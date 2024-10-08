Intel, Panther Lake işlemcilerin bir özelliğini daha doğruladı: NPU yenileniyor

Intel, Panther Lake için 5. Nesil NPU'ya geçiyor
Kaçıranlar için Intel, ilk NPU birimini 2018’de NPU1 olarak tanıttı ve 0.5 TOPS performans sunuyordu. Ardından NPU2 2021'de 7 TOPS, NPU3 2023'te ise 11.5 TOPS kapasitesiye ulaşıldı. 2024'te çıkması beklenen NPU4'te ise, INT8 operasyonlarında üç kat performans artışına ek olarak 48 TOPS'luk bir değere ulaşılmış olacak.
- Alder Lake / Intel 7 / NPU2 (7 TOPS)
- Raptor Lake / Intel 7 / NPU2 (7 TOPS)
- Meteor Lake / TSMC 5nm / NPU3 (11 TOPS)
- Arrow Lake / TSMC N4 / NPU3.5
- Lunar Lake / TSMC N3B / NPU4 (48 TOPS)
- Panther Lake / ? / NPU5
Diğer tarafta mevcut NPU birimlerinin GPU'lar gibi daha güçlü grafik işlem birimleriyle karşılaştırıldığında hala daha yavaş kaldığı belirtmekte fayda var. Yani, daha karmaşık AI iş yükleri için hala yüksek VRAM kapasiteli GPU'lar gerekecek. Ancak nesiller arası AI sıçrayışı göz önüne alındığında, yakın gelecekte makasın daraldığını görebiliriz.
Panther Lake'e dönecek olursak, "Core Ultra 300" işlemciler performans odaklı Cougar Cove ve verimlilik odaklı Skymont E-Core çekirdek mimarileri ile tanıtılacak. GPU bölümünde ise Battlemage'in halefi olacak Celestial Xe-LPG mimarisine geçiş yapıldığını göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.