Intel, Panther Lake işlemcilerin bir özelliğini daha doğruladı: NPU yenileniyor

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Tam Boyutta Gör Intel Lunar Lake işlemcilerin halefi olacak Panther Lake işlemciler hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Bir sonraki nesil Core Ultra 300 CPU'lar, NPU5 olarak bilinen yenilenmiş bir NPU mimarisine sahip olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin detaylara göz atalım.

Intel, Panther Lake için 5. Nesil NPU'ya geçiyor

Kaçıranlar için Intel, ilk NPU birimini 2018’de NPU1 olarak tanıttı ve 0.5 TOPS performans sunuyordu. Ardından NPU2 2021'de 7 TOPS, NPU3 2023'te ise 11.5 TOPS kapasitesiye ulaşıldı. 2024'te çıkması beklenen NPU4'te ise, INT8 operasyonlarında üç kat performans artışına ek olarak 48 TOPS'luk bir değere ulaşılmış olacak.

Tam Boyutta Gör Henüz kesin performans değerleri açıklanmasa da, 5.nesil NPU'nun selefinden çok daha hızlı olacağı tahmin ediliyor. Bu da özellikle AI (Yapay Zeka) destekli uygulamaların işlenmesinde kritik öneme sahip. Keza NPU'lar, büyük dil modelleri ve jeneratif yapay zeka gibi daha karmaşık iş yüklerinin üstesinden gelebilecek.

Alder Lake / Intel 7 / NPU2 (7 TOPS)

Raptor Lake / Intel 7 / NPU2 (7 TOPS)

Meteor Lake / TSMC 5nm / NPU3 (11 TOPS)

Arrow Lake / TSMC N4 / NPU3.5

Lunar Lake / TSMC N3B / NPU4 (48 TOPS)

Panther Lake / ? / NPU5

Diğer tarafta mevcut NPU birimlerinin GPU'lar gibi daha güçlü grafik işlem birimleriyle karşılaştırıldığında hala daha yavaş kaldığı belirtmekte fayda var. Yani, daha karmaşık AI iş yükleri için hala yüksek VRAM kapasiteli GPU'lar gerekecek. Ancak nesiller arası AI sıçrayışı göz önüne alındığında, yakın gelecekte makasın daraldığını görebiliriz.

Intel Core Ultra 9 285K için ilk performans sonuçları paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Panther Lake'e dönecek olursak, "Core Ultra 300" işlemciler performans odaklı Cougar Cove ve verimlilik odaklı Skymont E-Core çekirdek mimarileri ile tanıtılacak. GPU bölümünde ise Battlemage'in halefi olacak Celestial Xe-LPG mimarisine geçiş yapıldığını göreceğiz.

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