Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı

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Geçtiğimiz gün Nintendo’nun başarılı el konsolu Switch’e DLSS desteği haberi mobil oyuncuları heyecanlandırmıştı. DLSS desteğine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni GPU mimarisi

Daha önce de Nvidia Ampere’nın detaylarını aylar öncesinden tahmin eden Twitter kullanıcısının son gönderisine göre gelecek nesil Nintendo Switch’te Nvidia’nın Ada Lovelace GPU mimarisine yer verilecek.

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Nvidia’nın mevcut Switch konsolunun ardından geliştirdiği 3. nesil Tegra CPU’su olan Orin ile kombine edilmesi beklenen Ada GPU’su heyecan veren DLSS desteğinin temelini oluşturacak.

https://videocardz.com/newz/next-gen-nintendo-switch-rumored-to-feature-nvidia-ada-lovelace-gpu-architecture

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