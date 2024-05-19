Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, Kirin 9000C ile masaüstü bilgisayarlara geliyor

    Huawei, ABD’nin son düzenlemeleri ve yasakları nedeniyle artık Intel tabanlı işlemlere erişemiyor. Ancak firma şimdiden Kirin 9000C ile masaüstü bilgisayarları sunmaya başladı.
    Huawei, Kirin 9000C ile masaüstü bilgisayarlara geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Huawei ve Çin’e yönelik doğrudan yaptırımları geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. Bu vesileyle Intel ve Qualcomm’un Huawei'ye çip satması yasaklanmıştı. Huawei, kendi dizüstü bilgisayarlarında Intel’in işlemcilerini kullanıyor ve hızlı bir büyüme yaşıyordu. Ancak Çinli teknoloji devi şimdiden kendi alternatifi Kirin 9000C’yi sunmaya başladı.

    Huawei, Kirin 9000C ile masaüstünde

    ABD düzenlemeleri nedeniyle Huawei artık Intel tabanlı CPU'lara erişemiyor ve bu da şirketi kendi çözümlerini geliştirmeye zorluyor. 12 iş parçacığına ve 2,48 GHz taban, 3.1 GHz boost frekansa sahip sekiz çekirdekli Kirin 9000C işlemcisi de bunun bir yansıması. Aktarılanlara göre Kirin 9000C, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC tarafından 5nm üretim sürecinde üretiliyor. Yongada aynı zamanda ARM tabanlı Mali-G78 entegre grafik birimi bulunuyor.

    Huawei, Kirin 9000C ile masaüstü bilgisayarlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, Kirin 9000C’yi Qingyun W515x OEM PC modelinde kullanıyor. Düşük profilli PCIe kartlarını destekleyen ince bir Micro-ATX form faktörüne sahip olan Qingyun W515x, en üst konfigürasyonunda 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunuyor. Ayrıca bir adet NVMe M.2 PCIe yuvası da barındırıyor. Bununla birlikte Kirin 9000C hakkında bundan daha fazlası bilinmiyor.

    Huawei, hem kendisine hem de Çinli tedarikçilerine daha fazla yaptırım gelmemesi için işlemcileri özelinde sessiz kalmaya ve detayları gizlemeye devam ediyor. Halihazırda 5nm, Çin’in erişmiş olduğu en gelişmiş üretim teknolojisi olsa da rakip 5nm süreçleriyle rekabet edecek seviyede değil. Zira litografi makineleri konusunda Çin’in elleri kolları bağlı durumda. Öte yandan bu makineler özelinde de çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Ayrıca diğer söylentiler arasında Kirin’in Apple M3 seviyesinde yeni bir işlemci geliştirdiği de belirtilenler arasında.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/huawei-brings-sanctions-busting-kirin-9000c-cpu-to-desktop-pcs-to-replace-banned-intel-alder-lake-chips https://qingyun.huawei.com/desktops/qingyun-w515x/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hümeyra avrupa yakasından neden ayrıldı ford fiesta alınır mı whatsapp son görülme 1 kişiye özel kapatma ps5 yön tuşları ile oynama en iyi saç jölesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 6Q8N3ES02
    HP 250 G9 6Q8N3ES02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız