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    Apple M4 performansıyla göz dolduruyor: Intel Core i9-14900KS'yi dahi geride bırakıyor!

    iPad Pro'ya güç veren yeni M4'ün Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Yeni işlemci, Intel'in amiral gemisi masaüstü işlemcisi Core i9-14900KS'yi dahi tek çekirdekte geçmeyi başarıyor.
    Apple M4'ün performans rakamları ortaya çıktı: Rakipsiz! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerine güç veren yeni M4 işlemcisinin Geekbench testindeki etkileyici sonuçları ortaya çıktı.

    Intel Core i9-14900KS'yi tek çekirdekte geride bırakıyor

    Geekbench veritabanındaki sonuçlara göre M4, tek çekirdekte 3.800 puan, çok çekirdekte ise 14.500 puan civarı skor elde ediyor. Yeni çipset tek çekirdek skorunda Intel'in amiral gemisi masaüstü işlemcisi Core i9-14900KS'yi dahi %16 farkla geride bırakıyor, üstelik çok daha az güç tüketiyor. 

    Apple M4'ün performans rakamları ortaya çıktı: Rakipsiz! Tam Boyutta Gör
    M4, selefi M3'e göre ise tek çekirdekte %22, çok çekirdekte %25 yüksek skor almayı başarıyor. Yeni işlemci, M2'den ise çok çekirdekte %45 yüksek puan elde ediyor. Hatta 11 çekirdekli M3 Pro'yu dahi geride bırakmayı başarıyor.
    Apple M4'ün performans rakamları ortaya çıktı: Rakipsiz!
    Yeni Apple M4, 4 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğiyle 10 çekirdekli bir işlemci. Bunun yanında, 10 çekirdekli GPU ve 38 TOPS yapay zeka performansı sunan 16 çekirdekli Neural Engine barındırıyor. İkinci nesil 3nm süreciyle üretilen çipset ayrıca, dinamik önbelleğe alma, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve AV1 donanım hızlandırma gibi özellikler sunuyor.

    CPU performansıyla ilgili olarak Apple, 28 milyar transistörlü yeni M4 çipinin M2'yi %50 oranında geride bıraktığını söylüyor. Intel Core Ultra 7 155H ve 32 GB RAM'e sahip Asus Zenbook 14 OLED ile karşılaştırıldığında Apple, M4 işlemcili cihazların dörtte bir güç tüketimiyle aynı performansı sunabildiğini iddia ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1505 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Apple M4, ipad pro ve
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    omuz genişler mi bornova zengin mahalleleri tabiiyeti"" kısmına ne yazılır hafız dede saçkıran yorumlar sağ sol neresi

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