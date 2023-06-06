Intel, işlemcilerde çığır açacak teknolojisini duyurdu: PowerVia

PowerVia, Intel'in 2021'de açıkladığı yol haritasının bir parçası olan daha küçük, daha az güç tüketen yongaların üretilmesi için çok önemli olacak. PowerVia ile birlikte Intel, yonga içindeki tüm enerji unsurlarını yonganın arka planına taşıyacak. Böylece firma, enerjiyi yan tarafa ve "giderek daha kaotik bir ağa" yönlendirmek yerine doğrudan ihtiyaç duyan bileşenlere sunacak. Bu yeni yöntemin avantajı, güç ve sinyal hatlarının daha fazla alana sahip olması ve dolayısıyla daha büyük ve daha iletken olabilmesi.
Intel, Blue Sky Creek adlı bir test yongasıyla, yakında piyasaya çıkacak Meteor Lake PC işlemcisinde bulunan verimlilik çekirdeğiyle (E-Core) yeni çözümün başarını kanıtladığını söylüyor. Yeni yöntemin hem daha iyi güç dağıtımına hem de daha iyi sinyalizasyona izin verdiği belirtiliyor.
PowerVia, Intel için çok önemli
Bu iki teknoloji bir arada Intel'in gelecek yıl yüksek hacimli üretime geçecek olan "angstrom" dönemi fabrikasyon düğümlerinin belkemiğini oluşturacak ve Intel'in yeni teknolojilerdeki ilerlemesini hem şirket içinde hem de dışında büyük önem taşıyan bir konu haline getirecek.
Intel: Rakiplerin iki yıl önündeyiz
Sonuç olarak Intel, PowerVia ile birlikte, bugün sık sık kullandığımız 3nm, 4nm ve hatta yaklaşmakta olan 2nm süreçlerinden çok daha küçüğüne ve daha verimlisine ulaşmayı hedefliyor. Transistörler ile birlikte yongadaki diğer enerji unsurların da ölçeklenmesi sağlanacak. Bu teknoloji sadece performans ve verimlilik getirmeyecek. Aynı zamanda tasarımlardaki karmaşıklığa da fayda sağlayacak. Ortalama bir bilgisayar kullanıcı için durum daha verimli ve daha hızlı yongalar anlamına geliyor. Bu, Moore Yasası’nın bir süre daha bizimle olacağının da göstergesi.
Çok iyi