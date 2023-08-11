Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı! İşte ilk bilgiler

    Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı. Son olarak Intel, yeni nesil CPU serisi için mikro mimarileri onayladı. Peki Lunar Lake neler sunacak? İşte detaylar..
    Oy Ver
    Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı! İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Intel, 2024 yılında tanıtılması beklenen Arrow Lake ve Lunar işlemciler için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda her iki mimari hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugünse yonga devi, Arrow ve Lunar Lake'in temel tasarımlarını doğruladı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı

    Bildiğiniz üzere Intel, çok yakında Raptor Lake Refresh ve yeni nesil Meteor Lake işlemciler ile karşımıza çıkacak. Ancak buradaki en büyük yükseltme Meteor Lake cephesinde olacak diyebiliriz. Bunun ardından tanıtılacak Arrow ve Lunar Lake işlemciler ise, CPU, SOC ve GPU bölümleri ile ayrılmış yepyeni bir tasarımı temel alacak.

    Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı! İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı raporlar, Intel'in Xe2 veya "Battlemage" olarak bilinen yeni nesil entegre grafik mimarisi üzerinde çalıştığını bizlere gösterdi. Bugün ise yonga devi, 'perfmon' yazılım kitaplığı üzerinden yeni nesil CPU serisi için mikro mimarileri onayladı. Buna göre Lunar Lake işlemciler, Lion Cove ve Skymont çekirdekleri ile vitrine çıkacak.

    Bunlar arasından Lion Cove, büyük performans çekirdeklerini temsil ederken, Skymont ise yeni nesil verimlilik çekirdeklerini temel alacak. Ayrıca bu tasarımın Arrow Lake işlemcilerde de kullanılacağını hatırlatalım. Buradaki ilginç nokta, her iki mimari için 2024 yılına işaret edilmesi. Dolayısıyla Lunar Lake işlemciler, açıkça düşük güçlü cihazları hedefliyor diyebiliriz. 

    Intel, 2024'ün ikinci yarısına kadar Lunar Lake serisi için üretime hazır olma hedefini yineledi. Ancak, serinin gerçekten aynı yıl içinde lansmana hazır olup olmayacağı henüz doğrulanmadı. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

    Intel'in Gelecek Yol Haritası
    Mimari Alder Lake Raptor Lake Refresh Meteor Lake Arrow Lake Lunar Lake
    Platform Masaüstü/ Mobil Masaüstü/ Mobil Mobil Masaüstü/ Mobil Mobil
    İşlem Düğümü Intel 7 Intel 7 Intel 4 Intel 20A Intel 18A
    Büyük Çekirdek Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Lion Cove
    Küçük Çekirdek Gracemont Gracemont Crestmont Skymont Skymont
    Grafik Mimarisi Xe-LP Xe-LP Xe-LPG Xe-LPG Xe2-LPG
    Çıkış Tarihi 2021 2022 2023 2024 2024+
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    7 ileri dsg şanzıman yağ değişimi kaç km tei eskişehir maaş aso yüksekliği yorumları önceden oluşturulmuş sanal gerçeklik kareleri opel astra 1.6 cdti 136 hp kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız