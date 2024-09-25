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    Cam tabanlı “kuantum fotonik çipler” için dünyanın ilk üretim tesisi açıldı

    Cam tabanlı fotonik çiplerin önde gelen üreticisi Ephos, bu tür çiplerin tasarımı ve üretimi için dünyanın ilk tesisinin açıldığını duyurdu. Yeni üretim tesisi ise İtalya’da açıldı.

    Kuantum fotonik çipler için dünyanın ilk üretim tesisi açıldı Tam Boyutta Gör

    İtalya'nın Milano kentinde, dünyanın ilk cam tabanlı kuantum fotonik çip tasarım ve üretim tesisinin açılışı gerçekleşti. Bu yeni teknoloji merkezi, cam tabanlı fotonik çiplerin üretimi konusunda uzmanlaşan Ephos’un kritik bir kilometre taşına ulaştığını gösteriyor. Firma aynı zamanda bu alandaki girişimlerini genişletmek için 8.5 milyon dolarlık bir yatırım desteği aldığını ve bu sayede gelişmiş araştırma ve üretim tesisi açılabildiğini belirtiyor.

    Kuantum fotonik çiplere bir adım daha

    Ephos’un gerekli kaynağı bulmasına ABD merkezli Starlight Ventures liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turu yardımcı oldu. Bu yatırım turuna NATO ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) gibi prestijli kurumlar da katıldı.

    Ephos’un teknolojisi, silikon tabanlı geleneksel çip üretiminden cam tabanlı fotonik çip teknolojisine geçişin bir öncüsü olarak görülüyor. Bu yenilikçi çipler, yüksek performanslı kuantum bilgisayarları, iletişim ve algılama cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanıyor. Cam substratların kullanımı ve inovatif 3D tasarımlar sayesinde, çiplerin sinyal kaybını minimize ettiği ve bu alanda en yüksek performansı sunduğu belirtiliyor.

    Kuantum fotonik çipler için dünyanın ilk üretim tesisi açıldı Tam Boyutta Gör

    Ephos’un CEO'su ve kurucu ortağı Andrea Rocchetto, bu teknolojinin yalnızca kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka alanında değil, endüstriyel enerji ve performans sorunlarını çözmekte de dönüştürücü bir rol oynayacağını vurguluyor. Camın hem işlemci hem de iletişim altyapısı olarak kullanılması, mevcut çözümlerin karşılaştığı birçok engeli ortadan kaldırıyor. CEO tarafından vurgulanan Ephos teknolojisinin avantajlarından biri de hem işleme hem de iletişimi cam üzerine inşa ederek mevcut çözümlerin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırması.

    Ephos, teoriden çok uygulamaya odaklanan bir firma olarak dikkat çekiyor. Yeni Milano tesisi, firmanın özel çip üretim teknolojisini ölçeklendirmesi için gerekli kapasiteyi ve kaynakları sunuyor. Şirket, savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde kendine yer bulmayı hedefliyor. Ancak, AMD, Intel, Samsung ve SK hynix gibi devlerin bulunduğu çip sektöründe kendisine yer bulması kolay olmayacaktır.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/the-worlds-first-glass-based-quantum-photonic-chip-design-and-production-facility-opens-in-milan https://ephos.io/newsroom/ephos-raises-8-5m-seed-round-and-opens-worlds-first-facility-for-the-design-and-production-of-glass-based-quantum-photonic-chips/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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