Intel Lunar Lake işlemciler kıyaslama platformunda göründü

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, önümüzde haftalarda merakla beklenen Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerini duyuracak. Ancak yonga devi, şimdiden Arrow Lake ve Lunar mimarileri için hazırlıklara başladı. Bugün, Lunar Lake'e ait yeni bir işlemci, Sisoftware Sandra veritabanında göründü.

Intel Lunar Lake işlemciler için testler başladı

Bilmeyenler için Intel, daha önce Lunar Lake'in üst düzey bir oyun mimarisi olmayacağını doğruladı. Bunun yerine düşük güçlü cihazlar için tasarlanan yeni işlemciler, muhtemelen Arrow Lake ile yakın zamanlı olarak piyasaya çıkacak. Bu aşamada Arrow Lake'in ise Meteor Lake ve Raptor Lake serisinin yerini alacağını hatırlatalım.

Paylaşılan sızıntıya gelirsek, Lunar Lake mimarisine (LNL-M LPP RVP1) ait ''Intel 0000'' olarak anılan bir işlemcinin test edildiğini görüyoruz. Ancak yeni platform henüz desteklemediğinden bilgilerin tam anlamıyla doğru olmayabileceğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ekran görüntüsü, işlemci hakkında bazı bilgileri doğruluyor. Buna göre yeni işlemci, LPDDR5 bellek desteğine ek olarak 20 çekirdek, 3,91 GHz'e kadar çıkabilen saat hızı ve 17W güç tasarımına sahip. Ancak çekirdeklerin nasıl bir konfigürasyonda sunulacağı belirsiz. Makul bir varsayım yaparsak, 6 P-Çekirdek ve 8 E-Çekirdek içermesi muhtemel. Ancak 10MB+4MB L2 önbellek dağılımı, bunun 4+4 olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla düşük güçlü bir işlemciye bakıyoruz demek doğru olur.

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Intel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İnovasyon etkinliğinde Lunar Lake'in şu anda test aşamasında olduğunu doğruladı. Şirket kesin bir çıkış tarihi vermemiş olsa da, 2024'ün ikinci yarısında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. İşlemcilerin potansiyel çıkış tarihi ise, muhtemel olarak 2025 yılına bulacak.

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