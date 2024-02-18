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    Intel Core i9-14900KS yakında geliyor: İşte tarihi

    Intel Raptor Lake Refresh serisinin amiral gemisi işlemcisi Intel Core i9-14900KS'nin çıkış tarihi paylaşıldı. LGA 1700'ün son modeli, çok yakında geliyor. İşte detaylar...
    Intel Core i9-14900KS yakında geliyor: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Intel'in amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900KS, uzun bir bekleyişin ardından vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi daha önce OCCT platformunda görüntülenen CPU'nun çok sayıda özelliğini öğrenmiştik. Son olarak Core i9-14900KS'nin muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

    Intel Core i9-14900KS yakında geliyor

    Kaçıranlar için Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi korurken, ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Benchlife'tan gelen son bilgiler ise, Core i9-14900KS'nin önümüzdeki Mart ayında vitrine çıkacağını gösteriyor. 

    Bu noktada 12.nesil Core i9-12900KS'nin Nisan 2022, 13.Nesil 13900KS'nin ise Ocak 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla  söz konusu tarih doğruluk payı taşıyor olabilir.

    LGA 1700'e ait KS işlemciler

    • Core i9-12900KS: 16 çekirdek, 5,5 GHz Nisan 2022
    • Core i9-13900KS: 24 çekridek, 6,0 GHz Ocak 2023
    • Core i9-14900KS: 24 çekirdek, 6,2 GHz Mart 2024

    Hatırlayacak olursak Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan bu CPU'lar, mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz. Intel i9-14900KS ise, serinin amiral gemisi modeli konumunda.

    Şu an itibarıyla Intel'in gelecekteki KS sürümlerini yayınlamaya devam edip etmeyeceği belirsiz. Ancak bir sonraki modelin Intel Core 9 Ultra 290K'ya benzer bir isimde tanıtılacağımı söylemek doğru olur. Bu model LGA1851 soketi ve Arrow Lake mimarisini temel alacak. 

    Intel Core i9-14900KS'nin nasıl bir performans sunacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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