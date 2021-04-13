Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor

Yonga üretiminde yaşanan kriz anlık planlamanın ve siparişlerin çok önemli olduğu otomotiv sektöründe kendisini çok ağır hissettirdi. Binlerce iş gücü kaybı ve 60 milyar dolardan fazla zarar ettireceği tahmin edilen otomotiv krizine Intel çare olmak istiyor.

Intel de üretime girecek

Dün Biden hükümeti Beyaz Saray’da bir sanal toplantı düzenleyerek Samsung, Google, Ford, TSMC gibi devlerin patronları ile görüşme yapmıştı. Aynı anda da Biden; yonga krizinin ulusal güvenlik meselesi olabileceğini duyurmuştu.

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Ülkenin teknoloji devleri bu meseleye el atmanın zamanının geldiğini düşünmüş olacak ki Intel’den önemli bir hamle geldi. CEO Pat Galsinger otomotiv sektörünün ihtiyacı olan yongaların üretimi için mevcut tesislerini devreye alabileceklerini duyurdu.

Otomotiv devleri ile görüşme halinde olan Intel’in bantlarını yeni tasarımlara hazırlamak için 6-9 ay arasında süre istediği ifade ediliyor. Üretim ABD, İsrail veya İrlanda ülkelerinden birisinde yapılacak.

Diğer taraftan sektör devlerinin Beyaz Saray’daki toplantısından finansman desteği çıktı. Biden yarı iletken araştırması ve üretimi için 50 milyar dolarlık bir bütçenin Kongre’ye sunulacağını bildirdi. Böylece ülkede yeterli düzeyde yonga üretimi yapılabilecek.

https://www.engadget.com/intel-car-chip-plan-203020766.html

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