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    Intel Lunar Lake'in mühendislik örneği sızdı: Neler bekleniyor?

    Intel, Lunar Lake olarak bilinen yeni nesil istemci mimarisinin testlerine başladı. Bugün mimariye ait yeni bir işlemcinin görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Intel Lunar Lake'in mühendislik örneği sızdı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, 2024 yılında tanıtılması beklenen Arrow Lake ve Lunar işlemciler için hazırlıklara başladı. Öyle ki yakın tarihli CES 2024 kapsamında, her iki mimarinin 2024'ün ikinci yarısında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerrde ise, Intel Lunar Lake'e ait 8 çekirdek ve 8 iş parçacıklı bir CPU örneği ortaya çıktı.

    Intel Lunar Lake test aşamasında

    Kaçıranlar için daha önce Lunar Lake'in üst düzey bir oyun mimarisi olmayacağını doğrulandı. Bunun yerine düşük güçlü cihazları hedefleyecek ve LPDDR5x bellek yığınları ile "Meteor Lake"e benzeyen bir Foveros tabana sahip olacak. Yani temelde chiplet tasarımı kullanılacak diyebiliriz. Ayrıca Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerine ek olarak üç kat daha fazla yapay zeka performansı sunacağını hatırlatalım.

    Intel Lunar Lake'in mühendislik örneği sızdı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntüde ise, Intel Lunar Lake serisine ait erken bir test örneği ile karşılaşıyoruz. Intel (R) 0000 1,00 GHz olarak adlandırılan bu model, 1,80 GHz temel ve 2,80 GHz saat hızına sahip. Ancak bu hızlara yalnızca yüzde 33'lük bir kullanımda ulaşılmış. Dolayısıyla daha yüksek değerlere çıkıldığını görebiliriz. 

    Diğer tarafta CPU örneği 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunuyor. Ancak çekirdek yapılandırması net olmamakla birlikte, 4 P-Çekirdek ve 4 E-Çekirdek içeriyor olabilir. En büyük sürpriz ise önbellek boyutlarında. İşlemci, 832 KB L1, 14 MB L2 ve 12 MB L3 önbelleğe sahip. Bu noktada sızıntı kaynağı, Lunar Lake serisinde bulunan Lion Cove (P) çekirdeklerinin 48 KB L0D, 192 KB L1D, 64 KB L1i, 2,5 MB L2 ve 3 MB L3 önbellek sunacağını belirtiyor. Skymont yani E- çekirdekleri ise, 64 KB L1i, 32 KB L1D, 4 MB L2'ye sahip olacak ve L3 önbelleği olmayacak.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Lunar Lake işlemcilerin 2024 yılının sonunda vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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