Intel tarihi çöküş yaşıyor

Tam Boyutta Gör Global ekonomide yaşanan yüksek enflasyon ve kriz asıl bu dönemde mali tablolara etkisini göstermeye başladı. Pandemi döneminde kâr rekoru kıran teknoloji devleri bu kez de zarar rekorları kırmaya başladı.

Intel’den tarihi düşüş

Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni yıl ilk çeyrek gelirleri 11.7 milyar dolar ile yüzde 36 düşüş gösterdi. Geçen yıl bu dönemlerde firma 18.4 milyar dolar gelir elde etmişti. Net zarar 2.8 milyar dolar ile yüzde 134 gibi rekor bir yükseliş yaşadı. Hisse başı kayıp ise 66 cent ile yine yüzde 133 büyüdü. Intel’in tarihindeki en büyük düşüşün yaşandığı ifade ediliyor.

Intel grafikleri Deepak Patil’e emanet 4 sa. önce eklendi

Firmanın en büyük kaybı kişisel bilgisayar ve veri merkezi bölümlerinde yüzde 38 düşüş ile yaşandı. Döküm tesisleri yüzde 24, ağ ekipmanları yüzde 30 düştü. Sadece Mobileye bölümünün yüzde 16 artış gösterdiği belirtiliyor.

Intel artık kötü günleri geride bırakmak istiyor. Yonga döküm sektöründe ortaya çıkacak 1 trilyon dolarlık pastadan pay alabilmek için firma daha yeni ve gelişmiş döküm tesislerinin inşasını sürdürüyor.

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