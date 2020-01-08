Intel PCIe 4.0 tabanlı Optane bellek geliştiriyor olabilir

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İşlemci devi Intel her ne kadar işlemci kanadında zor günler geçiriyor olsa da rekabetçi modellerin hazırlığından geri kalmıyor. 10 çekirdek 20 izlekli modelini piyasaya sürmesi beklenen firmanın bellek tarafında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Bir Intel çalışanının Twitter konuşması esnasında ortaya çıkardığı Optane belleğinin şu ana kadarkilere göre en çok dikkat çeken özelliği PCIe 4.0 standartını kullanması olabilir. Dahası firma hali hazırda ilk örneğini bir Linux geliştiriciye göndermiş bile.

Intel, Optane için EPYC'li sistem kullanıyor olabilir

Geliştiricinin dışında potansiyel müşterilere de sağlanmış olabileceği düşünülen Optane belleğinin Intel’in hali hazırda PCIe 4.0 destekleyen platformu olmadığı düşünüldüğünde modelin AMD’nin EPYC platformu üzerinde test ediliyor olma olasılığı üzerinde duruluyor.

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Diğer taraftan bu gelişme firmanın kapalı kapılar arkasında sessiz sedasız PCIe 4.0 uyumlu bir platform üzerinde çalıştığına da işaret ediyor olabilir. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.overclock3d.net/news/storage/intel_s_prototyping_pcie_4_0_optane_ssds_and_customers_are_probably_testing_them_with_epyc/1

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