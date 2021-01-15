Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli

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Intel geçtiğimiz günlerde son 2 yıldır firmaya yön veren Bob Swan’ın koltuğunu 15 Şubat’ta Pat Gelsinger’e bırakacağını açıkladı. Yeni isim şimdiden planlarını yapmışa benziyor.

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ABD’nin Oregon eyaletinde yayınlanan bir yerel gazeteye göre Intel Oregon’da genel şirket toplantısı düzenledi. Pat Gelsinger’in de katıldığı toplantıda gerçekleştirdiği konuşması Intel’in önümüzdeki döneme dair planlarına ışık tuttu.

Bir yaşam tarzı şirketinden iyi olmamız gerekiyor

Apple’ı kasteden Gelsinger mavi ekibin bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmesi gerektiğini vurguladı. Gelecekte bu seviyede iyi olmaları gerektiğine değinen Gelsinger’in konuşması firmanın PC ekosistemindeki hedefleri açısından önem taşıyor.

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Geçtiğimiz yıl Apple gibi önemli bir müşterisini kaybeden Intel bununla kalmayıp müşterisinin ürettiği işlemciler karşısında da geride kaldı. AMD’ye en hızlı oyun işlemcisi iddiasını kaptıran firma tüm bunların üzerine mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından dizüstü pazarında da zor günler geçireceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek"

Intel’de 30 yıllık tecrübeye sahip Gelsinger koltuğa geçtiğinde Apple ve AMD gibi 2 önemli rakiple karşı karşıya olacak. Üretimini TSMC ve UMC’ye kaydıracağı iddia edilen Intel’in hamlelerini konumunu zaman gösterecek

https://www.techpowerup.com/277324/pat-gelsinger-intel-has-to-be-better-at-making-cpus-than-that-lifestyle-company

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