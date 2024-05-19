Tam Boyutta Gör ABD’nin Huawei ve Çin’e yönelik doğrudan yaptırımları geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. Bu vesileyle Intel ve Qualcomm’un Huawei'ye çip satması yasaklanmıştı. Huawei, kendi dizüstü bilgisayarlarında Intel’in işlemcilerini kullanıyor ve hızlı bir büyüme yaşıyordu. Ancak Çinli teknoloji devi şimdiden kendi alternatifi Kirin 9000C’yi sunmaya başladı.

Huawei, Kirin 9000C ile masaüstünde

ABD düzenlemeleri nedeniyle Huawei artık Intel tabanlı CPU'lara erişemiyor ve bu da şirketi kendi çözümlerini geliştirmeye zorluyor. 12 iş parçacığına ve 2,48 GHz taban, 3.1 GHz boost frekansa sahip sekiz çekirdekli Kirin 9000C işlemcisi de bunun bir yansıması. Aktarılanlara göre Kirin 9000C, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC tarafından 5nm üretim sürecinde üretiliyor. Yongada aynı zamanda ARM tabanlı Mali-G78 entegre grafik birimi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Kirin 9000C’yi Qingyun W515x OEM PC modelinde kullanıyor. Düşük profilli PCIe kartlarını destekleyen ince bir Micro-ATX form faktörüne sahip olan Qingyun W515x, en üst konfigürasyonunda 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunuyor. Ayrıca bir adet NVMe M.2 PCIe yuvası da barındırıyor. Bununla birlikte Kirin 9000C hakkında bundan daha fazlası bilinmiyor.

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Huawei, hem kendisine hem de Çinli tedarikçilerine daha fazla yaptırım gelmemesi için işlemcileri özelinde sessiz kalmaya ve detayları gizlemeye devam ediyor. Halihazırda 5nm, Çin’in erişmiş olduğu en gelişmiş üretim teknolojisi olsa da rakip 5nm süreçleriyle rekabet edecek seviyede değil. Zira litografi makineleri konusunda Çin’in elleri kolları bağlı durumda. Öte yandan bu makineler özelinde de çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Ayrıca diğer söylentiler arasında Kirin’in Apple M3 seviyesinde yeni bir işlemci geliştirdiği de belirtilenler arasında.

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Huawei, Kirin 9000C ile masaüstü bilgisayarlara geliyor