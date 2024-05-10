Apple M4 performansıyla göz dolduruyor: Intel Core i9-14900KS'yi dahi geride bırakıyor!

Intel Core i9-14900KS'yi tek çekirdekte geride bırakıyor
Geekbench veritabanındaki sonuçlara göre M4, tek çekirdekte 3.800 puan, çok çekirdekte ise 14.500 puan civarı skor elde ediyor. Yeni çipset tek çekirdek skorunda Intel'in amiral gemisi masaüstü işlemcisi Core i9-14900KS'yi dahi %16 farkla geride bırakıyor, üstelik çok daha az güç tüketiyor.
CPU performansıyla ilgili olarak Apple, 28 milyar transistörlü yeni M4 çipinin M2'yi %50 oranında geride bıraktığını söylüyor. Intel Core Ultra 7 155H ve 32 GB RAM'e sahip Asus Zenbook 14 OLED ile karşılaştırıldığında Apple, M4 işlemcili cihazların dörtte bir güç tüketimiyle aynı performansı sunabildiğini iddia ediyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
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