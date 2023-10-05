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    Intel Lunar Lake işlemciler kıyaslama platformunda göründü

    Intel, Lunar Lake olarak bilinen yeni nesil istemci mimarisinin testlerine başladı. Bugün mimariye ait yeni bir işlemci, Sisoftware Sandra veritabanında göründü. İşte detaylar.
    Intel Lunar Lake işlemciler kıyaslama platformunda göründü! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, önümüzde haftalarda merakla beklenen Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerini duyuracak. Ancak yonga devi, şimdiden Arrow Lake ve Lunar mimarileri için hazırlıklara başladı. Bugün, Lunar Lake'e ait yeni bir işlemci, Sisoftware Sandra veritabanında göründü.

    Intel Lunar Lake işlemciler için testler başladı

    Bilmeyenler için Intel, daha önce Lunar Lake'in üst düzey bir oyun mimarisi olmayacağını doğruladı. Bunun yerine düşük güçlü cihazlar için tasarlanan yeni işlemciler, muhtemelen Arrow Lake ile yakın zamanlı olarak piyasaya çıkacak. Bu aşamada Arrow Lake'in ise Meteor Lake ve Raptor Lake serisinin yerini alacağını hatırlatalım.

    Paylaşılan sızıntıya gelirsek, Lunar Lake mimarisine (LNL-M LPP RVP1) ait ''Intel 0000'' olarak anılan bir işlemcinin test edildiğini görüyoruz. Ancak yeni platform henüz desteklemediğinden bilgilerin tam anlamıyla doğru olmayabileceğini belirtelim. 

    Intel Lunar Lake işlemciler kıyaslama platformunda göründü! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ekran görüntüsü, işlemci hakkında bazı bilgileri doğruluyor. Buna göre yeni işlemci, LPDDR5 bellek desteğine ek olarak 20 çekirdek, 3,91 GHz'e kadar çıkabilen saat hızı ve 17W güç tasarımına sahip. Ancak çekirdeklerin nasıl bir konfigürasyonda sunulacağı belirsiz. Makul bir varsayım yaparsak, 6 P-Çekirdek ve 8 E-Çekirdek içermesi muhtemel. Ancak 10MB+4MB L2 önbellek dağılımı, bunun 4+4 olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla düşük güçlü bir işlemciye bakıyoruz demek doğru olur.

    Intel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İnovasyon etkinliğinde Lunar Lake'in şu anda test aşamasında olduğunu doğruladı. Şirket kesin bir çıkış tarihi vermemiş olsa da, 2024'ün ikinci yarısında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. İşlemcilerin potansiyel çıkış tarihi ise, muhtemel olarak 2025 yılına bulacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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