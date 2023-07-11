Meteor Lake'in entegre iGPU'su netleşti: Radeon 780M'e rakip olacak

Meteor Lake'in iGPU'ları netleşti
Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.
Golden Pig Upgrade'in bir raporuna göre Meteor Lake'in kalifikasyon örneği (QS), şu anda 20 ila 65W güç aralığında çalışıyor ve 4,8 GHz'e saat hızına ulaşabiliyor. Bu hızlar her ne kadar yüksek olsa da, 5.0 GHz'e ulaşan Core i7-1370P'nin (Raptor Lake) gerisinde kaldığını belirtelim. Ancak raporda, yeni Core Ultra 9 serisinde 5.0GHz'e ulaşılacağı belirtiliyor.
Bu noktada 6 adet performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç çekirdeklerinden oluşan CPU örneği, entegre grafik birimi bölümünde 2,2GHz saat hızı, 128 Yürütme Birimi veya 1024 gölgeleme birimi (FP32 çekirdeği) ile 8 Xe çekirdeği içeriyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu özelliklerin AMD Radeon 780M'den yüzde 5 daha yüksek, 4,5 TFLOPS'luk bir işlem gücünü temsil ettiğini belirtelim.
Intel Meteor Lake işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde (Ağustos-Eylül) tanıtılması bekleniyor. İlerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)