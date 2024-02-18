Intel Core i9-14900KS yakında geliyor: İşte tarihi

Intel Core i9-14900KS yakında geliyor
Kaçıranlar için Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi korurken, ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Benchlife'tan gelen son bilgiler ise, Core i9-14900KS'nin önümüzdeki Mart ayında vitrine çıkacağını gösteriyor.
Bu noktada 12.nesil Core i9-12900KS'nin Nisan 2022, 13.Nesil 13900KS'nin ise Ocak 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla söz konusu tarih doğruluk payı taşıyor olabilir.
LGA 1700'e ait KS işlemciler
- Core i9-12900KS: 16 çekirdek, 5,5 GHz Nisan 2022
- Core i9-13900KS: 24 çekridek, 6,0 GHz Ocak 2023
- Core i9-14900KS: 24 çekirdek, 6,2 GHz Mart 2024
Hatırlayacak olursak Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan bu CPU'lar, mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz. Intel i9-14900KS ise, serinin amiral gemisi modeli konumunda.
Şu an itibarıyla Intel'in gelecekteki KS sürümlerini yayınlamaya devam edip etmeyeceği belirsiz. Ancak bir sonraki modelin Intel Core 9 Ultra 290K'ya benzer bir isimde tanıtılacağımı söylemek doğru olur. Bu model LGA1851 soketi ve Arrow Lake mimarisini temel alacak.
Intel Core i9-14900KS'nin nasıl bir performans sunacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.