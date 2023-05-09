Intel gözünü veri merkezi bölümüne dikti, çalışanlar tedirgin

Veri merkezlerinde işten çıkarma
Veri merkezleri Intel’in son kullanıcı pazarından sonra önem verdiği ve yatırımlarını arttırdığı bir yer olmuştu. Ne var ki bellek ve depolama bölümlerinin kapanması, grafik hızlandırıcıların istenen verimi sağlayamaması gibi sebepler rekabette geriye düşmesine neden oldu. Bilgisayar pazarında ise etkisini hissettiren düşüşler özellikle işlemci satışlarında hayal kırıklığı yarattı.
Gelen bilgilere göre Intel, veri merkezleri ve son kullanıcı bölümüne yaptığı harcamaları yüzde 10 kısma kararı aldı. Ayrıca çalışan sayısında da yüzde 20 kesintiye gitmeyi planlıyor. Firma mevcut makro ekonomik şartlarda daha hızlı hareket etmek istiyor. Geçtiğimiz yıl sonlarında da firma önemli işten çıkarmalar yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah