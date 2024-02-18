Intel Core i9-14900KS yakında geliyor: İşte tarihi

Tam Boyutta Gör Intel'in amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900KS, uzun bir bekleyişin ardından vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi daha önce OCCT platformunda görüntülenen CPU'nun çok sayıda özelliğini öğrenmiştik. Son olarak Core i9-14900KS'nin muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

Intel Core i9-14900KS yakında geliyor

Kaçıranlar için Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi korurken, ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Benchlife'tan gelen son bilgiler ise, Core i9-14900KS'nin önümüzdeki Mart ayında vitrine çıkacağını gösteriyor.

Bu noktada 12.nesil Core i9-12900KS'nin Nisan 2022, 13.Nesil 13900KS'nin ise Ocak 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla söz konusu tarih doğruluk payı taşıyor olabilir.

LGA 1700'e ait KS işlemciler

Core i9-12900KS: 16 çekirdek, 5,5 GHz Nisan 2022

Core i9-13900KS: 24 çekridek, 6,0 GHz Ocak 2023

Core i9-14900KS: 24 çekirdek, 6,2 GHz Mart 2024

Hatırlayacak olursak Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan bu CPU'lar, mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz. Intel i9-14900KS ise, serinin amiral gemisi modeli konumunda.

Şu an itibarıyla Intel'in gelecekteki KS sürümlerini yayınlamaya devam edip etmeyeceği belirsiz. Ancak bir sonraki modelin Intel Core 9 Ultra 290K'ya benzer bir isimde tanıtılacağımı söylemek doğru olur. Bu model LGA1851 soketi ve Arrow Lake mimarisini temel alacak.

Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı: 6,2 GHz ve dahası 4 gün önce eklendi

Intel Core i9-14900KS'nin nasıl bir performans sunacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i9-14900KS yakında geliyor: İşte tarihi