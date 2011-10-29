Intel işlemcili ve Windows 8'li akıllı telefon; xpPhone 2

Çin merkezli elektronik üreticisi ITG, Windows işletim sistemli akıllı telefonu xpPhone'un yeni versiyonunu hazırladı. xpPhone 2 olarak tanıtılan telefon, hem tasarım hem de donanım olarak bir önceki modele göre bazı önemli farklılıklar içeriyor.

Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan telefonda 2GB RAM ve 112GB depolama kapasitesine yer veriliyor. Önceki modelden farklı olarak 4.8-inç yerine 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, 17.5mm ile modern akıllı telefonlarla kıyaslandığında iki kat civarında daha kalın kasa kullandığını söyleyebiliriz.

Üzerinde yer alan pil ile 18.5 saate kadar konuşma süresi sunabildiği belirtilen xpPhone 2, Windows 8'in Metro arayüzü sayesinde bir önceki modele göre çok daha güçlü ve efektif bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Telefonun Windows ortamını kullanıyor olması, onu aynı zamanda uygulama mağazası açısından da şampiyon yapıyor.

Her ne kadar telefon odaklı uygulama pek olmasa da Windows işletim sistemleri için yazılımış 150 milyondan fazla uygulama, sayı açısından xpPhone 2'yi iddialı kılıyor. Aynı zamanda Windows 7 işletim sistemini de kullanan fiziksel QWERTY klavyeli xpPhone 2, üzerinde yer alan giriş-çıkış portları ile çeşitli cihazlara bağlanabiliyor.

xpPhone 2'nin uluslararası pazarlara ne zaman sunulacağı ve fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.