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    Intel koronavirüse rağmen ilk çeyrekte büyümeye devam etti

    Koronavirüs salgınının etkilerini yılın ilk çeyreğinde hissetmeyen Intel beklentilerin üzerinde büyümeyi başardı. Bununla birlikte ikinci çeyrekte düşüş beklentisi var.
    2 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel koronavirüse rağmen ilk çeyrekte büyümeye devam etti
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    Devam eden koronavirüs salgını, üretim hatlarında yetersizlik gibi problemler Intel’i durdurmaya yetmemiş görünüyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde Intel ürünlerine talep yüksek olunca gelirler de artış gösterdi.

    İkinci çeyrek sıkıntı

    Intel’in açıkladığı tablolara göre yılın ilk çeyreğinde firma 18.70 milyar dolar civarında gelir elde etti. Yıllık bazda yüzde 23 artış yakalandı. Rakamlar firmanın ve analiz uzmanlarının beklentileri ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.

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    Bilgsayar sektörüne hitap eden İstemci grubu 9.78 milyar dolar üreterek gelirlere en fazla katkıyı yaptı. Yıl bazında yüzde 13.8 artış yakalandı. Özellikle dizüstü bilgisayar ürünlerine olan ilginin artması bunda etkili oldu.

    Veri merkezi grubu da 6.99 milyar dolar gelir ile yüzde 42 büyüyerek dikkat çekti. Nesnelerin İnterneti bölümü 1.14 milyar dolar, Bellek bölümü 1.34 milyar dolar gelir elde ederek beklentilerin üzerine çıktı.

    Yılın ilk çeyreğinde iyi bir tablo çizse de Intel ikinci çeyrek için salgının kötü etkilerini hissetmeyi bekliyor. Bu da satışlarda düşüş getirecek. Beklenti nedeniyle Intel’in hisseleri yüzde 6 düşüş yaşadı.



    https://www.cnbc.com/2020/04/23/intel-intc-earnings-q1-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 2 sa. en beğenilen
    Intel batıyeah, adamların birinci önceliği x86 cpular bile değil belli ki, diğer bölümlerden ciddi kar elde ediyorlar. Intel'in İçinde 50 tane AMD yüzer öyle bir hacme sahip, bunu karşılaştırmanın da bir anlamı yok ama herhangi bir olumsuzluktan gülücük atıp sevinen forum tipleri gelip bu haber altında da duygu durumlarını belirtmeli.
    Intel batıyeah, adamların birinci önceliği x86 cpular bile değil belli ki, diğer bölümlerden ciddi kar elde ediyorlar. Intel'in İçinde 50 tane AMD yüzer öyle bi...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa. .V.
    Her yeni seride yeni anakart aldırtan, 14 nm++++++++++ işlemci üretmeye devam eden, %3-5 performans artırıp 4 çekirdekli 8 izlekli işlemcilerden Amd'nin hamlesinden sonra bir anda daha fazla çekirdek vermeye başlayan bir diğer Intel kar haberi. Amd sistem alanın duygu durumu gayet iyi çünkü tek bir anakarta 4 nesil işlemci takabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. .V.
    Daha 2004'te piyasaya %40 pay kaparak giren, kısa sürede %30'un altına düşen, son zamanlarda %20'nin bile altını gören amd batmadıysa elbette intel'de batmaz. Sorun batıp batmamak değil. Intelin masaüstünde son 6-7 aydır %15 lere kadar düşen işlemci satışı amd gibi çok daha küçük bir firma için çok büyük bir başarı. Yine nitekim amd de sunucu pazarında gücünü arttırıyor. Laptop pazarına çok geç giriyor ama orada da masaüstündeki gibi bir başarı gösterecek gibi duruyor.

    Ha buna rağmen amd, şu 2-3 sene böyle açık ara liderliğini bile sürdürse toplamda %45 ler civarına gelip duracaktır diye tahmin ediyorum. Yani intel kısa sürede büyük bir pay kaybetse de yine market share de pazar liderliğini koruyacaktır. 2-3 sene sonrasında hala amd'ye cevap verebilecek teknolojide işlemci çıkaramayacağını zannetmiyorum.

    O yüzden elbette kimse batmaz ama genelde hissedarlar falan %2-3 de bile genelde çıldırıp tüm kademelere fena baskı uygularlar, hele böyle büyük pazar payı düşüşlerinde epey bir olay dönüyordur yukarılarda.

    Kullanıcılar için her türlü hava hoş olmalı rekabet olduğu sürece. Parasını ayarlar, piyasaya bakar, o dönemde parasına göre hangi ürün en iyi f/p veriyor, ileriye yönelik güven veriyorsa onu alır. Fanlık yapacak bir durum yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 2 sa.
    Korona ile evden okul, iş gibi sebeplerle bilgisayarlara ihtiyaç arttı birden.
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    Larry (Gokhan Ersoy) 2 sa.
    merhaba..
    en azindan corono virüs icin 20 milyon dolarlik yardim yapan AMD örnek alip senide bu konularda sahlarda gormek isteriz
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    .V. 2 sa. en beğenilen
    Intel batıyeah, adamların birinci önceliği x86 cpular bile değil belli ki, diğer bölümlerden ciddi kar elde ediyorlar. Intel'in İçinde 50 tane AMD yüzer öyle bir hacme sahip, bunu karşılaştırmanın da bir anlamı yok ama herhangi bir olumsuzluktan gülücük atıp sevinen forum tipleri gelip bu haber altında da duygu durumlarını belirtmeli.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa. .V.
    Her yeni seride yeni anakart aldırtan, 14 nm++++++++++ işlemci üretmeye devam eden, %3-5 performans artırıp 4 çekirdekli 8 izlekli işlemcilerden Amd'nin hamlesinden sonra bir anda daha fazla çekirdek vermeye başlayan bir diğer Intel kar haberi. Amd sistem alanın duygu durumu gayet iyi çünkü tek bir anakarta 4 nesil işlemci takabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. .V.
    Daha 2004'te piyasaya %40 pay kaparak giren, kısa sürede %30'un altına düşen, son zamanlarda %20'nin bile altını gören amd batmadıysa elbette intel'de batmaz. Sorun batıp batmamak değil. Intelin masaüstünde son 6-7 aydır %15 lere kadar düşen işlemci satışı amd gibi çok daha küçük bir firma için çok büyük bir başarı. Yine nitekim amd de sunucu pazarında gücünü arttırıyor. Laptop pazarına çok geç giriyor ama orada da masaüstündeki gibi bir başarı gösterecek gibi duruyor.

    Ha buna rağmen amd, şu 2-3 sene böyle açık ara liderliğini bile sürdürse toplamda %45 ler civarına gelip duracaktır diye tahmin ediyorum. Yani intel kısa sürede büyük bir pay kaybetse de yine market share de pazar liderliğini koruyacaktır. 2-3 sene sonrasında hala amd'ye cevap verebilecek teknolojide işlemci çıkaramayacağını zannetmiyorum.

    O yüzden elbette kimse batmaz ama genelde hissedarlar falan %2-3 de bile genelde çıldırıp tüm kademelere fena baskı uygularlar, hele böyle büyük pazar payı düşüşlerinde epey bir olay dönüyordur yukarılarda.

    Kullanıcılar için her türlü hava hoş olmalı rekabet olduğu sürece. Parasını ayarlar, piyasaya bakar, o dönemde parasına göre hangi ürün en iyi f/p veriyor, ileriye yönelik güven veriyorsa onu alır. Fanlık yapacak bir durum yok.
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