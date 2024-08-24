Android 15 ile akıllı telefonların hızını artıracak yeni özellik geliyor

Performans artışı sağlamak için 16 KB sayfa boyutu desteği eklenecek
Fakat Android 15 özellikleri ile gelen bu yenilik, tüm yöntemleri unutturacak gibi görünüyor. Teknoloji devi Google, Android 15 ile birlikte akıllı telefonun hızını önemli ölçüde artıran yeni bir özellik sunacak. Yeni işletim sistemi ile Android cihazlarda performans artışı sağlamak için 16 KB sayfa boyutu desteği eklemeye yönelik çalışmalar yapan firma, bu özelliğin nasıl çalışacağını detaylandırdı.
Google'dan yapılan açıklamaya göre çoğu CPU'da, bellek yönetim birimleri (MMU'lar) adı verilen özel donanım, bir programın kullandığı adresleri bellekteki fiziksel bir konuma çeviriyor. Bu çeviri sayfa boyutu bazında yapılıyor. Bir program ne zaman daha fazla belleğe ihtiyaç duysa, işletim sisteminin devreye girmesi ve bir sayfa tablosu girişi doldurarak bu bellek parçasını bir işleme ataması gerekiyor.
Android işletim sistemi şu ana kadar 4 KB sayfa boyutuyla çalışıyordu. Ancak 16 KB sayfa boyutunun kullanılması, sistemin daha az muhasebe yapmasına ve daha fazla işlem gücünü kullanıcı deneyimini iyileştirmeye harcamasına olanak tanıyor.
Google'ın yaptığı testlere göre 16 KB sayfa boyutu desteği Android cihazlarda ortalama yüzde 5-10 arasında performans artışı sağladı. Bu yeniliğin sunduğu avantajlar şu şekilde:
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Uygulama başlatma sürelerinde azalma: Sistem bellek baskısı altındayken uygulama başlatma süreleri ortalama yüzde 3,16 daha kısa, bazı uygulamalarda ise yüzde 30'a kadar iyileşme sağlanıyor.
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Güç tüketiminde azalma: Uygulama başlatma sırasında güç tüketiminde ortalama yüzde 4.56'lık bir azalma gözlemleniyor.
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Kamera başlatma sürelerinde iyileşme: Kamera başlatma süreleri ortalama yüzde 4.48 ile 6.60 oranında iyileştirildi.
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Sistem açılış süresinde kısalma: Sistem açılış süresi ortalama yüzde 1.5 (yaklaşık 0.8 saniye) daha hızlı oldu.
Geliştiricilerin de uygulamalarını 16 KB sayfa boyutu desteği için yeniden derlemeleri gerekecek. Ancak aynı uygulama ikili dosyası hem 4 KB hem de 16 KB cihazlarda çalışabilecek. Bu yeniliği test etmek isteyen geliştiriciler, Android 15 QPR1 Beta 1 ile Pixel 8 ve 8 Pro cihazlarında 16 KB sayfa boyutu ile önyükleme seçeneğini kullanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.