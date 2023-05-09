Intel gözünü veri merkezi bölümüne dikti, çalışanlar tedirgin

Tam Boyutta Gör Bu yıl büyük bir düşüş trendine giren Intel, işten çıkarmalara devam ediyor. Özellikle döküm odaklı projelerin haricinde firma harcamaları kıstı ve çalışan sayısını azaltıyor. Bellek ve depolama bölümlerinden sonra sıra veri merkezleri ve son kullanıcıya geldi.

Veri merkezlerinde işten çıkarma

Veri merkezleri Intel’in son kullanıcı pazarından sonra önem verdiği ve yatırımlarını arttırdığı bir yer olmuştu. Ne var ki bellek ve depolama bölümlerinin kapanması, grafik hızlandırıcıların istenen verimi sağlayamaması gibi sebepler rekabette geriye düşmesine neden oldu. Bilgisayar pazarında ise etkisini hissettiren düşüşler özellikle işlemci satışlarında hayal kırıklığı yarattı.

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Gelen bilgilere göre Intel, veri merkezleri ve son kullanıcı bölümüne yaptığı harcamaları yüzde 10 kısma kararı aldı. Ayrıca çalışan sayısında da yüzde 20 kesintiye gitmeyi planlıyor. Firma mevcut makro ekonomik şartlarda daha hızlı hareket etmek istiyor. Geçtiğimiz yıl sonlarında da firma önemli işten çıkarmalar yapmıştı.

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Intel işten çıkarmalara devam ediyor