Intel Lunar Lake'in mühendislik örneği sızdı: Neler bekleniyor?

Intel Lunar Lake test aşamasında
Kaçıranlar için daha önce Lunar Lake'in üst düzey bir oyun mimarisi olmayacağını doğrulandı. Bunun yerine düşük güçlü cihazları hedefleyecek ve LPDDR5x bellek yığınları ile "Meteor Lake"e benzeyen bir Foveros tabana sahip olacak. Yani temelde chiplet tasarımı kullanılacak diyebiliriz. Ayrıca Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerine ek olarak üç kat daha fazla yapay zeka performansı sunacağını hatırlatalım.
Diğer tarafta CPU örneği 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunuyor. Ancak çekirdek yapılandırması net olmamakla birlikte, 4 P-Çekirdek ve 4 E-Çekirdek içeriyor olabilir. En büyük sürpriz ise önbellek boyutlarında. İşlemci, 832 KB L1, 14 MB L2 ve 12 MB L3 önbelleğe sahip. Bu noktada sızıntı kaynağı, Lunar Lake serisinde bulunan Lion Cove (P) çekirdeklerinin 48 KB L0D, 192 KB L1D, 64 KB L1i, 2,5 MB L2 ve 3 MB L3 önbellek sunacağını belirtiyor. Skymont yani E- çekirdekleri ise, 64 KB L1i, 32 KB L1D, 4 MB L2'ye sahip olacak ve L3 önbelleği olmayacak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Lunar Lake işlemcilerin 2024 yılının sonunda vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.