Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli

Intel geçtiğimiz günlerde son 2 yıldır firmaya yön veren Bob Swan’ın koltuğunu 15 Şubat’ta Pat Gelsinger’e bırakacağını açıkladı. Yeni isim şimdiden planlarını yapmışa benziyor.
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ABD’nin Oregon eyaletinde yayınlanan bir yerel gazeteye göre Intel Oregon’da genel şirket toplantısı düzenledi. Pat Gelsinger’in de katıldığı toplantıda gerçekleştirdiği konuşması Intel’in önümüzdeki döneme dair planlarına ışık tuttu.
Bir yaşam tarzı şirketinden iyi olmamız gerekiyor
Apple’ı kasteden Gelsinger mavi ekibin bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmesi gerektiğini vurguladı. Gelecekte bu seviyede iyi olmaları gerektiğine değinen Gelsinger’in konuşması firmanın PC ekosistemindeki hedefleri açısından önem taşıyor.
Geçtiğimiz yıl Apple gibi önemli bir müşterisini kaybeden Intel bununla kalmayıp müşterisinin ürettiği işlemciler karşısında da geride kaldı. AMD’ye en hızlı oyun işlemcisi iddiasını kaptıran firma tüm bunların üzerine mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından dizüstü pazarında da zor günler geçireceğe benziyor.
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Intel’de 30 yıllık tecrübeye sahip Gelsinger koltuğa geçtiğinde Apple ve AMD gibi 2 önemli rakiple karşı karşıya olacak. Üretimini TSMC ve UMC’ye kaydıracağı iddia edilen Intel’in hamlelerini konumunu zaman gösterecek
https://www.techpowerup.com/277324/pat-gelsinger-intel-has-to-be-better-at-making-cpus-than-that-lifestyle-company Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O da yetmez madem 560 anakartlarda ram overclock açtınız bios update ile 460'lara da ram overclock özelliği getirilmeli. Yoksa güncel ve gelecek işlemcilerinizin anlamsızlaşması Lisa hanımın 5600 çıkartıp fiyatını 200-220$ yapmasına bakar. Alınabilir olmak için tüketiciye bir şeyler sunuyor musunuz yoksa burnunuz hala eskisi gibi havada mı geziyorsunuz ondan haber versin yeni CEO bey. Tüketicinin boş söze karnı tok.
Hayaller: Apple rakip olma.
Gerçekler: IPC/nanometre/çekirdek sayısı ve daha birçok şeyde kendisinin çeyreği kadar olmayan Amd den sürekli dayak yeme