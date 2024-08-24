Android 15 ile akıllı telefonların hızını artıracak yeni özellik geliyor

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Tam Boyutta Gör Android telefonu hızlandırma yöntemleri arasında kullanıcıların tercih ettiği birçok seçenek bulunuyor. Genellikle sistem animasyonlarını kapatmak ve telefonu belirli aralıklarla yeniden başlatarak hafızasını boşaltmanın yararlı olduğu tavsiye edilen en bilindik yöntemler.

Performans artışı sağlamak için 16 KB sayfa boyutu desteği eklenecek

Fakat Android 15 özellikleri ile gelen bu yenilik, tüm yöntemleri unutturacak gibi görünüyor. Teknoloji devi Google, Android 15 ile birlikte akıllı telefonun hızını önemli ölçüde artıran yeni bir özellik sunacak. Yeni işletim sistemi ile Android cihazlarda performans artışı sağlamak için 16 KB sayfa boyutu desteği eklemeye yönelik çalışmalar yapan firma, bu özelliğin nasıl çalışacağını detaylandırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre çoğu CPU'da, bellek yönetim birimleri (MMU'lar) adı verilen özel donanım, bir programın kullandığı adresleri bellekteki fiziksel bir konuma çeviriyor. Bu çeviri sayfa boyutu bazında yapılıyor. Bir program ne zaman daha fazla belleğe ihtiyaç duysa, işletim sisteminin devreye girmesi ve bir sayfa tablosu girişi doldurarak bu bellek parçasını bir işleme ataması gerekiyor.

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Android işletim sistemi şu ana kadar 4 KB sayfa boyutuyla çalışıyordu. Ancak 16 KB sayfa boyutunun kullanılması, sistemin daha az muhasebe yapmasına ve daha fazla işlem gücünü kullanıcı deneyimini iyileştirmeye harcamasına olanak tanıyor.

Google'ın yaptığı testlere göre 16 KB sayfa boyutu desteği Android cihazlarda ortalama yüzde 5-10 arasında performans artışı sağladı. Bu yeniliğin sunduğu avantajlar şu şekilde:

Uygulama başlatma sürelerinde azalma: Sistem bellek baskısı altındayken uygulama başlatma süreleri ortalama yüzde 3,16 daha kısa, bazı uygulamalarda ise yüzde 30'a kadar iyileşme sağlanıyor.

Güç tüketiminde azalma: Uygulama başlatma sırasında güç tüketiminde ortalama yüzde 4.56'lık bir azalma gözlemleniyor.

Kamera başlatma sürelerinde iyileşme: Kamera başlatma süreleri ortalama yüzde 4.48 ile 6.60 oranında iyileştirildi.

Sistem açılış süresinde kısalma: Sistem açılış süresi ortalama yüzde 1.5 (yaklaşık 0.8 saniye) daha hızlı oldu.

Geliştiricilerin de uygulamalarını 16 KB sayfa boyutu desteği için yeniden derlemeleri gerekecek. Ancak aynı uygulama ikili dosyası hem 4 KB hem de 16 KB cihazlarda çalışabilecek. Bu yeniliği test etmek isteyen geliştiriciler, Android 15 QPR1 Beta 1 ile Pixel 8 ve 8 Pro cihazlarında 16 KB sayfa boyutu ile önyükleme seçeneğini kullanabilecek.

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