Intel Lunar Lake'in mühendislik örneği sızdı: Neler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, 2024 yılında tanıtılması beklenen Arrow Lake ve Lunar işlemciler için hazırlıklara başladı. Öyle ki yakın tarihli CES 2024 kapsamında, her iki mimarinin 2024'ün ikinci yarısında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerrde ise, Intel Lunar Lake'e ait 8 çekirdek ve 8 iş parçacıklı bir CPU örneği ortaya çıktı.

Intel Lunar Lake test aşamasında

Kaçıranlar için daha önce Lunar Lake'in üst düzey bir oyun mimarisi olmayacağını doğrulandı. Bunun yerine düşük güçlü cihazları hedefleyecek ve LPDDR5x bellek yığınları ile "Meteor Lake"e benzeyen bir Foveros tabana sahip olacak. Yani temelde chiplet tasarımı kullanılacak diyebiliriz. Ayrıca Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerine ek olarak üç kat daha fazla yapay zeka performansı sunacağını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntüde ise, Intel Lunar Lake serisine ait erken bir test örneği ile karşılaşıyoruz. Intel (R) 0000 1,00 GHz olarak adlandırılan bu model, 1,80 GHz temel ve 2,80 GHz saat hızına sahip. Ancak bu hızlara yalnızca yüzde 33'lük bir kullanımda ulaşılmış. Dolayısıyla daha yüksek değerlere çıkıldığını görebiliriz.

Diğer tarafta CPU örneği 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunuyor. Ancak çekirdek yapılandırması net olmamakla birlikte, 4 P-Çekirdek ve 4 E-Çekirdek içeriyor olabilir. En büyük sürpriz ise önbellek boyutlarında. İşlemci, 832 KB L1, 14 MB L2 ve 12 MB L3 önbelleğe sahip. Bu noktada sızıntı kaynağı, Lunar Lake serisinde bulunan Lion Cove (P) çekirdeklerinin 48 KB L0D, 192 KB L1D, 64 KB L1i, 2,5 MB L2 ve 3 MB L3 önbellek sunacağını belirtiyor. Skymont yani E- çekirdekleri ise, 64 KB L1i, 32 KB L1D, 4 MB L2'ye sahip olacak ve L3 önbelleği olmayacak.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Lunar Lake işlemcilerin 2024 yılının sonunda vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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