Apple M4 performansıyla göz dolduruyor: Intel Core i9-14900KS'yi dahi geride bırakıyor!

Tam Boyutta Gör Apple'ın 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerine güç veren yeni M4 işlemcisinin Geekbench testindeki etkileyici sonuçları ortaya çıktı.

Intel Core i9-14900KS'yi tek çekirdekte geride bırakıyor

Geekbench veritabanındaki sonuçlara göre M4, tek çekirdekte 3.800 puan, çok çekirdekte ise 14.500 puan civarı skor elde ediyor. Yeni çipset tek çekirdek skorunda Intel'in amiral gemisi masaüstü işlemcisi Core i9-14900KS'yi dahi %16 farkla geride bırakıyor, üstelik çok daha az güç tüketiyor.

Tam Boyutta Gör M4, selefi M3'e göre ise tek çekirdekte %22, çok çekirdekte %25 yüksek skor almayı başarıyor. Yeni işlemci, M2'den ise çok çekirdekte %45 yüksek puan elde ediyor. Hatta 11 çekirdekli M3 Pro'yu dahi geride bırakmayı başarıyor.

Yeni Apple M4, 4 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğiyle 10 çekirdekli bir işlemci. Bunun yanında, 10 çekirdekli GPU ve 38 TOPS yapay zeka performansı sunan 16 çekirdekli Neural Engine barındırıyor. İkinci nesil 3nm süreciyle üretilen çipset ayrıca, dinamik önbelleğe alma, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve AV1 donanım hızlandırma gibi özellikler sunuyor.

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CPU performansıyla ilgili olarak Apple, 28 milyar transistörlü yeni M4 çipinin M2'yi %50 oranında geride bıraktığını söylüyor. Intel Core Ultra 7 155H ve 32 GB RAM'e sahip Asus Zenbook 14 OLED ile karşılaştırıldığında Apple, M4 işlemcili cihazların dörtte bir güç tüketimiyle aynı performansı sunabildiğini iddia ediyor.

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