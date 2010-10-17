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Intel iPhone uygulama dönüştürücüsü üzerinde çalışıyor

8 yıl
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, akıllı telefon pazarına iddialı bir dönüş yapabilmek için kapalı kapılar ardında yoğun bir çalışma içerisinde. ARM tabanlı platformlara karşı düşük güç tüketimli mobil işlemciler hazırlayan firma, Nokia ile birlikte MeeGo işletim sistemine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. IDF 2010 ile birlikte AppUp adını verdiği uygulama mağazasını devreye sokan Intel, tek başına güçlü donanımların başarı için yeterli olmadığı akıllı telefon pazarında uygulama geliştiricilerini etkilemenin planlarını yapıyor. 225 binden fazla uygulamanın yer aldığı AppStore konseptiyle bugün rakipsiz olan Apple'ın bu başarısını hedef belirleyen Intel, Apple geliştiricileri için yeni bir araç hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre Intel'in geliştirmekte olduğu yeni araç, Apple için uygulama hazırlayan programcılara, uygulamaları kolayca x86 platformuna dönüştürme fırsatı tanıyacak. Mümkün olan en kolay biçimde Apple uygulamalarının x86 platformuna uyarlanması hedef alınarak geliştirilen bu araç ile örneğin iPhone/iPad için hazırlanan herhangi bir uygulamanın Intel işlemcili sistemlerde kullanılması amaçlanıyor. Tabi Intel'in amacı Apple uygulamalarını masaüstüne getirmek değil. Firma yeni dönüştürme aracı ile Apple uygulamalarının hızlı bir şekilde MeeGo'ya adapte edilmesini hedefliyor. Bilindiği gibi MeeGo tabanlı akıllı telefonlarda büyük oranda Intel'in Atom Z ya da E serisi işlemcilerine yer verilecek.


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gun 8 yıl
Microsoft bunu iyi yapıyor sırf bu sayede Xbox 360 gibi iyi bir konsolları var. PC için yapılan oyunları çevirme ile başladı şimdi Xbox 360'dan PC'ye çevirmeye başladılar.
Bence çok güzel bir gelişme fakat performans sorunları olur olmaz görücez.
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korsanzeki168 8 yıl
aynı geliştiriçi kitinden android içinde bekliyoruz
bu kitler cıktıktan sonra appstorlardaki dengesizlik dengelenecek gibi geliyorbana intel işin peşini bırakmazsa iphone na gercek bir rakip olabilir ama olayı tam bir cözüm olarak düşünmeli
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dreampowder 8 yıl
acaba meego için olanlarıda ios çin uyarlama şansı olabilirmi.. gerçekten şu platform ve uygulama bolluğunu tek bir kaynakta toplamak herkes için en güzeli olurdu.

Aslında bunu başaran bir firma var (Mono)
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darkvet 8 yıl
Aynı şeyi google da yaparsa o zaman tadından yenmez :)
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Erasmus78 8 yıl
Sanırım haber yanlış anlaşılmış.
Intel iPhone uygulamalarının MeeGo da çalışmasını sağlayacak bir emülatör yapmayacak. Geliştiricilerin iOS için geliştirdiği uygulamaları kolayca MeeGo ya uyarlamalarını sağlayacak bir kit veya dönüştürücü yapacak. Hepsi bu. Apple'in bu konuda yapabileceği hiç bir şey yok. Buna hakkı da yok zaten. Tabii yazılım geliştiricilere fazladan para ödeyerek onları Exclusive uygulama yapmaya iterse orası ayrı.
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Cem 8 yıl
Gayet iyi olur böyle birsey yaparlarsa. Kimsenin patent haklarini ihlal etme cabasi yok. Apple icin uygulama yapan diger platformlae icinde yaptgi uygulamayi donusturebilecek. Basarili bir girisim. Apple buna dur demeye hakki yok cunku apple storedaki uygulamalar onalrin degil onlari yazanlarindir.
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fatihcanery 8 yıl
çok adice yaptıkları bence,o kadar yılların birikimin kopyala yapıştır yapıp firmalarına kar yaptıracaklar.Apple bunun altında kalmaz umarım,emek hırsızlığı resmen
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dreampowder 8 yıl
yapılan şeye neden bu kadar düşmanca yaklaşıyorsunuzki, sonuçta uygulama geliştiricileri için apple a yazılım geliştirmek birkez daha diğer platformlara göre daha yüksek getirili ve cazip olacak bu şekilde. sonuçta en az diğer firmalar kadar apple ında işine yarayacak bir gelişme
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resler 8 yıl
Çakal INtel.
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