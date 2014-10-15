Intel son çeyrekte rekor işlemci sevkiyatı yaptı ancak mobil bölüm zarar etti





PC pazarında son iki yıldır yaşanan gerilemenin yavaş yavaş toparlanma sürecine girdiğini gösterir belirtiler ortaya çıkarken, bu toparlanmadan da en karlı çıkan elbette Intel oluyor. Artan satışlar sayesinde Intel de işlemci satışlarını artırıyor.





Firmanın yılın üçüncü çeyrek mali raporuna göre sevkiyatı yapılan işlemci sayısı 100 milyon ile bir rekora imza attı. Buna bağlı olarak gelir de yıllık yüzde 8 artışla 14.6 milyar dolar oldu. Çeyrek bazda ise yüzde 5 artış yaşandı. Net kar ise 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.





PC bölümü 9.2 milyar dolar ile en fazla gelir getiren bölüm olurken, veri merkezi grubu da 3.7 milyar dolar ile ikinci en fazla geliri getiren bölüm oldu. Ancak bu parlak rakamlar mobil bölümün düşüşünü engelleyemedi.





Üçüncü çeyrekte sadece 1 milyon dolar gelir elde edebilen mobil bölümü 1 milyar dolar kaybı da hanesine yazdırdı. Akıllı telefon ve tablet segmentlerinde ARM'ın nüfuzunu kıramayan Intel, tüketici ilgisi de az olunca kayıp yaşamaktan kurtulamadı.

http://www.electronista.com/articles/14/10/14/revenue.up.8.percent.over.the.previous.year.mobile.division.records.1b.loss/