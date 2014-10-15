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Intel son çeyrekte rekor işlemci sevkiyatı yaptı ancak mobil bölüm zarar etti

4 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel son çeyrekte rekor işlemci sevkiyatı yaptı ancak mobil bölüm zarar etti

PC pazarında son iki yıldır yaşanan gerilemenin yavaş yavaş toparlanma sürecine girdiğini gösterir belirtiler ortaya çıkarken, bu toparlanmadan da en karlı çıkan elbette Intel oluyor. Artan satışlar sayesinde Intel de işlemci satışlarını artırıyor. 

Firmanın yılın üçüncü çeyrek mali raporuna göre sevkiyatı yapılan işlemci sayısı 100 milyon ile bir rekora imza attı. Buna bağlı olarak gelir de yıllık yüzde 8 artışla 14.6 milyar dolar oldu. Çeyrek bazda ise yüzde 5 artış yaşandı. Net kar ise 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

PC bölümü 9.2 milyar dolar ile en fazla gelir getiren bölüm olurken, veri merkezi grubu da 3.7 milyar dolar ile ikinci en fazla geliri getiren bölüm oldu. Ancak bu parlak rakamlar mobil bölümün düşüşünü engelleyemedi.

Üçüncü çeyrekte sadece 1 milyon dolar gelir elde edebilen mobil bölümü 1 milyar dolar kaybı da hanesine yazdırdı. Akıllı telefon ve tablet segmentlerinde ARM'ın nüfuzunu kıramayan Intel, tüketici ilgisi de az olunca kayıp yaşamaktan kurtulamadı.  

http://www.electronista.com/articles/14/10/14/revenue.up.8.percent.over.the.previous.year.mobile.division.records.1b.loss/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RhiFaT 4 yıl
intel bay trail serisiyle müthiş bir iş çıkarmış adamlar 22nm işlemciyle tablette windows 8 sürümünü sorunsuz çalıştırıyor. iddia ediyorum önümüzdeki iki yıl içerisinde windows tabletler piyasaya tamamen hakim olacak, arm mimarisi kullanan işlemciler piyasadan silinecek.
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umut_baris 4 yıl
Atom faciasını geç de olsa kabul edip core m çalışmalarına başlamış olması iyi oldu Intel için.

Defalarca direttin direttin ama olmadı.
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ounomaus 4 yıl
intel tablette gerçekten iyi işler yapmaya başladı sene sonuna kadar ciddi işler devam edicek tabi core m işlemciler gerçekten süper olucaklar gerci intel böyle bir ürünü kazık fiyatlar ile satmaya kalkarsa işler ters döner
mobil sektörde kullandıkları gpular bir kere dandik power sgx serisi gpular kullanması lazım tabi x86 mimarisi ile ters düşen arm mimarileri için yazılan android yazılımları yüzünden performansı kaybıda cabası ama zamanında yaptıklarının cezası bu iyi oluyor bu zararlar intele meego satın alması yaptığı çakalıkları unutmuş değiliz
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Normal olmuyorsa olmaz.
nvidia gibi bu işi biraksinlar pc pazarı yeter onlara
mediatek ile qualcomm çarpışsın yeterli.
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ø 4 yıl
Bir ara tegra'dan çok büyük bir beklenti vardı. Ne oldu, tegrada son durum nedir bilen varmı.?
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Üfler 4 yıl
normal beklemediğim şey değil.
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black_flood 4 yıl
mobil platform kısmında yamulmaları gayet güzel bir durum nedir bu " U " merağı yaw arkadaşlar İ7 işlemci 4500U 2 çekirdek 4 izlek 4500M 4 çekirdek 8 izlek aynı fiyata satılıyor böyle omurgasızlık mı olur o zaman hiç üretme lanet U işlemcileri.
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DH Misafiri 4 yıl
batmasini umuyorum, diliyorum ,talep ediyorum, x86 denilen tekelin son bulmasini istiyorummm, suursuz insanlari daha fazla tirtiklayamamalarini istiyorummmm
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Guaire 4 yıl
Tablet için Core M'lerden bahsedilmiş, ama Intel'in yeni Atom'ları da akıllı telefonlarda gelecek senenin sürprizi olabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ARM daha yeni 20nm'ye geçerken adamlar bu sene sonunda 14nm'ye geçecek. Gelecek senenin belki ilk yarısında Goldmont için tek çekirdek performansında Apple'ın Cyclone'undan fazla performansla 4 çekirdekli ürünler vaad ediyor.

Qualcomm hala piyasada doğru dürüst bulunmayan Snapdragon 805 ile hız aşırtmalı Krait kakalamaya çalışıyor.

Intel bu sene Merrifield ve Moorefield'de fotoğraf, video ve GPU'dan kaybetmiş olabilir. Arka kamera için 13 MP, ön kamera için 2MP ve 1080p 60fps desteği fotoğraf ve video özelliklerinin çok belirleyici olduğu amiral gemilerini kaybetmelerine sebep olmuş olabilir. GPU'su da biraz daha kuvvetli olmalıydı. Yoksa enerji tüketimi olarak da Snapdragon 800'den fazlasını vaad ediyordu.

21MP'e kadar kamera desteği, 4K video desteği, 2K ekran desteği, biraz daha kuvvetli GPU lazım.

Fiyatta da rekabetçi olabilirlerse iş yapmamaları için bir neden yok.
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kımyasal 4 yıl
Laptop ve masaüstü sektörünün büyük kısmında hakimiyeti var,iş mobile gelince kaba tabirle ''cortluyor''
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neo01470 4 yıl
Hala PC alan kaldı mı yahu
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Edward Teach 4 yıl
intel geçenlerde çinli mobil çipset firması satın almamış mıydı hem de iki tane.
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berkaytunali 4 yıl neo01470
neo01470

Hala PC alan kaldı mı yahu

Telefonla bilgisayarda yaptığın işlemlerin HEPSİNİ yapabiliceğin kafasından kurtulamamışsın ne yazık bi solidwork çizimini görmek isterim telefondan
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1BilimAdamı 4 yıl neo01470
neo01470

Hala PC alan kaldı mı yahu

Günlük işler için tabletler harika ama bilgisayarı profesyonel kullanmak isteyenler için pc şimdilik vazgeçilmez
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1BilimAdamı 4 yıl
Ucuzluk sınıfında rekabet etmesi imkansız ama tegra k1 tipi yüksek seviyeli işlemciler ile tablo değişebilir(core M)
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