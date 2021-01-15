Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli

    Geçtiğimiz günlerde Bob Swan’ın açıklamasının ardından gündeme gelen yeni isim, şimdiden firmanın önümüzdeki dönemdeki hedeflerini belirlemiş görünüyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,1b
    25
    20
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli
    Tam Boyutta Gör

    Intel geçtiğimiz günlerde son 2 yıldır firmaya yön veren Bob Swan’ın koltuğunu 15 Şubat’ta Pat Gelsinger’e bırakacağını açıkladı. Yeni isim şimdiden planlarını yapmışa benziyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek

    ABD’nin Oregon eyaletinde yayınlanan bir yerel gazeteye göre Intel Oregon’da genel şirket toplantısı düzenledi. Pat Gelsinger’in de katıldığı toplantıda gerçekleştirdiği konuşması Intel’in önümüzdeki döneme dair planlarına ışık tuttu.

    Bir yaşam tarzı şirketinden iyi olmamız gerekiyor

    Apple’ı kasteden Gelsinger mavi ekibin bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmesi gerektiğini vurguladı. Gelecekte bu seviyede iyi olmaları gerektiğine değinen Gelsinger’in konuşması firmanın PC ekosistemindeki hedefleri açısından önem taşıyor.

    Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Apple gibi önemli bir müşterisini kaybeden Intel bununla kalmayıp müşterisinin ürettiği işlemciler karşısında da geride kaldı. AMD’ye en hızlı oyun işlemcisi iddiasını kaptıran firma tüm bunların üzerine mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından dizüstü pazarında da zor günler geçireceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek"

    Intel’de 30 yıllık tecrübeye sahip Gelsinger koltuğa geçtiğinde Apple ve AMD gibi 2 önemli rakiple karşı karşıya olacak. Üretimini TSMC ve UMC’ye kaydıracağı iddia edilen Intel’in hamlelerini konumunu zaman gösterecek



    https://www.techpowerup.com/277324/pat-gelsinger-intel-has-to-be-better-at-making-cpus-than-that-lifestyle-company Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lorenzo__ 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Traşı kessin de 410/460 anakartlar için alınan rocket lake ile uyumsuz rezilliğinden geri adım atsın önce...


    O da yetmez madem 560 anakartlarda ram overclock açtınız bios update ile 460'lara da ram overclock özelliği getirilmeli. Yoksa güncel ve gelecek işlemcilerinizin anlamsızlaşması Lisa hanımın 5600 çıkartıp fiyatını 200-220$ yapmasına bakar. Alınabilir olmak için tüketiciye bir şeyler sunuyor musunuz yoksa burnunuz hala eskisi gibi havada mı geziyorsunuz ondan haber versin yeni CEO bey. Tüketicinin boş söze karnı tok.
    Traşı kessin de 410/460 anakartlar için alınan rocket lake ile uyumsuz rezilliğinden geri adım atsın önce... O da yetmez madem 560 anakartlarda r...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    " bu sözdeki rakip AMD degil, Apple"


    Hayaller: Apple rakip olma.
    Gerçekler: IPC/nanometre/çekirdek sayısı ve daha birçok şeyde kendisinin çeyreği kadar olmayan Amd den sürekli dayak yeme


    " bu sözdeki rakip AMD degil, Apple" Hayaller: Apple rakip olma. Gerçekler: IPC/nanometre/çekirdek sayısı ve daha birçok şeyde kendisinin çeyreği ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    eskibirkurt 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    apple arm mimarisiyle başarılı olursa x86 üretenlerden çok daha fazla arm tabanlı işlemci üreten firmalar var. durum onlarında dikkatini çeker ve onlarda masaüstü ve notebook için kendi işlemcilerini üretmeye başlayabilir. böylece bir arm ekosistemi oluşabilir. halihazırda arm için windows sürümleride var. linux sürümleride var. armın şu an en büyük eksiği laptop ve masaüstü piyasasında yeterli yazılıma sahip olmaması. mobil telefon-tablet piyasası için arm ekosistemi oluştu ama laptop ve masaüstü pc ler için arm ekosistemi oluşmadı. ancak apple birşeyler yaparsa nasıl rakip olarak android türediyse arm işlemciler içinde bir laptop/masaüstü pc işletim sistemi türeyebilir yada varolanlardan birinin arm sürümü olabilir. şu an sadece raspberry pi yi güçlendirseler gayet güzel masaüstü/laptop olarak kullanılabilecek linux temelli sistem olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    büdünün kaşı 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel patatese bağlamak üzere. 5 sene içinde işlemci piyasasından çekilir. at fava bekle.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD, Apple baskısı işte adama böyle CEO değiştirtir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple'ı çok doğru tanımlamış yanlız :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir Amd fani olarak inteli güneş batmaz büyük Britanya olarak görüyorum, intel batmaz abiler, hic birşey yapmasa dahi sunucu sektörü ve elindeki patentler yeter
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eskibirkurt 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )

    intelin performans gelişimi ve apple ın performans gelişimi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Intel'in kar elde etmek icin retail islemcilerin satisina o kadar da ihtiyaci yok. Sahip oldugu patentler hic islemci satmasa bile kendisine kar elde ettiriyor, ayrica pek cok ureticiye donanimlar uretiyor, yazilimlar satiyor, is cozumleri sunuyor. Yeni gelecek CEO, Apple'dan daha iyi islemciler uretmeliyiz demis, insanlar gelmis burada yok su anakart uyumlulugu yok, yok ram destegi falan filan diyor, bu sozdeki rakip AMD degil, Apple. Cok isteyen ve Intel'i bu haberde yermek isteyen kullanici begenmiyorsa Apple kullanir ya da Apple'i över, ama burada AMD'yi savunmak, Lisa Su filan demek bana komik geliyor. Intel elindeki kaynaklar ile suan piyasayi oynatacak retail islemciler uretme kabiliyetine sahip, ama bir suredir karni tok ve farkli alanlara yatirim yapiyordu, fakat kaynaklarini yavas yavas retail islemci sektorune yoneltmeye basladi... Onumuzdeki 1-2 yil cok hareketli gececek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    " bu sözdeki rakip AMD degil, Apple"


    Hayaller: Apple rakip olma.
    Gerçekler: IPC/nanometre/çekirdek sayısı ve daha birçok şeyde kendisinin çeyreği kadar olmayan Amd den sürekli dayak yeme


    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FreeRun 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel şu stok soğutucuyu düzeltmeli
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sething (sething ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelen gideni aratacak desenize.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sething
    Bu haberden nasıl böyle bir yorum çıkarabildin....
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bykrm (Kerim ---) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu intelin şuanki halini gördükçe içim bi hoş oluyo.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    theJuDGe_41 +215 darkaura +206 help desk +204 ÖzdalDoğru +190 fatihbulut95 +186 interwap +183 JaReD22 +174 12 Angry Men +170 Charaznable +165 Bloodin +147
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Furkooo85 ilk kez +330 2 Guhong01 3. kez +272 3 Starrk35 ilk kez +229
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    25 Kişi Okuyor (4 Üye, 21 Misafir) 15 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1087 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    pat gelsinger, bob swan ve
    8 etiket daha intel Apple M1 Apple intel tsmc intel umc intel pat gelsinger intel bob swan Donanım
    Facebook Sayfası249b
    Twitter Profili96,8b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. Mars'ta 3000. gününü kutlayan Curiosity'den müthiş Kızıl Gezegen panoraması 1 sa. Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu 1 sa. Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor 1 sa. WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi 1 sa. +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı 2 sa. Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir 2 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi prostat kanseri riskini azaltabilir 3 sa. Google Avusturalya yerel haberleri engellemekle suçlanıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli Sonraki Son çalışmalara göre ağır kovid enfeksiyonlarında plazma transfüzyonu etkisiz olabilir 4 sa. Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı 4 sa. Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor 4 sa. Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man 5 sa. Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl? 5 sa. Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı 5 sa. Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir 5 sa. Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak 6 sa. Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor 6 sa. Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi 6 sa. The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor 7 sa. Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı 7 sa. 3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın 7 sa. Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı 8 sa. Kia'dan elektrikli araç atağı: 2027'ye kadar 7 yeni model geliyor 8 sa. Çocuğunuzu arabada unutmaya son 8 sa. ROG XG Mobile harici grafik kutusu masanıza yakışacak 9 sa. Müziklerin ön planda olduğu platform oyunu Neon Beats, iOS için yayınlandı 9 sa. Alzheimer tedavisinde umut vadeden ilacın Faz 2 sonuçları yayımlandı 9 sa. Çocuklukta gelişen oto kontrol mekanizmalarının ileriki yaşamda başarıyla korele olduğu tespit edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız