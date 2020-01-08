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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel PCIe 4.0 tabanlı Optane bellek geliştiriyor olabilir

    Yarıiletken üreticisi Intel yüksek performanslı Optane çözümlerini yeni PCIe 4.0 standartıyla güncellemeye hazırlanıyor olabilir.
    2 hf.
    1,1b
    1
    7
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel PCIe 4.0 tabanlı Optane bellek geliştiriyor olabilir
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    İşlemci devi Intel her ne kadar işlemci kanadında zor günler geçiriyor olsa da rekabetçi modellerin hazırlığından geri kalmıyor. 10 çekirdek 20 izlekli modelini piyasaya sürmesi beklenen firmanın bellek tarafında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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    Bir Intel çalışanının Twitter konuşması esnasında ortaya çıkardığı Optane belleğinin şu ana kadarkilere göre en çok dikkat çeken özelliği PCIe 4.0 standartını kullanması olabilir. Dahası firma hali hazırda ilk örneğini bir Linux geliştiriciye göndermiş bile.

    Intel, Optane için EPYC'li sistem kullanıyor olabilir

    Geliştiricinin dışında potansiyel müşterilere de sağlanmış olabileceği düşünülen Optane belleğinin Intel’in hali hazırda PCIe 4.0 destekleyen platformu olmadığı düşünüldüğünde modelin AMD’nin EPYC platformu üzerinde test ediliyor olma olasılığı üzerinde duruluyor.

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    Diğer taraftan bu gelişme firmanın kapalı kapılar arkasında sessiz sedasız PCIe 4.0 uyumlu bir platform üzerinde çalıştığına da işaret ediyor olabilir. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.overclock3d.net/news/storage/intel_s_prototyping_pcie_4_0_optane_ssds_and_customers_are_probably_testing_them_with_epyc/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap 1 hf.
    ARM platformunda da bazı üreticilerin PCIe 4.0 'ı mevcut olabilir.
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    burakk, 2 hf.
    Bu intel de kendini dantel etti ya.

    Gerçi şöyle bir gerçek de var: tomshardware.com/...

    Edit: Ek
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    estf 2 hf.
    intel şunu ssdnin fiyatlarına yaklaştırsa da yesek
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    Wilson Fisk 2 hf.
    dün burada biri dememiş miydi intel de amd kullanmalı diye bakın kullanıyorlarmış zaten.
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    interwap 2 hf.
    Intel yüksek ihtimal PCIe 4'ü atlayıp 5'e geçecekler. Bizim 4G de yapamadığımız :D
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    eAkman 2 hf.
    Intel once PCIe 4.0 a gecsin diyecektim, neyse ki haberde yer verilmis.
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    Spider_hip 2 hf.
    Intel’in hali hazırda PCIe 4.0 destekleyen platformu olmadığı düşünüldüğünde modelin AMD’nin EPYC platformu üzerinde test ediliyor olma olasılığı üzerinde duruluyor.


    :D:D:D Intel'in her yeni haberi bile, Amd'ye helal olsun dedirtiyor.
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