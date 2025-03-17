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    Intel Panther Lake işlemciler için tarih verildi: Bekleyiş sürecek

    Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” mobil işlemcilerinin doğrudan halefi olan Panther Lake işlemciler için tarih verildi. Kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.
    Intel Panther Lake işlemciler için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni nesil Core Ultra 300 serisi olan Panther Lake işlemcilerinin lansman tarihini netleştirdi. Şirketin paylaştığı yeni yol haritasına göre, Panther Lake platformunun hacimli üretimi 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacak. Ancak, bu sürecin öncesinde Intel'in "Erken Etkinleştirme Programı" (EEP) olacak.

    Panther Lake için bekleyiş sürecek

    Kaçıranlar için Panther Lake’in mobil işlemci segmentinde büyük değişiklikler getirmesi bekleniyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre, bu seride Cougar Cove ve Skymont çekirdekleri yer alacak. Yeni nesil CPU mimarisi, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve gelişmiş güç verimliliği sunacak. Grafik tarafında ise entegre Xe3 "Celestial" GPU kullanımı devam edecek.

    Panther Lake, Lunar Lake ile benzerlikler taşısa da Intel, bu iki platformun doğrudan bağlantılı olmadığını doğruladı. Lunar Lake’in bellek modülü içeren MoP tasarımının aksine, Panther Lake’te bu tür bir yapı kullanılmayacak. Dizüstü bölümünde ise daha önce 180 AI TOPS (Yapay Zeka İşlem Gücü) ve 12 PCIe 5.0 hattına işaret ediliyor.

    Bu noktada üretimde Intel’in 18A süreci kullanılacak ve PowerVia ile RibbonFET teknolojilerinden faydalanılacak. Intel, Panther Lake'in 2026'nın başlarında piyasaya sürüleceğini onaylasa da test aşaması bu yıl başlayacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi EEP sürecinin bu yılın ikinci yarısında başlacağı doğrulandı. 

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