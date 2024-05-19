Huawei, Kirin 9000C ile masaüstü bilgisayarlara geliyor

Huawei, Kirin 9000C ile masaüstünde
ABD düzenlemeleri nedeniyle Huawei artık Intel tabanlı CPU'lara erişemiyor ve bu da şirketi kendi çözümlerini geliştirmeye zorluyor. 12 iş parçacığına ve 2,48 GHz taban, 3.1 GHz boost frekansa sahip sekiz çekirdekli Kirin 9000C işlemcisi de bunun bir yansıması. Aktarılanlara göre Kirin 9000C, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC tarafından 5nm üretim sürecinde üretiliyor. Yongada aynı zamanda ARM tabanlı Mali-G78 entegre grafik birimi bulunuyor.
Huawei, hem kendisine hem de Çinli tedarikçilerine daha fazla yaptırım gelmemesi için işlemcileri özelinde sessiz kalmaya ve detayları gizlemeye devam ediyor. Halihazırda 5nm, Çin’in erişmiş olduğu en gelişmiş üretim teknolojisi olsa da rakip 5nm süreçleriyle rekabet edecek seviyede değil. Zira litografi makineleri konusunda Çin’in elleri kolları bağlı durumda. Öte yandan bu makineler özelinde de çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Ayrıca diğer söylentiler arasında Kirin’in Apple M3 seviyesinde yeni bir işlemci geliştirdiği de belirtilenler arasında.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/huawei-brings-sanctions-busting-kirin-9000c-cpu-to-desktop-pcs-to-replace-banned-intel-alder-lake-chips https://qingyun.huawei.com/desktops/qingyun-w515x/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.