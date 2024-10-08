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    Intel, Panther Lake işlemcilerin bir özelliğini daha doğruladı: NPU yenileniyor

    Intel, AI destkeli ilk masaüstü işlemcileri için hazırlanırken, gelecek nesil mimariler için hazırlıklarını sürdürüyor. Lunar Lake'in halefi olacak Panther Lake işlemciler için 5.nesil NPU doğrulandı.
    Intel, Panther Lake işlemcilerin bir özelliğini daha doğruladı Tam Boyutta Gör
    Intel Lunar Lake işlemcilerin halefi olacak Panther Lake işlemciler hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Bir sonraki nesil Core Ultra 300 CPU'lar, NPU5 olarak bilinen yenilenmiş bir NPU mimarisine sahip olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin detaylara göz atalım.

    Intel, Panther Lake için 5. Nesil NPU'ya geçiyor

    Kaçıranlar için Intel, ilk NPU birimini 2018’de NPU1 olarak tanıttı ve 0.5 TOPS performans sunuyordu. Ardından NPU2 2021'de 7 TOPS, NPU3 2023'te ise 11.5 TOPS kapasitesiye ulaşıldı. 2024'te çıkması beklenen NPU4'te ise, INT8 operasyonlarında üç kat performans artışına ek olarak 48 TOPS'luk bir değere ulaşılmış olacak.

    Intel, Panther Lake işlemcilerin bir özelliğini daha doğruladı Tam Boyutta Gör
    Henüz kesin performans değerleri açıklanmasa da, 5.nesil NPU'nun selefinden çok daha hızlı olacağı tahmin ediliyor. Bu da özellikle AI (Yapay Zeka) destekli uygulamaların işlenmesinde kritik öneme sahip. Keza NPU'lar, büyük dil modelleri ve jeneratif yapay zeka gibi daha karmaşık iş yüklerinin üstesinden gelebilecek.
    • Alder Lake / Intel 7 / NPU2 (7 TOPS)
    • Raptor Lake / Intel 7 / NPU2 (7 TOPS)
    • Meteor Lake / TSMC 5nm / NPU3 (11 TOPS)
    • Arrow Lake / TSMC N4 / NPU3.5 
    • Lunar Lake / TSMC N3B / NPU4 (48 TOPS)
    • Panther Lake / ? / NPU5 

    Diğer tarafta mevcut NPU birimlerinin GPU'lar gibi daha güçlü grafik işlem birimleriyle karşılaştırıldığında hala daha yavaş kaldığı belirtmekte fayda var. Yani, daha karmaşık AI iş yükleri için hala yüksek VRAM kapasiteli GPU'lar gerekecek. Ancak nesiller arası AI sıçrayışı göz önüne alındığında, yakın gelecekte makasın daraldığını görebiliriz. 

    Panther Lake'e dönecek olursak, "Core Ultra 300" işlemciler performans odaklı Cougar Cove ve verimlilik odaklı Skymont E-Core çekirdek mimarileri ile tanıtılacak. GPU bölümünde ise Battlemage'in halefi olacak Celestial Xe-LPG mimarisine geçiş yapıldığını göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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