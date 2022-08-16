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    Intel’de ilginç işler: Ekran kartı kazananlara işlemci teklif ediliyor

    Geçen yıl sonlarında yapılan yarışmada Intel Arc ekran kartı hediyesi kazanan talihlilere mesaj gönderen Intel, bunun yerine muadil Intel işlemci vermeyi teklif etti. 
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    Intel
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    Intel’in uzun çalışmalar ve yatırımlar sonucunda geliştirdiği yeni ekran kartı teknolojisi Arc ile ilgili kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Özellikle masaüstü ekran kartı tarafında ciddi sıkıntılar olduğu iddia ediliyor ki sadece Çin’de başlayan satışlar bu iddiaları destekliyor. Şimdi ilginç bir haber daha geldi.

    Intel’den ilginç değişim

    Geçtiğimiz yıl sonlarında Xe-HPG Scavenger Hunt adıyla grafik teknolojilerine yönelik olarak düzenlenen yarışmada toplam 300 kişi ödül kazanma şansı elde etmişti. Nisan ayında da bu büyük ödülün Intel Arc A770 ve diğer ödüllerin de Intel Arc A750 ekran kartı olacağı kesinleşmişti.

    Ne var ki kazananlara gönderilen email mesajlarında Intel Arc A770 yerine Intel Core i7-12700K işlemcisi, Intel Arc A750 yerine de Intel Core i5-12600K işlemcisinin teklif edildiği belirtiliyor. Yani Intel vadettiği hediyeleri tedarik edemeyecek durumda.

    Yarışma şartlarında tedariğin stoklara bağlı olduğu ve gerektiği takdirde muadil bir ürünle değiştirilebileceği belirtilmiş ancak zaten ekran kartı temalı bir yarışmada muadil olarak işlemci verilmesi garip karşılanıyor. Diğer taraftan muadil ürünlerin fiyatına bakarak yeni ekran kartlarının 410$-290$ civarında olacağını belirtenler de mevcut.

    Bu kararın neden alındığı bilinmiyor ancak firmanın ciddi bir üretim sıkıntısı içerisinde olduğu veya kartlarda performans sorunları olduğu tahmin ediliyor. Zaten gerek üretim sıkıntısı gerekse yazılım sorunları nedeniyle AIB ortakların isteksiz oldukları da gündeme gelmişti.

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