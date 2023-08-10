Intel Core i5-14600K test edildi: İşte erken performans sonuçları

Tam Boyutta Gör Intel Raptor Lake Refresh ve 14.Nesil Meteor Lake işlemciler için geri sayım başladı. Bu bağlamda lansman penceresi yaklaşırken, yeni işlemciler hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugün ise Raptor Lake Refresh'in bir parçası olacak Intel i5-14600K'nın erken performans sonuçları sızdırıldı. Peki yeni işlemci selefine karşı neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Intel Raptor Lake Refresh işlemciler neler sunacak?

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, halihazırda Raptor Lake serisinde karşımıza çıkanRaptor Cove P-Cores + Gracemont E-Cores konfigürasyonunu kullanacak. Aynı şekilde üretim süreçleri de değişmeyecek ve Intel 7 veya 10nm++ olacak. Bunun haricinde yeni nesil işlemcilerin ufak saat hızı artışları ile vitrine çıkması bekleniyor. Ayrıca bu işlemcilerin LGA 1700 platformuna uyumlu olacağını da hatırlatalım.

Intel Core i5-14600K test edildi

Bugünki görüntüler ise, Intel Core i5-14600K'nın özellikleri ve performansına dair önemli bilgiler içeriyor. Buna göre Raptor Lake Refresh'in orta seviye çözümü, selefi ile benzer 14 çekirdek (6 performans+8 verimlilik) 20 izlek yapılandırmasını koruyacak. Ancak CPU-Z görüntüleri, 8 ila 55 arasında bir saat çarpanı gösteriyor. Bu da işlemcinin 5,5 GHz'e ulaşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla gözle görülür bir performans artışı yaşanabilir.

Tam Boyutta Gör Peki Windows 11, 32 GB DDR5 RAM ve Z790 anakart ile test edilen Core i5-14600K selefine karşı neler sunuyor? Paylaşılan Geekbench 6 testlerine baktığımızda, Intel Core i5-14600K'nın çoklu çekirdekte 17.190, tekli çekirdekte ise 2.794 puan aldığını görüyoruz. Bu sonuçlar bir önceki nesil i5-13600K (2,648-14.666) ve i5-12600K'ya (2.408-11.676) kıyasla çarpıcı bir artışı gözler önüne seriyor. Tabii ki bunun arkasında daha yüksek saat hızlarının yer aldığını belirtmekte fayda var.

14. Nesil Intel işlemcilerin performansı ortaya çıktı: İşte sonuç 2 gün önce eklendi

Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi henüz net değil. Ancak mevcut raporlar, 2023 yılın 42.haftası yani 17 Ekim ila 23 Ekim arasında bir tarihe işaret ediyor. 14.nesil Meteor Lake işlemciler ise, kuvvetle muhtemel 19 ve 20 Eylül tarihli Intel Innovation 2023'te sergilenecek. Ekim ayı civarında ise piyasaya çıkması bekleniyor.

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Intel Core i5-14600K test edildi: İşte erken performans sonuçları