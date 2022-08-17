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    Intel NUC 12 Pro verimliliğe odaklanıyor

    Intel NUC 12 Pro kompakt bilgisayar kasası diğer kaslı serilerin aksine Intel Alder Lake P işlemciler ile biraz daha verimliliğe odaklanan bir çizgi izliyor.    
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    Intel NUC 12 Pro
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    Intel’in mini PC alanında referans olarak yıllardır devam ettirdiği NUC bilgisayar serisi yenilendi. Intel NUC 12 Pro kompakt bilgisayar modeli en yeni Alder Lake P mobil işlemcilerle tüketici karşısına çıktı.

    Intel NUC 12 Pro özellikleri ve fiyatı

    Intel NUC 12 Pro biraz daha verimliliğe ve maliyete odaklanıyor. İşlemci tarafında Intel Core i7-1260P, Core i5-1240P ve Core  i3-1220P seçenekleri mevcut. Core i3 seçeneği ve vPro seçenekleri sonraki dönemde eklenecek. Bu bakımdan ilk etapta 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olacak.

    Grafik tarafında entegre Intel Xe birimlerine yer veren kasada 64GB’a kadar DDR4 RAM, kasaya göre 8TB’a kadar M.2 veya 2.5 inç SSD, Thunderbolt 4, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, 20Gbps USB 3.2 bağlantıları yer alıyor.

    Konfigürasyon işlemcilere göre değişiyor. Yine konfigürasyona göre kasa yükselebiliyor. Intel NUC 12 Pro serisi 4GB ve 256GB olarak 519 Pound başlangıç fiyatına sahip. Daha kaslı sistemler için NUC 12 ve NUC 12 Extreme serileri de var. Bunlarda Intel Arc ekran kartlarına yer veriliyor.

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