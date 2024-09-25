Cam tabanlı “kuantum fotonik çipler” için dünyanın ilk üretim tesisi açıldı

İtalya'nın Milano kentinde, dünyanın ilk cam tabanlı kuantum fotonik çip tasarım ve üretim tesisinin açılışı gerçekleşti. Bu yeni teknoloji merkezi, cam tabanlı fotonik çiplerin üretimi konusunda uzmanlaşan Ephos’un kritik bir kilometre taşına ulaştığını gösteriyor. Firma aynı zamanda bu alandaki girişimlerini genişletmek için 8.5 milyon dolarlık bir yatırım desteği aldığını ve bu sayede gelişmiş araştırma ve üretim tesisi açılabildiğini belirtiyor.
Kuantum fotonik çiplere bir adım daha
Ephos’un gerekli kaynağı bulmasına ABD merkezli Starlight Ventures liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turu yardımcı oldu. Bu yatırım turuna NATO ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) gibi prestijli kurumlar da katıldı.
Ephos’un teknolojisi, silikon tabanlı geleneksel çip üretiminden cam tabanlı fotonik çip teknolojisine geçişin bir öncüsü olarak görülüyor. Bu yenilikçi çipler, yüksek performanslı kuantum bilgisayarları, iletişim ve algılama cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanıyor. Cam substratların kullanımı ve inovatif 3D tasarımlar sayesinde, çiplerin sinyal kaybını minimize ettiği ve bu alanda en yüksek performansı sunduğu belirtiliyor.
Ephos’un CEO'su ve kurucu ortağı Andrea Rocchetto, bu teknolojinin yalnızca kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka alanında değil, endüstriyel enerji ve performans sorunlarını çözmekte de dönüştürücü bir rol oynayacağını vurguluyor. Camın hem işlemci hem de iletişim altyapısı olarak kullanılması, mevcut çözümlerin karşılaştığı birçok engeli ortadan kaldırıyor. CEO tarafından vurgulanan Ephos teknolojisinin avantajlarından biri de hem işleme hem de iletişimi cam üzerine inşa ederek mevcut çözümlerin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırması.
Ephos, teoriden çok uygulamaya odaklanan bir firma olarak dikkat çekiyor. Yeni Milano tesisi, firmanın özel çip üretim teknolojisini ölçeklendirmesi için gerekli kapasiteyi ve kaynakları sunuyor. Şirket, savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde kendine yer bulmayı hedefliyor. Ancak, AMD, Intel, Samsung ve SK hynix gibi devlerin bulunduğu çip sektöründe kendisine yer bulması kolay olmayacaktır.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/the-worlds-first-glass-based-quantum-photonic-chip-design-and-production-facility-opens-in-milan https://ephos.io/newsroom/ephos-raises-8-5m-seed-round-and-opens-worlds-first-facility-for-the-design-and-production-of-glass-based-quantum-photonic-chips/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu