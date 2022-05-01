Intel yeni yıla düşüşle başladı

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Yeni yıla Alder Lake tabanlı işlemcilerle geniş kapsamlı bir hamle ile başlayan Intel ne yazık ki istediğini alamadı. Yılın ilk çeyreğinde gelirleri düşüşe geçen Intel özellikle döküm stratejisini geliştirmeye odaklanacak.

Intel kayıplarda

Yılın ilk çeyrek tablolarına göre Intel, 18.4 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 7 civarında düşüş yaşadı. Kâr marjı da yüzde 50 seviyesine gerileyerek 5 puan kaybetti. McAfee hisse satışlarından gelen yüklü miktar Intel’in 8.1 milyar dolar net gelir elde etmesini sağladı. Artış ise yüzde 141 oldu.

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Veri merkezi grubu bu dönemde 6 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 22 arttı. Ağ ekipmanları grubu da 2.2 milyar dolar ile yüzde 23 artış gösterdi. Yeniden yapılanarak faaliyete başlayan döküm grubu da 283 milyon dolar ile yüzde 175 artış elde etti.

Alder Lake işlemcilerin bu dönemde daha fazla sistemde kendisine yer bulması bekleniyor. Ayrıca 1 trilyon dolarlık bir Pazar olarak kabul edilen döküm sektörüne daha fazla yatırım yapan Intel müşteri sayısını da arttırmayı planlıyor. Bununla birlikte gelirlerde bir artış beklenmiyor.



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