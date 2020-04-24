Intel koronavirüse rağmen ilk çeyrekte büyümeye devam etti

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Devam eden koronavirüs salgını, üretim hatlarında yetersizlik gibi problemler Intel’i durdurmaya yetmemiş görünüyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde Intel ürünlerine talep yüksek olunca gelirler de artış gösterdi.

İkinci çeyrek sıkıntı

Intel’in açıkladığı tablolara göre yılın ilk çeyreğinde firma 18.70 milyar dolar civarında gelir elde etti. Yıllık bazda yüzde 23 artış yakalandı. Rakamlar firmanın ve analiz uzmanlarının beklentileri ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.

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Bilgsayar sektörüne hitap eden İstemci grubu 9.78 milyar dolar üreterek gelirlere en fazla katkıyı yaptı. Yıl bazında yüzde 13.8 artış yakalandı. Özellikle dizüstü bilgisayar ürünlerine olan ilginin artması bunda etkili oldu.

Veri merkezi grubu da 6.99 milyar dolar gelir ile yüzde 42 büyüyerek dikkat çekti. Nesnelerin İnterneti bölümü 1.14 milyar dolar, Bellek bölümü 1.34 milyar dolar gelir elde ederek beklentilerin üzerine çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde iyi bir tablo çizse de Intel ikinci çeyrek için salgının kötü etkilerini hissetmeyi bekliyor. Bu da satışlarda düşüş getirecek. Beklenti nedeniyle Intel’in hisseleri yüzde 6 düşüş yaşadı.

https://www.cnbc.com/2020/04/23/intel-intc-earnings-q1-2020.html

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