Intel Lunar Lake işlemciler kıyaslama platformunda göründü

Intel Lunar Lake işlemciler için testler başladı
Bilmeyenler için Intel, daha önce Lunar Lake'in üst düzey bir oyun mimarisi olmayacağını doğruladı. Bunun yerine düşük güçlü cihazlar için tasarlanan yeni işlemciler, muhtemelen Arrow Lake ile yakın zamanlı olarak piyasaya çıkacak. Bu aşamada Arrow Lake'in ise Meteor Lake ve Raptor Lake serisinin yerini alacağını hatırlatalım.
Paylaşılan sızıntıya gelirsek, Lunar Lake mimarisine (LNL-M LPP RVP1) ait ''Intel 0000'' olarak anılan bir işlemcinin test edildiğini görüyoruz. Ancak yeni platform henüz desteklemediğinden bilgilerin tam anlamıyla doğru olmayabileceğini belirtelim.
Intel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İnovasyon etkinliğinde Lunar Lake'in şu anda test aşamasında olduğunu doğruladı. Şirket kesin bir çıkış tarihi vermemiş olsa da, 2024'ün ikinci yarısında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. İşlemcilerin potansiyel çıkış tarihi ise, muhtemel olarak 2025 yılına bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.