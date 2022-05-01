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    Intel yeni yıla düşüşle başladı

    Son dönemde yaşanan küresel çip krizinden Intel de nasibini alıyor. Geçen yılın başarılı performansının ardından önce durgunluk sonrasında da düşüş başladı.     
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    Intel
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    Yeni yıla Alder Lake tabanlı işlemcilerle geniş kapsamlı bir hamle ile başlayan Intel ne yazık ki istediğini alamadı. Yılın ilk çeyreğinde gelirleri düşüşe geçen Intel özellikle döküm stratejisini geliştirmeye odaklanacak. 

    Intel kayıplarda

    Yılın ilk çeyrek tablolarına göre Intel, 18.4 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 7 civarında düşüş yaşadı. Kâr marjı da yüzde 50 seviyesine gerileyerek 5 puan kaybetti. McAfee hisse satışlarından gelen yüklü miktar Intel’in 8.1 milyar dolar net gelir elde etmesini sağladı. Artış ise yüzde 141 oldu. 

    Veri merkezi grubu bu dönemde 6 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 22 arttı. Ağ ekipmanları grubu da 2.2 milyar dolar ile yüzde 23 artış gösterdi. Yeniden yapılanarak faaliyete başlayan döküm grubu da 283 milyon dolar ile yüzde 175 artış elde etti. 

    Alder Lake işlemcilerin bu dönemde daha fazla sistemde kendisine yer bulması bekleniyor. Ayrıca 1 trilyon dolarlık bir Pazar olarak kabul edilen döküm sektörüne daha fazla yatırım yapan Intel müşteri sayısını da arttırmayı planlıyor. Bununla birlikte gelirlerde bir artış beklenmiyor. 
     

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    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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