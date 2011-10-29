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Intel işlemcili ve Windows 8'li akıllı telefon; xpPhone 2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,3b
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27
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli elektronik üreticisi ITG, Windows işletim sistemli akıllı telefonu xpPhone'un yeni versiyonunu hazırladı. xpPhone 2 olarak tanıtılan telefon, hem tasarım hem de donanım olarak bir önceki modele göre bazı önemli farklılıklar içeriyor. 
Intel işlemcili ve Windows 8'li akıllı telefon; xpPhone 2
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Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan telefonda 2GB RAM ve 112GB depolama kapasitesine yer veriliyor. Önceki modelden farklı olarak 4.8-inç yerine 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, 17.5mm ile modern akıllı telefonlarla kıyaslandığında iki kat civarında daha kalın kasa kullandığını söyleyebiliriz.
Intel işlemcili ve Windows 8'li akıllı telefon; xpPhone 2
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Üzerinde yer alan pil ile 18.5 saate kadar konuşma süresi sunabildiği belirtilen xpPhone 2, Windows 8'in Metro arayüzü sayesinde bir önceki modele göre çok daha güçlü ve efektif bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Telefonun Windows ortamını kullanıyor olması, onu aynı zamanda uygulama mağazası açısından da şampiyon yapıyor.
Intel işlemcili ve Windows 8'li akıllı telefon; xpPhone 2
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Her ne kadar telefon odaklı uygulama pek olmasa da Windows işletim sistemleri için yazılımış 150 milyondan fazla uygulama, sayı açısından xpPhone 2'yi iddialı kılıyor. Aynı zamanda Windows 7 işletim sistemini de kullanan fiziksel QWERTY klavyeli xpPhone 2, üzerinde yer alan giriş-çıkış portları ile çeşitli cihazlara bağlanabiliyor.
xpPhone 2'nin uluslararası pazarlara ne zaman sunulacağı ve fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor. 

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mesut4.bahtiyar 7 yıl
Yanınızda her an emrinize hazır bir PC. Tabii ki devamlı kullanım için değil, acil durumlarda işe yarar. 8" Asus Eee netbook kullanıyorum, bazen çok ağır geliyor.
Windows uygulamaları kullandığım için, tabletler işime yaramıyor. Bu cihaz tam benlik, harici ekran bağlantısı dahil pek çok genişleme imkanına sahip, Android takıntısı olan, emulatör yükleyip android ile de kullanabilir. Daha ne olsun.
Böyle bir cihaz sayesinde nerede olursam olayım, telefonla destek isteyen müşterilerime cevap verebilirim. Nereden alabileceğimi bilsem bir tane sipariş edeceğim.
Bilen yazsın lütfen.
Saygılar.
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sfx 8 yıl
donanım ne olursa olsun böyle küçük ekranlarda windows programlarını kullanmak hiç mantıklı değil.
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alpa07 8 yıl
iyiymiş
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MR.METAL 8 yıl
HTC'nin 4-5 sene önce winmo için ürettiği telefonlar kadar kalın. Ben yıllarca kullandım bu kalınlıkta telefon, sorun olmuyor fazla. Bir de 46 gün bekleme süresi varmış, kalınlığın çoğu pil ve depolama içindir büyük ihtimal. Bu arada böyle bir cihazda illaki x86 kullanılacaksa fusion daha iyi bir seçim olurdu, tabii mümkünse arm.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu Telofuna Allahbilir Fan Filanda Koyarlar herhalde
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1200gs 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu Telofuna Allahbilir Fan Filanda Koyarlar herhalde

Bir de akü
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kartal.24 8 yıl
bence süper bir icat hiç birşey için kullanılmasa bile dosya depolama konusunda oldukca faydalı olacagı bir gerçek
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1200gs 8 yıl
Windows 8: 512 mb ram le bile çalışabilecekmiş.

Vistadan sonra , taktılar ram e .
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DH Misafiri 8 yıl
"The battery has also been beefed up, as ITG reports it'll handle up to 18 hours of talk time and 46 days of standby." Kaynak gsmarena
ingilizcenize güvenerekten çevirmeden yapıştırdım.
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sahoron 8 yıl
Aktif ise bir link felan verde ve ya alabilecegimiz bir dükkan alıp pc ye kuralım. En son hatırladıgıma göre developer sürümü yayınlandı ve 2012 ile 2013 arası kullanımda olacak?
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DH Misafiri 8 yıl
şimdi windowsta çalışan program oyunlar vs ..
bundada mı çalışıyor ??
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Chembond 8 yıl
120GB SSD var, 1.6ghz Atom işlemci var ve Windows 8 yüklü, demekki Windows tabanlı tüm uygulamarı çalıştırabilir; gerçekten harika... Peki kaç saniye boyunca yetiyormuş pili o konu hakkında bir bilgi varmı?
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BuYaZ 8 yıl
Süper Telefon REsmen Pc yerine Kullanabilirim
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