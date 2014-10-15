Intel son çeyrekte rekor işlemci sevkiyatı yaptı ancak mobil bölüm zarar etti

Haber Editörü
PC pazarında son iki yıldır yaşanan gerilemenin yavaş yavaş toparlanma sürecine girdiğini gösterir belirtiler ortaya çıkarken, bu toparlanmadan da en karlı çıkan elbette Intel oluyor. Artan satışlar sayesinde Intel de işlemci satışlarını artırıyor.
Firmanın yılın üçüncü çeyrek mali raporuna göre sevkiyatı yapılan işlemci sayısı 100 milyon ile bir rekora imza attı. Buna bağlı olarak gelir de yıllık yüzde 8 artışla 14.6 milyar dolar oldu. Çeyrek bazda ise yüzde 5 artış yaşandı. Net kar ise 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
PC bölümü 9.2 milyar dolar ile en fazla gelir getiren bölüm olurken, veri merkezi grubu da 3.7 milyar dolar ile ikinci en fazla geliri getiren bölüm oldu. Ancak bu parlak rakamlar mobil bölümün düşüşünü engelleyemedi.
Üçüncü çeyrekte sadece 1 milyon dolar gelir elde edebilen mobil bölümü 1 milyar dolar kaybı da hanesine yazdırdı. Akıllı telefon ve tablet segmentlerinde ARM'ın nüfuzunu kıramayan Intel, tüketici ilgisi de az olunca kayıp yaşamaktan kurtulamadı.
http://www.electronista.com/articles/14/10/14/revenue.up.8.percent.over.the.previous.year.mobile.division.records.1b.loss/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Defalarca direttin direttin ama olmadı.
mobil sektörde kullandıkları gpular bir kere dandik power sgx serisi gpular kullanması lazım tabi x86 mimarisi ile ters düşen arm mimarileri için yazılan android yazılımları yüzünden performansı kaybıda cabası ama zamanında yaptıklarının cezası bu iyi oluyor bu zararlar intele meego satın alması yaptığı çakalıkları unutmuş değiliz
nvidia gibi bu işi biraksinlar pc pazarı yeter onlara
mediatek ile qualcomm çarpışsın yeterli.
ARM daha yeni 20nm'ye geçerken adamlar bu sene sonunda 14nm'ye geçecek. Gelecek senenin belki ilk yarısında Goldmont için tek çekirdek performansında Apple'ın Cyclone'undan fazla performansla 4 çekirdekli ürünler vaad ediyor.
Qualcomm hala piyasada doğru dürüst bulunmayan Snapdragon 805 ile hız aşırtmalı Krait kakalamaya çalışıyor.
Intel bu sene Merrifield ve Moorefield'de fotoğraf, video ve GPU'dan kaybetmiş olabilir. Arka kamera için 13 MP, ön kamera için 2MP ve 1080p 60fps desteği fotoğraf ve video özelliklerinin çok belirleyici olduğu amiral gemilerini kaybetmelerine sebep olmuş olabilir. GPU'su da biraz daha kuvvetli olmalıydı. Yoksa enerji tüketimi olarak da Snapdragon 800'den fazlasını vaad ediyordu.
21MP'e kadar kamera desteği, 4K video desteği, 2K ekran desteği, biraz daha kuvvetli GPU lazım.
Fiyatta da rekabetçi olabilirlerse iş yapmamaları için bir neden yok.
Telefonla bilgisayarda yaptığın işlemlerin HEPSİNİ yapabiliceğin kafasından kurtulamamışsın ne yazık bi solidwork çizimini görmek isterim telefondan
Günlük işler için tabletler harika ama bilgisayarı profesyonel kullanmak isteyenler için pc şimdilik vazgeçilmez