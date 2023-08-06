Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi: Yakında geliyor

    Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler için geri sayım başladı. Meteor Lake işlemcilerin lansman tarihine işaret eden yeni bir duyuru ortaya çıktı. İşte detaylar.
    Oy Ver
    Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya çıkacak Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda her iki işlemci ailesi hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Şimdi Intel kaynaklı yeni bir raporda, Meteor Lake işlemcilerin lansman tarihi gün yüzüne çıktı. Bekleyiş çok yakında sona erecek.

    Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi

    Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.

    Intel Meteor Lake işlemciler için tarih verildi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere daha önceki raporlar, Intel Meteor Lake işlemciler için 2023 sonuna işaret etmişti. Bugünse Intel, 19 Eylül tarihli İnovasyon etkinliği için oturum programını yayınladı. Bu liste, etkinliğinin bir bölümünün yalnızca Meteor Lake işlemcilere ayrılacağını doğruluyor. Ek olarak, yapay zekaya özel bir yol haritası sunulacak. 

    Intel, Meteor Lake mimarisi hakkında bazı açıklamalar yapmış olsa da, mimaride yer alacak modeller, çekirdek sayısı, saat hızları ve performans konumlandırmaları gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı. Doğrulanan tek bilgi, Intel'in yeni hibrit ve çoklu kalıp mimarisinin Core Ultra adlı yeni bir adlandırma şemasını benimseyecek olması. Aynı serideki Ultra olmayan işlemciler ise, Raptor Lake mimarisini temel alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversite okumak mantıklı mı risperdal nasıl bırakılır xanax 1 mg kullanıcı yorumları araç boya koruma yorumları ps4 dinlenme modunda oyun indirir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız