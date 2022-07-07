Intel Meteor Lake ile dahili grafikler gelişiyor

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Gelecek yıl Intel’in daha verimli ve daha performanslı bir mimari olarak piyasaya süreceği Meteor Lake, dahili grafik konusunda da kendisini geliştiriyor. İlk nesle göre önemli iyileştirmeler olacak.

Intel Meteor Lake neler sunacak?

Intel Meteor Lake mimarisi 10nm yani Intel 7 nodundan 7nm yani Intel 4 noduna geçişi temsil ediyor. Sadece geçiş olarak yüzde 20 civarında bir performans artışı iddiası mevcut. Performans çekirdekleri Redwood Cove adını alırken verimlilik çekirdekleri ise Crestmont olarak isimlendiriliyor.

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Intel Meteor Lake ayrıca Xe-LPG grafik mimarisini de beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere Tiger Lake mimarisi ile birlikte Xe-LP mimarisi kullanıma sunulmuş ve tatmin edici bir oyun performansı sergilemişti.

Intel Meteor Lake ile birlikte Xe-LPG mimarisi dahili grafiklere hayat verecek. Bu mimarinin masaüstündeki Xe-HPG mimarisinden önemli özellikleri miras alması bekleniyor. Ayrıca genişletilmiş oyun modu, oyunlarda gücü dengeleyen Adaptix paylaşım modu, derin öğrenmeyi geliştiren GNA 3.5, yüz tanımayı geliştiren görsel işlem birimi şeklinde özellikler de kazanıyor. Özellikle dizüstü tarafında Intel Meteor Lake önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Zaten Meteor Lake mobil işlemcilerin daha erken piyasaya çıkması için Intel’in çalışmaları olduğu da gündeme gelmişti.

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