Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gelecek nesil Nintendo Switch el konsolunda Nvidia’nın DLSS teknolojisine yer verileceği haberinin ardından yeni konsolun GPU’su da gün yüzüne çıktı.
    26 Mart 2021, 11:01 (3 sa.)
    588
    15
    2
    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz gün Nintendo’nun başarılı el konsolu Switch’e DLSS desteği haberi mobil oyuncuları heyecanlandırmıştı. DLSS desteğine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    Yeni GPU mimarisi

    Daha önce de Nvidia Ampere’nın detaylarını aylar öncesinden tahmin eden Twitter kullanıcısının son gönderisine göre gelecek nesil Nintendo Switch’te Nvidia’nın Ada Lovelace GPU mimarisine yer verilecek.

    Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi"

    Nvidia’nın mevcut Switch konsolunun ardından geliştirdiği 3. nesil Tegra CPU’su olan Orin ile kombine edilmesi beklenen Ada GPU’su heyecan veren DLSS desteğinin temelini oluşturacak.



    https://videocardz.com/newz/next-gen-nintendo-switch-rumored-to-feature-nvidia-ada-lovelace-gpu-architecture
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    addidas_85 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen crashris
    FHDx60 veya 120 Hz i tercih ederim, yalandan 4k yerine.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    crashris (Mahmut Karaca) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    mükemmel cihaz çıksın diye bekliyorum, en az ps4 grafiğinde 120hz versin, oled dahili ekran ve 4k 30fps gücü olan taşınabilir cihaz olursa yine dünyanın en çok satan cihazı olur telefona para yatırmak yerine bunu almak çok daha mantıklı olur
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    addidas_85 2 sa. ( Mesaj Silindi ) crashris
    FHDx60 veya 120 Hz i tercih ederim, yalandan 4k yerine.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda 44 dk. Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı 1 sa. Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü 1 sa. Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar 2 sa. Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi 2 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın kutu açılış ve inceleme videosu ortaya çıktı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı Sonraki Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı 4 sa. NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor 7 sa. 9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu 11 sa. Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 12 sa. BAFTA oyun ödüllerine 'Hades' damgasını vurdu: 5 dalda ödül aldı 13 sa. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor 14 sa. Final Fantasy VIII Remastered, iOS ve Android için yayınlandı 15 sa. Xiaomi 29 Mart'ta dünyanın ilk "sıvı lensli" akıllı telefonu olan yeni Mi Mix'i tanıtacak 15 sa. Yerli sprey formundaki Kovid aşılarının Faz 1 çalışmalarına başlanacak 15 sa. Yeni futbol menajerlik oyunu We Are Football, PC için duyuruldu 15 sa. Pardus'un açık kaynak hackathon programına kayıtlar başladı 16 sa. 20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı 16 sa. Sıra tabanlı rol yapma oyunu Black Legend - İnceleme 16 sa. iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu 16 sa. John Wick yönetmeninden Ghost of Tsushima filmi geliyor 17 sa. Popüler korku filmi serisi Testere'nin devam filminin yayın tarihi açıklandı; kısa bir video paylaşıldı 17 sa. Epic Games'in Bahar İndirimi başladı: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası 17 sa. Huawei P50 Pro Plus'ın nasıl bir tasarımla geleceği ortaya çıktı 18 sa. 1. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu "Isonzo" PC için duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız