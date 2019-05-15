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Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek

2011 yılından bu yana piyasada olan Intel işlemcilerde 4 yeni açık keşfedildi. Bu açıklar mimari düzeyde sistemi aşarak kullanıcıların hassas verilerini toplayabiliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,8b
1
49
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Intel işlemcilerini vuran açıkların ardı arkası kesilmiyor. Geçen yıl gündeme damga vuran Spectre ve Meltdown açıklarının ardından bu yıl başlarında da Foreshadow açığı gündeme gelmişti. Şimdi de 4 farklı açık gündemde.

Yine açık

Yeni açıklar bu kez Intel tarafından keşfedildi. Intel ve pek çok üniversiteden araştırmacının katıldığı ekip; yaptıkları çalışma sonucunda mikro mimari düzeyde veri toplama ile ilgili Zombieload, RIDL & Fallout ve Store-to-Leak Forwarding adında 4 yeni açığa rastladı.

Ayrıca Bkz. "OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu"

Bu açıklar Intel işlemcilerinin kullanıcının sonraki işlemini tahmin ederek verimlilik sağlamaya çalıştığı spekülatif çalışma teknolojisini kullanarak hassas verileri elde edebiliyor. JavaScript kodları ile açıklardan faydalanılabilirken anti virüs programlarının da bunu tespit etmede çok zorlandığı ifade ediliyor. İyi haber henüz bu açıkları keşfeden kötü niyetli kişiler yok.

Kötü haber ise yine performansın düşmesi olacak. Genelde Intel’in işlemcilerini mimari seviyede etkileyen açıkların yamanması performansa olumsuz etki ediyor. Bu yeni açıklar için de yüzde 10 civarında performans düşüşü olabileceği belirtiliyor.

Yeni açıklar 2011 yılından sonra piyasaya sürülen tüm işlemcileri kapsıyor. Sadece belirli sekizinci nesil ve dokuzuncu nesil Core işlemciler ile Xeon Scalable ikinci nesil işlemciler bundan sakınmayı başarmış. Intel dahil Amazon ve Google gibi pek çok firma açıklar için yamaları yayınladılar. Yamanın henüz ulaşmadığı kullanıcıların hyper threading özelliğini kapatmaları isteniyor.

 

https://www.engadget.com/2019/05/15/intel-mds-exploit/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 hf. en beğenilen
Yüzde 10 düşe düşe i7 işlemcim i3 e indi teşekkürler intel
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Technical_Support 3 hf.
O zaman tüm işlemcileri toplasınlar yerine sorunsuz işlemci dağıtsınlar. Bunların hatalarını neden son kullanıcı çekiyor?
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ELECTROMER 3 hf.
Kabak tadı vermeye başladı ama ya. Zamanında iyi bir intel işlemcimiz var diye sevinirken şimdi ise her şey den nem kapar gibi performans düşüyor açıklar yüzünden. Bu da mı planlı eskitmenin bir parçası yoksa?
Kabak tadı vermeye başladı ama ya. Zamanında iyi bir intel işlemcimiz var diye sevinirken şimdi ise her şey den nem kapar gibi performans düşüyor açıklar yüzünd...
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drupal 3 hf.
i7 işlemciye boşuna para verdik. Makineyi değişirsem AMD alacağım.
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dark_prince60 3 hf.
Kapıları kapatın ceyran yapıyor.
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V4LKyR 3 hf.
Hahahah yine bir Intel hüsranlığı...
14nm+++++++++++++++++++++++++++ de cabası :D
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codered1983 3 hf.
İntel folloş oldu artık, bu saaten sonra almak kullanmak bile gereksiz, ama sunucu tarafı ne durumda bilemiyorum.
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Sedat. 3 hf.
Arkadaş bu dünyada yok mu bir baba yiğit şu intelle uğraşacak, açıklı arka kapılı işlemcileri toplattirip yenisini dağıttıracak kararlar çıkarttiracak kararlar aldıracak bi kanun adamı yok mu ulan.. Samsung'un note 7 skandalında anasını ağlattılar markanın, adamlar en son tüm telefonlarimda sorun olduğunu kabul ediyorum getirin paranızı alin demek zorunda kaldı.. Tepki verilmese geri mi alirlardi.. ?
Nvidia denen şerefsiz Gtx 970 leri 4 gb diye satıp 3.5 çıkınca yurt dışında adamlar şikayet etti uğraştı Nvidia tüketiciye önce özür açiklamasi yapti sonrada GTX 960-970 arasindaki fiyat farki kadar ödeme yapmak zorunda kaldi v.b.v.b... Yok mu şu inteli rezil edecek para kaybettirecek iade almasını sağlatacak bi kurum bi oluşum veya birileri.. Adamlar resmen açıklı yamali mamali işlemcileri millete iteleyip casusluk yapıyor..
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Evil Deeds 3 hf.
Ryzen işlemciler varken bu devirde gidip hala intel almak....
Bilemiyorum.
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Celonfix 3 hf.
Aylık "intel işlemcilerde açık bulundu" konusuna hoş geldiniz
. Ama olsun "10 fepese daha yüksek" alıyor intel kullanıcıları
Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 hf.
intel sayfasını açılmamak üzere kapattım. not: ilk işlemcim pentium 200mmx idi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DigitalKral 3 hf. DH Misafiri
İlk işlemcim 25mhz'lik 80286 idi.
Hey gidi günler.
Bir diskete 10 tane oyun sığdırıyordum.
.bat dosyalarıyla neler neler yapıyorduk.
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CoreXXX 3 hf.
9 . seride yokmuş inandık:) eski seri işlemci kullananlar 9 seriye geçsin diye var olan açığı gündeme getirmek : kesin 9. seriyede 2-3 açık koymuştur intel ama şimdi açığa çıkmaz 11-12 seri çıkınca hemen açıklama gelir 9. seride açık var ama yeni serilerimizde yok. neden amd sorusuna verilecek cevaplar çoğalıyor
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TheLastNinja 3 hf.
AMD ürünleri satılmasın diye piyasadaki satıcılara baskı yapan bir firmadan başka şey beklenmezdi. Asıl buradaki intel tapınıcılarına iyi olmuş diyorum. Ahlaksız bir firmanın arkasından intel intel diye yırtınırsan gün gelir senin de canın yanar fakat iş işten geçmiş olur.
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