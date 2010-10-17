Intel iPhone uygulama dönüştürücüsü üzerinde çalışıyor

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, akıllı telefon pazarına iddialı bir dönüş yapabilmek için kapalı kapılar ardında yoğun bir çalışma içerisinde. ARM tabanlı platformlara karşı düşük güç tüketimli mobil işlemciler hazırlayan firma, Nokia ile birlikte MeeGo işletim sistemine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. IDF 2010 ile birlikte AppUp adını verdiği uygulama mağazasını devreye sokan Intel, tek başına güçlü donanımların başarı için yeterli olmadığı akıllı telefon pazarında uygulama geliştiricilerini etkilemenin planlarını yapıyor. 225 binden fazla uygulamanın yer aldığı AppStore konseptiyle bugün rakipsiz olan Apple'ın bu başarısını hedef belirleyen Intel, Apple geliştiricileri için yeni bir araç hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre Intel'in geliştirmekte olduğu yeni araç, Apple için uygulama hazırlayan programcılara, uygulamaları kolayca x86 platformuna dönüştürme fırsatı tanıyacak. Mümkün olan en kolay biçimde Apple uygulamalarının x86 platformuna uyarlanması hedef alınarak geliştirilen bu araç ile örneğin iPhone/iPad için hazırlanan herhangi bir uygulamanın Intel işlemcili sistemlerde kullanılması amaçlanıyor. Tabi Intel'in amacı Apple uygulamalarını masaüstüne getirmek değil. Firma yeni dönüştürme aracı ile Apple uygulamalarının hızlı bir şekilde MeeGo'ya adapte edilmesini hedefliyor. Bilindiği gibi MeeGo tabanlı akıllı telefonlarda büyük oranda Intel'in Atom Z ya da E serisi işlemcilerine yer verilecek.