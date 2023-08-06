Tam Boyutta Gör Intel, bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya çıkacak Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda her iki işlemci ailesi hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Şimdi Intel kaynaklı yeni bir raporda, Meteor Lake işlemcilerin lansman tarihi gün yüzüne çıktı. Bekleyiş çok yakında sona erecek.

Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi

Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere daha önceki raporlar, Intel Meteor Lake işlemciler için 2023 sonuna işaret etmişti. Bugünse Intel, 19 Eylül tarihli İnovasyon etkinliği için oturum programını yayınladı. Bu liste, etkinliğinin bir bölümünün yalnızca Meteor Lake işlemcilere ayrılacağını doğruluyor. Ek olarak, yapay zekaya özel bir yol haritası sunulacak.

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Intel, Meteor Lake mimarisi hakkında bazı açıklamalar yapmış olsa da, mimaride yer alacak modeller, çekirdek sayısı, saat hızları ve performans konumlandırmaları gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı. Doğrulanan tek bilgi, Intel'in yeni hibrit ve çoklu kalıp mimarisinin Core Ultra adlı yeni bir adlandırma şemasını benimseyecek olması. Aynı serideki Ultra olmayan işlemciler ise, Raptor Lake mimarisini temel alacak.

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Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi: Yakında geliyor