin giderilebileceğini ve DICE’ın yine oyuncuların gönlünü kazanabileceğini düşünüyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/65573/battlefield-bad-company-3-coming-next-gen-consoles/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
BF2 + BC2 efsaneydi. bf2 takım oyunu bc2 yıkım da öne çıkardı
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heyysanadiyom 1 ay
oyyş , hadi inşaallah o güzel atmosferi yakalar bu oyun
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emre1393 1 ay
dice bunu da batıracak ea yüzünden, aha buraya yazıyorum.
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iamburak 1 ay
Tam heyecanlanmıştım ama eğer olurda PC'ye çıkarmamak gibi bir hata yaparlarsa protesto olarak bir daha BF oyunu almam. Bad Company 2 benim en zevk aldığım BF oyunuydu.
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huseyincarnege 1 ay
2021de çıkacak oyun o vakit
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bluedevil866 1 ay
Gucu onemli. 24 gb ram sistem icin cok cok iyi. bu kadar olacagini sanmam. 16 yaparlar gibi geliyor.
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The.Mafia 1 ay
Duyduğum en müthiş haber ramestered gelecek yeni nesil konsolu beklemeyin direk ps4 çıkarın
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sosisvesalam 1 ay
yeni nesil konsallarda artık windows çalışsın en azından xbox tarafında
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Portraitclub 1 ay
Oyun PC içinde çıkmayacak mı?
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Manhunt Three 1 ay
Haydaaa ulan bana bir şeyler oluyor :D:D
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