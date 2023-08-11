Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı! İşte ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Intel, 2024 yılında tanıtılması beklenen Arrow Lake ve Lunar işlemciler için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda her iki mimari hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugünse yonga devi, Arrow ve Lunar Lake'in temel tasarımlarını doğruladı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Intel Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı

Bildiğiniz üzere Intel, çok yakında Raptor Lake Refresh ve yeni nesil Meteor Lake işlemciler ile karşımıza çıkacak. Ancak buradaki en büyük yükseltme Meteor Lake cephesinde olacak diyebiliriz. Bunun ardından tanıtılacak Arrow ve Lunar Lake işlemciler ise, CPU, SOC ve GPU bölümleri ile ayrılmış yepyeni bir tasarımı temel alacak.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı raporlar, Intel'in Xe2 veya "Battlemage" olarak bilinen yeni nesil entegre grafik mimarisi üzerinde çalıştığını bizlere gösterdi. Bugün ise yonga devi, 'perfmon' yazılım kitaplığı üzerinden yeni nesil CPU serisi için mikro mimarileri onayladı. Buna göre Lunar Lake işlemciler, Lion Cove ve Skymont çekirdekleri ile vitrine çıkacak.

Bunlar arasından Lion Cove, büyük performans çekirdeklerini temsil ederken, Skymont ise yeni nesil verimlilik çekirdeklerini temel alacak. Ayrıca bu tasarımın Arrow Lake işlemcilerde de kullanılacağını hatırlatalım. Buradaki ilginç nokta, her iki mimari için 2024 yılına işaret edilmesi. Dolayısıyla Lunar Lake işlemciler, açıkça düşük güçlü cihazları hedefliyor diyebiliriz.

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Intel, 2024'ün ikinci yarısına kadar Lunar Lake serisi için üretime hazır olma hedefini yineledi. Ancak, serinin gerçekten aynı yıl içinde lansmana hazır olup olmayacağı henüz doğrulanmadı. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Intel'in Gelecek Yol Haritası Mimari Alder Lake Raptor Lake Refresh Meteor Lake Arrow Lake Lunar Lake Platform Masaüstü/ Mobil Masaüstü/ Mobil Mobil Masaüstü/ Mobil Mobil İşlem Düğümü Intel 7 Intel 7 Intel 4 Intel 20A Intel 18A Büyük Çekirdek Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Lion Cove Küçük Çekirdek Gracemont Gracemont Crestmont Skymont Skymont Grafik Mimarisi Xe-LP Xe-LP Xe-LPG Xe-LPG Xe2-LPG Çıkış Tarihi 2021 2022 2023 2024 2024+

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