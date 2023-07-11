Meteor Lake'in entegre iGPU'su netleşti: Radeon 780M'e rakip olacak

Tam Boyutta Gör Intel, bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya çıkacak Meteor Lake işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yeni mobil Core Ultra serisi, Redwood Cove (Core) ve Crestmont (Atom) çekirdeklerinden oluşan hibrit tasarımıyla tamamen yeni bir mimari sunacak. Son olarak işlemcilere güç verecek Xe-LPG entegre grafik birimi (iGPU) detaylanmaya başladı.

Meteor Lake'in iGPU'ları netleşti

Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.

Golden Pig Upgrade'in bir raporuna göre Meteor Lake'in kalifikasyon örneği (QS), şu anda 20 ila 65W güç aralığında çalışıyor ve 4,8 GHz'e saat hızına ulaşabiliyor. Bu hızlar her ne kadar yüksek olsa da, 5.0 GHz'e ulaşan Core i7-1370P'nin (Raptor Lake) gerisinde kaldığını belirtelim. Ancak raporda, yeni Core Ultra 9 serisinde 5.0GHz'e ulaşılacağı belirtiliyor.

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Bu noktada 6 adet performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç çekirdeklerinden oluşan CPU örneği, entegre grafik birimi bölümünde 2,2GHz saat hızı, 128 Yürütme Birimi veya 1024 gölgeleme birimi (FP32 çekirdeği) ile 8 Xe çekirdeği içeriyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu özelliklerin AMD Radeon 780M'den yüzde 5 daha yüksek, 4,5 TFLOPS'luk bir işlem gücünü temsil ettiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere AMD Phoenix APU'lara eşlik eden Radeon 780M, özellikle küçük avuçiçi sistemlerinde önemli bir başarı kaydetti. Dolayısıyla Intel'in sürücülere odaklanması halinde, pazarda sıkı bir rekabet görebiliriz. Niketim AMD, el konsollarına ek olarak ana akım konsollarda da pazarın hakimi durumunda.

Intel Meteor Lake işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde (Ağustos-Eylül) tanıtılması bekleniyor. İlerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Meteor Lake'in iGPU'su netleşti: Radeon 780M'e rakip geliyor!