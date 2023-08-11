Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı! İşte ilk bilgiler

Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı
Bildiğiniz üzere Intel, çok yakında Raptor Lake Refresh ve yeni nesil Meteor Lake işlemciler ile karşımıza çıkacak. Ancak buradaki en büyük yükseltme Meteor Lake cephesinde olacak diyebiliriz. Bunun ardından tanıtılacak Arrow ve Lunar Lake işlemciler ise, CPU, SOC ve GPU bölümleri ile ayrılmış yepyeni bir tasarımı temel alacak.
Bunlar arasından Lion Cove, büyük performans çekirdeklerini temsil ederken, Skymont ise yeni nesil verimlilik çekirdeklerini temel alacak. Ayrıca bu tasarımın Arrow Lake işlemcilerde de kullanılacağını hatırlatalım. Buradaki ilginç nokta, her iki mimari için 2024 yılına işaret edilmesi. Dolayısıyla Lunar Lake işlemciler, açıkça düşük güçlü cihazları hedefliyor diyebiliriz.
Intel, 2024'ün ikinci yarısına kadar Lunar Lake serisi için üretime hazır olma hedefini yineledi. Ancak, serinin gerçekten aynı yıl içinde lansmana hazır olup olmayacağı henüz doğrulanmadı. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.
|Mimari
|Alder Lake
|Raptor Lake Refresh
|Meteor Lake
|Arrow Lake
|Lunar Lake
|Platform
|Masaüstü/ Mobil
|Masaüstü/ Mobil
|Mobil
|Masaüstü/ Mobil
|Mobil
|İşlem Düğümü
|Intel 7
|Intel 7
|Intel 4
|Intel 20A
|Intel 18A
|Büyük Çekirdek
|Golden Cove
|Raptor Cove
|Redwood Cove
|Lion Cove
|Lion Cove
|Küçük Çekirdek
|Gracemont
|Gracemont
|Crestmont
|Skymont
|Skymont
|Grafik Mimarisi
|Xe-LP
|Xe-LP
|Xe-LPG
|Xe-LPG
|Xe2-LPG
|Çıkış Tarihi
|2021
|2022
|2023
|2024
|2024+
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