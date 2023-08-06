Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi: Yakında geliyor

Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi
Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.
Intel, Meteor Lake mimarisi hakkında bazı açıklamalar yapmış olsa da, mimaride yer alacak modeller, çekirdek sayısı, saat hızları ve performans konumlandırmaları gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı. Doğrulanan tek bilgi, Intel'in yeni hibrit ve çoklu kalıp mimarisinin Core Ultra adlı yeni bir adlandırma şemasını benimseyecek olması. Aynı serideki Ultra olmayan işlemciler ise, Raptor Lake mimarisini temel alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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