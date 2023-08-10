Intel Core i5-14600K test edildi: İşte erken performans sonuçları

Intel Raptor Lake Refresh işlemciler neler sunacak?
Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, halihazırda Raptor Lake serisinde karşımıza çıkanRaptor Cove P-Cores + Gracemont E-Cores konfigürasyonunu kullanacak. Aynı şekilde üretim süreçleri de değişmeyecek ve Intel 7 veya 10nm++ olacak. Bunun haricinde yeni nesil işlemcilerin ufak saat hızı artışları ile vitrine çıkması bekleniyor. Ayrıca bu işlemcilerin LGA 1700 platformuna uyumlu olacağını da hatırlatalım.
Intel Core i5-14600K test edildi
Bugünki görüntüler ise, Intel Core i5-14600K'nın özellikleri ve performansına dair önemli bilgiler içeriyor. Buna göre Raptor Lake Refresh'in orta seviye çözümü, selefi ile benzer 14 çekirdek (6 performans+8 verimlilik) 20 izlek yapılandırmasını koruyacak. Ancak CPU-Z görüntüleri, 8 ila 55 arasında bir saat çarpanı gösteriyor. Bu da işlemcinin 5,5 GHz'e ulaşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla gözle görülür bir performans artışı yaşanabilir.
Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi henüz net değil. Ancak mevcut raporlar, 2023 yılın 42.haftası yani 17 Ekim ila 23 Ekim arasında bir tarihe işaret ediyor. 14.nesil Meteor Lake işlemciler ise, kuvvetle muhtemel 19 ve 20 Eylül tarihli Intel Innovation 2023'te sergilenecek. Ekim ayı civarında ise piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: