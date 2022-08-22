Intel NUC 13 Extreme ortaya çıktı

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Intel’in yıl sonuna doğru piyasaya sürmesini beklediğimiz Raptor Lake işlemciler için NUC modelleri de hazırlık aşamasında. Serinin amiral gemisi olan NUC 13 Extreme Raptor Canyon internete sızdırıldı.

Intel NUC 13 Extreme neler sunacak?

Intel NUC ilk etapta sadece bir mini PC referansı olarak piyasaya çıkmıştı ancak bugün geldiğimiz noktada hem bir mini PC hem de kasa içerisine yerleştirilen bir modül şeklinde satışa sunuluyor. Intel NUC 13 Extreme de böyle olacak.

Intel Raptor Lake hızı ile şaşırtacak 1 ay önce eklendi

Sızdırılan görsellere göre Intel NUC 13 Extreme modelinde Raptor Lake tabanlı Intel Core i9K, i7K, i5K işlemci seçenekleri yer alacak. PCIe x16 ile gelecek model 13.9 litrelik bir hacme sahip olacak.

Intel NUC 13 Extreme Compute Element modülüne baktığımızda ise yukarıdaki işlemcilere ek olarak Core i9KF, 17KF, i5KF işlemciler yer alıyor. NUC 12 serisine bakarak DDR5 RAM, melez soğutma sistemi, KS işlemci alternatifleri diğer özellikleri arasında olacak. Intel’in NUC 13 Extreme ve diğer versiyonları yılın sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Intel NUC 13 Extreme geliyor