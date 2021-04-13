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    Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor

    Intel mevcut yonga üretim hatlarını 6-9 ay arasında hazır hale getirerek otomotiv sektörünün ihtiyacı olan yonga tasarımlarını üretmeye başlayabileceğini belirtiyor.
    13 Nisan 2021, 23:59 (16 sa.)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor

    Yonga üretiminde yaşanan kriz anlık planlamanın ve siparişlerin çok önemli olduğu otomotiv sektöründe kendisini çok ağır hissettirdi. Binlerce iş gücü kaybı ve 60 milyar dolardan fazla zarar ettireceği tahmin edilen otomotiv krizine Intel çare olmak istiyor.

    Intel de üretime girecek

    Dün Biden hükümeti Beyaz Saray’da bir sanal toplantı düzenleyerek Samsung, Google, Ford, TSMC gibi devlerin patronları ile görüşme yapmıştı. Aynı anda da Biden; yonga krizinin ulusal güvenlik meselesi olabileceğini duyurmuştu.

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    Ülkenin teknoloji devleri bu meseleye el atmanın zamanının geldiğini düşünmüş olacak ki Intel’den önemli bir hamle geldi. CEO Pat Galsinger otomotiv sektörünün ihtiyacı olan yongaların üretimi için mevcut tesislerini devreye alabileceklerini duyurdu.

    Otomotiv devleri ile görüşme halinde olan Intel’in bantlarını yeni tasarımlara hazırlamak için 6-9 ay arasında süre istediği ifade ediliyor. Üretim ABD, İsrail veya İrlanda ülkelerinden birisinde yapılacak.

    Diğer taraftan sektör devlerinin Beyaz Saray’daki toplantısından finansman desteği çıktı. Biden yarı iletken araştırması ve üretimi için 50 milyar dolarlık bir bütçenin Kongre’ye sunulacağını bildirdi. Böylece ülkede yeterli düzeyde yonga üretimi yapılabilecek.



    https://www.engadget.com/intel-car-chip-plan-203020766.html
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Spider_hip (Doğan Eray) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Bloodin
    Araba 220 basıyor derken, güvenlik yamaları sonucu 160'a iner :D 4 sene sonra lastik, fren balata uyumsuzluğu başlar
    Yanıtla +6
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    Bloodin 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabalarda spectre ve meltdown mı? Kalsın teşekkürler :))
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ProbLem! (Yener Kahvecioğlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel araba işine girerse çok mazot yakar
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    h2oxygen1 (Adem Dereli) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    8$ lik çip 89,99$ olur onun calismasi icinde 140$ yonga lazimdır. Arac fiyatlarinda artış kaçınınlmaz 😂
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    dugers (syt dgr) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok mantıklı, ama acilen uygun yonga modelleri geliştirmesi gerekiyor. Talep bolluğu varken yaptı yaptı. Yoksa piyasaya girişi çok zor olacaktır.
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    AdilOlmayanYıldırım 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD ile başa çıkamayınca oda haklı 🤣
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    Bloodin 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabalarda spectre ve meltdown mı? Kalsın teşekkürler :))
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    Spider_hip (Doğan Eray) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Araba 220 basıyor derken, güvenlik yamaları sonucu 160'a iner :D 4 sene sonra lastik, fren balata uyumsuzluğu başlar
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