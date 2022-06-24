Intel Raptor Lake işlemciler 6GHz sınırına çıkabiliyor

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Üretim teknolojileri geliştikçe artık yongalarda daha yüksek hızlar görmemiz mümkün oluyor. Daha önce sadece hız aşırtma ile erişilebilen yüksek hızlar bugün son kullanıcıya da sunulmaya başladı.

Intel Raptor Lake rekor kıracak

Ortaya çıkan bilgilere göre Raptor Lake mimarisinde en az 1 model 6GHz seviyesine çıkacak. Mimari için hazırlanan 700 serisi çipsetler ve işlemcilerde yer alan düzlemsel voltaj regülatörü - DLVR teknolojisi ile güç verimliliğinin daha da artacağı ifade ediliyor.

Intel Raptor Lake performansı nasıl? 4 ay önce eklendi

Henüz net bilgiler yok ancak Intel Core i9-13900KS tarzında bir modelin olma ihtimali yüksek. Böylece ilk kez bir x86 işlemci 6GHz sınırına ulaşacak. AMD Zen 4 tarafında da 6GHz sınırları zorlanıyor ancak standart modellerde 5.8GHz turbo ile geliyor. Hız aşırtma ile bu rakamlar da egale edilebilecektir.

Rocket Lake mimarisi Alder Lake mimarisine göre tek çekirdekte yüzde 8-15 arasında performans artışı, çok çekirdekte ise yüzde 30-40 performans artışı getiriyor. Özellikle yüksek ön bellek kapasitesi ile 3D Ryzen işlemcilere karşı da pazar payı arayacak. Raptor Lake serisinin muhtemel işlemcileri ve atanan ön bellek değerleri şu şekilde:

Intel Core i9 K-Serisi (8 Golden + 16 Grace) = 24 çekirdek/32 izlek/68 MB

Intel Core i7 K-Serisi (8 Golden + 8 Grace) = 16 çekirdek/24 izlek/54 MB

Intel Core i5 K-Serisi (6 Golden + 8 Grace) = 14 çekirdek/20 izlek/44 MB

Intel Core i5 S-Serisi (6 Golden + 4 Grace) = 14 çekirdek/16 izlek/37 MB

Intel Core i3 S-Serisi (4 Golden + 0 Grace) = 4 çekirdek/8 izlek/20 MB

Intel Pentium S-Serisi (2 Golden + 0 Grace) = 4 çekirdek/4 izlek/10 MB

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Intel Raptor Lake hızı ile şaşırtacak