AMD Ryzen 8000 AM5 serisi işlemcileri hakkında resmi bilgiler geldi

Tam Boyutta Gör AMD AM5 masaüstü soketini içeren güncellenmiş bir yol haritası, yapılan son Meet The Expert yayını sırasında şirket tarafından paylaşıldı. AMD, Ryzen 7000 serisiyle birlikte getirdiği mevcut AM5 soketini uzun bir süre daha kullanacağını da doğruladı. Yani yakın bir gelecekte firma, herhangi bir soket değişikliği yapmayacak.

Ryzen 8000, RDNA3.5 ile geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni yol haritasında Zen5 ve Navi 3.5 mimarilerini içeren Ryzen 8000 serisi listeleniyor. Bu mimariler daha önce AMD tarafından tek bir ürün olarak belirtilmemişti. Belirtilenlere göre, AMD'nin "Strix Point" kod adlı yeni nesil APU silikonu, RDNA3.5 mimarisine sahip 40 CU’ya sahip olacak. Bu yol haritası, bu ürünlerin masaüstü bilgisayarlara da geleceğini doğruluyor. Buna ek olarak AMD, AM5 soketini en az 2026 yılına kadar tutacağını da ilk defa belirtiyor.

AMD, Ryzen XDNA yapay zeka moturunu tanıttı! İşte ilk bilgiler 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Öte yandan Ryzen 7000 masaüstü için Zen4 ve Navi 3.0'dan bahsedilmesi de aynı derecede ilginç. Bildiğimiz gibi, mevcut Ryzen 7000 serisi entegre grafik biriminde yalnızca RDNA2 mimarisine sahip üniteleri kullanıyor. Dolayısıyla, bu yıl içinde Navi 3.0'ın (diğer adıyla RDNA3) yer aldığı AM5 soketli bir işlemci görme ihtimalimiz hayli yüksek. AM5 soketi için RDNA3’ü devreye sokmak için akla tek bir ürün geliyor, o da şu anda üst düzey dizüstü bilgisayarlar için kullanılmakta olan Phoenix APU ailesi.

AMD daha önce Ryzen 8000 için planlarını doğrulamadı, ancak şirket yeni nesil CPU çekirdek mimarisini üç varyantta piyasaya süreceğini belirtti: Zen5, Zen5c ve 3D V-Cache'li Zen5. Şirkete göre bu ürün ailesi 4nm ve 3nm düğümlerine kullanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 8000 AM5 serisinden resmi bilgiler geldi