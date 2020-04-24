Intel koronavirüse rağmen ilk çeyrekte büyümeye devam etti

Devam eden koronavirüs salgını, üretim hatlarında yetersizlik gibi problemler Intel’i durdurmaya yetmemiş görünüyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde Intel ürünlerine talep yüksek olunca gelirler de artış gösterdi.
İkinci çeyrek sıkıntı
Intel’in açıkladığı tablolara göre yılın ilk çeyreğinde firma 18.70 milyar dolar civarında gelir elde etti. Yıllık bazda yüzde 23 artış yakalandı. Rakamlar firmanın ve analiz uzmanlarının beklentileri ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.İlginizi Çekebilir Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor
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Bilgsayar sektörüne hitap eden İstemci grubu 9.78 milyar dolar üreterek gelirlere en fazla katkıyı yaptı. Yıl bazında yüzde 13.8 artış yakalandı. Özellikle dizüstü bilgisayar ürünlerine olan ilginin artması bunda etkili oldu.
Veri merkezi grubu da 6.99 milyar dolar gelir ile yüzde 42 büyüyerek dikkat çekti. Nesnelerin İnterneti bölümü 1.14 milyar dolar, Bellek bölümü 1.34 milyar dolar gelir elde ederek beklentilerin üzerine çıktı.
Yılın ilk çeyreğinde iyi bir tablo çizse de Intel ikinci çeyrek için salgının kötü etkilerini hissetmeyi bekliyor. Bu da satışlarda düşüş getirecek. Beklenti nedeniyle Intel’in hisseleri yüzde 6 düşüş yaşadı.
https://www.cnbc.com/2020/04/23/intel-intc-earnings-q1-2020.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ha buna rağmen amd, şu 2-3 sene böyle açık ara liderliğini bile sürdürse toplamda %45 ler civarına gelip duracaktır diye tahmin ediyorum. Yani intel kısa sürede büyük bir pay kaybetse de yine market share de pazar liderliğini koruyacaktır. 2-3 sene sonrasında hala amd'ye cevap verebilecek teknolojide işlemci çıkaramayacağını zannetmiyorum.
O yüzden elbette kimse batmaz ama genelde hissedarlar falan %2-3 de bile genelde çıldırıp tüm kademelere fena baskı uygularlar, hele böyle büyük pazar payı düşüşlerinde epey bir olay dönüyordur yukarılarda.
Kullanıcılar için her türlü hava hoş olmalı rekabet olduğu sürece. Parasını ayarlar, piyasaya bakar, o dönemde parasına göre hangi ürün en iyi f/p veriyor, ileriye yönelik güven veriyorsa onu alır. Fanlık yapacak bir durum yok.