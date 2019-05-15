Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek

Son dönemde Intel işlemcilerini vuran açıkların ardı arkası kesilmiyor. Geçen yıl gündeme damga vuran Spectre ve Meltdown açıklarının ardından bu yıl başlarında da Foreshadow açığı gündeme gelmişti. Şimdi de 4 farklı açık gündemde.
Yine açık
Yeni açıklar bu kez Intel tarafından keşfedildi. Intel ve pek çok üniversiteden araştırmacının katıldığı ekip; yaptıkları çalışma sonucunda mikro mimari düzeyde veri toplama ile ilgili Zombieload, RIDL & Fallout ve Store-to-Leak Forwarding adında 4 yeni açığa rastladı.Ayrıca Bkz. "OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu"
Bu açıklar Intel işlemcilerinin kullanıcının sonraki işlemini tahmin ederek verimlilik sağlamaya çalıştığı spekülatif çalışma teknolojisini kullanarak hassas verileri elde edebiliyor. JavaScript kodları ile açıklardan faydalanılabilirken anti virüs programlarının da bunu tespit etmede çok zorlandığı ifade ediliyor. İyi haber henüz bu açıkları keşfeden kötü niyetli kişiler yok.
Kötü haber ise yine performansın düşmesi olacak. Genelde Intel’in işlemcilerini mimari seviyede etkileyen açıkların yamanması performansa olumsuz etki ediyor. Bu yeni açıklar için de yüzde 10 civarında performans düşüşü olabileceği belirtiliyor.
Yeni açıklar 2011 yılından sonra piyasaya sürülen tüm işlemcileri kapsıyor. Sadece belirli sekizinci nesil ve dokuzuncu nesil Core işlemciler ile Xeon Scalable ikinci nesil işlemciler bundan sakınmayı başarmış. Intel dahil Amazon ve Google gibi pek çok firma açıklar için yamaları yayınladılar. Yamanın henüz ulaşmadığı kullanıcıların hyper threading özelliğini kapatmaları isteniyor.
https://www.engadget.com/2019/05/15/intel-mds-exploit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
14nm+++++++++++++++++++++++++++ de cabası :D
Nvidia denen şerefsiz Gtx 970 leri 4 gb diye satıp 3.5 çıkınca yurt dışında adamlar şikayet etti uğraştı Nvidia tüketiciye önce özür açiklamasi yapti sonrada GTX 960-970 arasindaki fiyat farki kadar ödeme yapmak zorunda kaldi v.b.v.b... Yok mu şu inteli rezil edecek para kaybettirecek iade almasını sağlatacak bi kurum bi oluşum veya birileri.. Adamlar resmen açıklı yamali mamali işlemcileri millete iteleyip casusluk yapıyor..
Bilemiyorum.
Hey gidi günler.
Bir diskete 10 tane oyun sığdırıyordum.
.bat dosyalarıyla neler neler yapıyorduk.
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intel, zombieload ve