Cam tabanlı “kuantum fotonik çipler” için dünyanın ilk üretim tesisi açıldı

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İtalya'nın Milano kentinde, dünyanın ilk cam tabanlı kuantum fotonik çip tasarım ve üretim tesisinin açılışı gerçekleşti. Bu yeni teknoloji merkezi, cam tabanlı fotonik çiplerin üretimi konusunda uzmanlaşan Ephos’un kritik bir kilometre taşına ulaştığını gösteriyor. Firma aynı zamanda bu alandaki girişimlerini genişletmek için 8.5 milyon dolarlık bir yatırım desteği aldığını ve bu sayede gelişmiş araştırma ve üretim tesisi açılabildiğini belirtiyor.

Kuantum fotonik çiplere bir adım daha

Ephos’un gerekli kaynağı bulmasına ABD merkezli Starlight Ventures liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turu yardımcı oldu. Bu yatırım turuna NATO ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) gibi prestijli kurumlar da katıldı.

Ephos’un teknolojisi, silikon tabanlı geleneksel çip üretiminden cam tabanlı fotonik çip teknolojisine geçişin bir öncüsü olarak görülüyor. Bu yenilikçi çipler, yüksek performanslı kuantum bilgisayarları, iletişim ve algılama cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanıyor. Cam substratların kullanımı ve inovatif 3D tasarımlar sayesinde, çiplerin sinyal kaybını minimize ettiği ve bu alanda en yüksek performansı sunduğu belirtiliyor.

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Ephos’un CEO'su ve kurucu ortağı Andrea Rocchetto, bu teknolojinin yalnızca kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka alanında değil, endüstriyel enerji ve performans sorunlarını çözmekte de dönüştürücü bir rol oynayacağını vurguluyor. Camın hem işlemci hem de iletişim altyapısı olarak kullanılması, mevcut çözümlerin karşılaştığı birçok engeli ortadan kaldırıyor. CEO tarafından vurgulanan Ephos teknolojisinin avantajlarından biri de hem işleme hem de iletişimi cam üzerine inşa ederek mevcut çözümlerin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırması.

Ephos, teoriden çok uygulamaya odaklanan bir firma olarak dikkat çekiyor. Yeni Milano tesisi, firmanın özel çip üretim teknolojisini ölçeklendirmesi için gerekli kapasiteyi ve kaynakları sunuyor. Şirket, savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde kendine yer bulmayı hedefliyor. Ancak, AMD, Intel, Samsung ve SK hynix gibi devlerin bulunduğu çip sektöründe kendisine yer bulması kolay olmayacaktır.

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Kuantum fotonik çipler için dünyanın ilk üretim tesisi açıldı